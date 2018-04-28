韓朝若落實簽和平協議 美擬從朝鮮半島撤軍

（首爾、華盛頓28日訊）韓朝峰會昨天在和樂融融的氣氛下圓滿落幕，朝鮮最高領導人金正恩與韓國總統文在寅宣布，將在今年內簽署和平協議，正式結束韓戰狀態。美國防長馬蒂斯稱，若朝鮮要求以美軍撤出朝鮮半島，作為達成和平協議的部分條件，美國願意與盟友商討當中的可行性。
馬蒂斯昨天在五角大樓會見到訪的波蘭防長巴拉斯扎克。會談前，馬蒂斯接受記者提問，談及對朝鮮半島局勢，他說，目前是自50年代韓戰爆發以來，朝鮮半島局勢最樂觀的時候，美方正密切審視朝鮮的行動。
針對記者就韓朝表明今年內簽署和平協議，美軍會否減少，甚至撤走在韓的駐軍，馬蒂斯說，美方需要與各盟友及朝鮮討論才會作決定。他又稱，一切都在進行中，現時不會作任何假設。
留待美朝峰會討論
自1953年以來，美國一直在韓國派駐軍隊。截至目前，韓軍的戰時作戰指揮權仍掌握在美方手中。近年來，圍繞韓軍收回作戰指揮權、美韓防務費分擔及駐韓美軍基地污染、美軍士兵騷擾民眾等問題，雙方分歧不斷。
日憂撤軍添國安風險
對於美軍撤出朝鮮半島，日本國際政治學者川上高司對此表示擔憂，指若美國決定撤出韓國，日本的安全風險將會增加，中國海軍和空軍可能會進入日本海，“這是日本國防部不能忍受的”
韓國國防研究員金哲宇則分析，韓朝會此次未提及駐韓美軍，是為了留待美朝峰會討論，韓朝領袖在聲明中均同意與美國和中國進行會談，反映了朝鮮要與中國保持良好關係的意圖。
朝鮮半島能否迎春 關鍵在特金會
金正恩與文在寅簽署《板門店宣言》，朝鮮半島迎來韓戰以來的春天，但久違的春天能否持續，仍要看不久後美朝之間的“特金會”。
《經濟學人》指，這場歷史性峰會達成的成就相當空泛。分析說，《板門店宣言》充滿著打高空的詞彙，像是“兩位領袖向8000萬同胞和全人類莊嚴宣布，朝鮮半島已經開啟新的和平時代，不會再有戰爭”，卻缺少具體細節。
與昔日宣言似曾相識
宣言中說，要在今年內結束戰爭狀態，在中國及美國的協助下，推進停戰、和平機制轉換。金正恩甚至願意完全棄核，實現朝鮮半島無核化。目標聽起來很宏大，但是2007年10月4日，當時的韓國總統盧武鉉到平壤與金正恩已故父親金正日在平壤簽署“韓朝關係發展與和平繁榮宣言”(簡稱《10．4宣言》)，不僅與這次的《板門店宣言》名稱類似，內容也差不多，而那份宣言最終並沒有實現。
金正恩和其父親一樣，都把核子武器認為是金氏王朝政權存續的關鍵。《經濟學人》認為，朝鮮非核化絕無可能在美國沒有插手的情況下達成。
特朗普不認為會被朝戲弄 矢續施壓至實現無核化
盡管金正恩昨天宣布，確認朝鮮半島全面無核化的目標，但美國總統特朗普對此仍保持審慎態度，稱韓朝峰會取得的成果令他鼓舞，但美方仍會繼續向朝鮮施加最大壓力，直到實現無核化。
特朗普昨天在白宮會晤到訪的德國總理默克爾時，談及朝鮮半島局勢，他強調，不會再犯下過去美國政府的錯誤，亦不會再被朝鮮玩弄。
特朗普對與金正恩的會面表示期待，並稱已把美朝峰會的選址由5個收窄至2個國家，外界普遍相信是新加坡與蒙古。
正在比利時布魯塞爾出席北約會議的美國新任國務卿蓬佩奧亦稱，相信金正恩是認真提出無核化。
朝核試場疑仍可用
由於朝鮮過去的談判信用不良，令美方對金正恩的無核化承諾持有懷疑，擔心歷史重演。美國學者歐布萊特說，韓朝峰會顯然是為美朝峰會奠定基礎，但若朝鮮無法在2至3年內提出具體棄核計劃及時間表，一切承諾將形同空談。
美國情報官員稱，早前朝鮮承諾要摧毀的豐溪里核子試爆試驗場尚能使用，而且在關閉後再重啟也很容易。情報官員指，即使一個隧道塌陷了，設施內還有其他隧道可以進行核試驗。
金正恩字跡展決斷自我
金正恩在和平之家貴賓簿留言，筆跡專家對此分析指，金正恩的字跡向右上方傾斜，反映出其充滿信心，三行文字大致向右邊對齊，反映他訂下明確目標及抉擇果斷，第二行凹入則暗示他心情興奮。另有分析稱，金正恩的字跡與父親及祖父金正日和金日成的字跡相似，但不如他們般華麗，反映金正恩不如後者有主見。
罕有提無核化 朝官媒：開啟和平新頁
朝鮮官方朝中今天報導韓朝峰會，指會談內容包括“全面棄核”，並形容峰會是一次“歷史性的會晤”，為兩國踏上“和平新時代”掀開序幕。
朝中社指韓朝峰會是朝鮮半島發展的轉捩點，“是為民族和解、團結、和平與繁榮開啟新時代的歷史性會面”，同時也刊登金正恩及文在寅簽署、全稱《關於實現半島和平、繁榮及統一的板門店宣言》協議的全文。
法新社指，朝中社提及“朝鮮半島無核化”一詞非常罕見，過往報導都堅稱決不棄核。