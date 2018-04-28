222國席505州席開打 混戰

諷納吉沒華裔代表論悲哀 林冠英打交通發展牌

也是檳州看守首席部長的林冠英說，如果檳城人尤其是北海人，欲擁完善的交通系統例如輕快鐵以及從峇眼亞占至新關仔角的海底隧道，就必須支持和捍衛該黨候選人。

“峇眼之戰亦是為檳州，甚至是馬來西亞未來之戰。”

他今早8時在該黨峇眼國會選區競選行動室集合前往北海光華學校提名中心時，代表希盟峇眼候選人誓師記者會上，如是指出。

針對國陣領軍人拿督斯里納吉的“國會沒華裔代表，很悲哀”言論，林冠英妙答，讓希盟執政就有華裔代表，並促請前者勿以此恐嚇選民。

“納吉這番談話充滿種族味道，惟卻不見任何批評，反之，針對希盟安排倪可敏及劉鎮東對陣國陣2名華裔領袖，卻招來敵對黨派人士批評，明顯持有雙重標準。”

他指出，在國陣大勝的年代，馬華和民政的人民代議士都已是當家不當權，如今更連自己的議席都無法保住，談何保護人民福祉。

“我們要有尊嚴，受尊敬的人民代議士，能夠真正為人民做事的部長，而不是處處受制於人，他們信誓旦旦要保住自己的議席，卻辦不到，也沒有給予任何說法。”

林冠英在上午8時20分，連同該黨峇眼惹瑪 州席候選人孫意志、峇眼達南州席候選人沙迪斯和雙溪浮油州席候選人彭文寶以及600名支持者步行約1公里往提名站遞交提名表格。

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