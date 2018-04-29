廖中萊大馬卡沒問題 直播引誤會 黃德道歉

（ 文冬29日訊）希盟文冬國席候選人黃德今日針對他在提名日臉書直播，引起人們誤以為馬華總會長拿督廖中萊大馬卡有問題一事，作出道歉。

他說，隨著臉書直播不斷更新後，証實是吉打里州議席候選人拿督劉開強的大馬卡才有問題，廖中萊本身也很清楚，不應該炒作。

“我們昨天在提名中心內一直對劉開強無法証明他的大馬卡是彭亨州地址一事，作出爭論。廖中萊在現場也很清楚整件事，身為一位資深的政治領袖和馬華總會長，難道還不知道嗎？而且，當時是外面支持者叫喊廖中萊，不是我喊他的名字。

“當時外面的支持者接收到錯誤訊息，他們聽到我喊：出示大馬卡，以為我是向對手廖中萊喊話，便高喊廖中萊的名字，再加上LAU和LIOW發音很相近，引起了誤會，這不是我故意的，第一段直播的影片確實是不正確，我說一聲對不起。”

黃德今日上午聯同希盟候選人李政賢和雪芙拉在文冬巴剎派發個人宣傳品，在新聞發佈會上如是表示。

他表示，如果廖中萊把這件事看得這麼重要，昨日也多次在活動中發表譴責他，以及其助手向警局報局，顯示了對方不夠大氣，要是對方要把此事件炒大扮可憐，那豈不是博同情 ？

他也說，距離大選投票日還有10天，廖中萊不應浪費時間在這件事，應該做好自己要做的事，好好與他拼一場決戰。

他敦促廖中萊，勇敢表態正視此次選舉的不公，勿再為虎作倀包庇劉開強的選舉丑聞，停止縱容國陣繼續玩弄不公的選舉手段。