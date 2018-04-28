222國席505州席開打 混戰

（北海28日訊）峇眼1國3州陷入多角混戰！原任峇眼國會議員林冠英面臨四角戰，屬下雙溪浮油、峇眼惹瑪和峇眼達南3個州席，更出現五角混戰。
除了國陣馬華，今屆以公正黨藍眼旗幟迎戰的行動黨，也引來檳州人民黨、國民團結黨、人民愛國黨及檳州前進黨圍剿。
峇眼國會議席由民主行動黨秘書長林冠英對壘馬華新兵馬青檳州團長拿督李明勝、人民愛國黨署理主席拿督范清淵及檳城國民團結黨署理主席郭馨文。
3州席皆五角戰
雙溪浮油州席掀起五角戰，行動黨彭文寶對壘馬華林海順、國民團結黨梁木慶、檳州前進黨王微瑩、檳州人民黨陳禮福。
峇眼惹瑪州席亦掀起五角戰，行動黨孫意志對壘馬華洪祖錆、國民團結黨哈利、檳州前進黨法賓喬治、及檳州人民黨張財龍。
峇眼達南州席也掀起五角戰，行動黨沙迪斯對壘國大黨迪納嘉仁、國民團結黨張法來、檳州前進黨黃宗漢、及檳州人民黨張富斌。
各黨支持者安分守己
峇眼1國3州引來多角混戰，惟前往提名過程一片祥和，各黨的支持者都安分守己， 其中希盟和國陣支持者人數勢均力敵。
行動黨候選人在上午8時35分抵擋提名站，是首個抵步的政黨，依序為檳州人民黨（8時38分）、國陣馬華（8時40分）、國民團結黨（8時42分）、檳州前進黨（8時45分）以及人民愛國黨（8時50分）。由於林冠英也上陣阿逸布爹州席，在峇眼國席提名中心逗留約20分鐘後，趕往阿逸布爹州席提名中心。
諷納吉沒華裔代表論悲哀 林冠英打交通發展牌
也是檳州看守首席部長的林冠英說，如果檳城人尤其是北海人，欲擁完善的交通系統例如輕快鐵以及從峇眼亞占至新關仔角的海底隧道，就必須支持和捍衛該黨候選人。
“峇眼之戰亦是為檳州，甚至是馬來西亞未來之戰。”
他今早8時在該黨峇眼國會選區競選行動室集合前往北海光華學校提名中心時，代表希盟峇眼候選人誓師記者會上，如是指出。
針對國陣領軍人拿督斯里納吉的“國會沒華裔代表，很悲哀”言論，林冠英妙答，讓希盟執政就有華裔代表，並促請前者勿以此恐嚇選民。
“納吉這番談話充滿種族味道，惟卻不見任何批評，反之，針對希盟安排倪可敏及劉鎮東對陣國陣2名華裔領袖，卻招來敵對黨派人士批評，明顯持有雙重標準。”
他指出，在國陣大勝的年代，馬華和民政的人民代議士都已是當家不當權，如今更連自己的議席都無法保住，談何保護人民福祉。
“我們要有尊嚴，受尊敬的人民代議士，能夠真正為人民做事的部長，而不是處處受制於人，他們信誓旦旦要保住自己的議席，卻辦不到，也沒有給予任何說法。”
林冠英在上午8時20分，連同該黨峇眼惹瑪 州席候選人孫意志、峇眼達南州席候選人沙迪斯和雙溪浮油州席候選人彭文寶以及600名支持者步行約1公里往提名站遞交提名表格。
李明勝坦然面對炮灰論
面對外界所說的炮灰說法，國陣峇眼候選人拿督李明勝不否認這種說法，他說，每五年都是一次全新的開始，這交由人民去選擇。
當黨宣佈他成為國陣峇眼候選人後，積極陪同三區候選人走訪選區，聆聽人民的心聲，希望人民能給國陣服務人民的機會。
他說，峇眼面對民生問題和中下層缺乏工作機會，建議把峇眼打造成美食天堂，帶旺旅遊業，亦能增加工作機會。
選委稱新黨徽不合格 愛國黨用舊標誌上陣
選舉官在審核候選人資格時，發現愛國黨呈交的新黨徽與選委會的黨徽不一致，最終愛國黨使用舊標誌上陣第14屆全國大選，惟這小插曲也導致延至下午1時，選舉官拿督羅查理才宣布宣布候選人的排位次序。
范清淵受訪時說，該黨在4個月前已經提交新的黨徽給社團註冊局，同時已獲批准，但選委會卻沒有更新相關資料。
范清淵在提名中心致電聯繫社團註冊局官員，並抨擊選舉委員會沒有即時更新。
“選委會建議我使用舊標準，但是我不要，我的黨旗已經印好了，誰要賠償這筆損失？”
他表示，昨晚還與選委會官員開會和確認黨徽一事，豈料今日卻面對問題。
較後，關於愛國黨標誌一事，羅查理說，該局是依據檳州選委會指示行使，即愛國黨使用舊標誌上陣，至於該黨接不接受則是該黨的決定。
范清淵在宣布峇眼候選人後即時離開提名中心，媒體來不及詢問關於接不接受使用舊標誌上陣。
范清淵穿着“內有乾坤”
競選峇眼國席的人民愛國黨署理主席拿督范清淵今日的穿著“內有乾坤”，有外面是一件黑色外套，但是裡面的翻領T恤卻穿印有“Bungalow & Terowong”字眼。
他現身峇眼選區提名中心時，還先偷偷的打開給媒體拍照，並說道待提名後，他會脫下外套給媒體拍照。
進入提名中心前，媒體要求參選峇眼國席的4名候選人互相交流，范清淵以“不要，他的手骯臟”來回應媒體，較後，范清淵與國陣拿督李明勝和檳州國民團結黨署理主席郭馨文握手問好，唯獨不與林冠英交流。