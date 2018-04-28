韓朝若落實簽和平協議 美擬從朝鮮半島撤軍

（首爾、華盛頓28日訊）韓朝峰會昨天在和樂融融的氣氛下圓滿落幕，朝鮮最高領導人金正恩與韓國總統文在寅宣布，將在今年內簽署和平協議，正式結束韓戰狀態。美國防長馬蒂斯稱，若朝鮮要求以美軍撤出朝鮮半島，作為達成和平協議的部分條件，美國願意與盟友商討當中的可行性。

馬蒂斯昨天在五角大樓會見到訪的波蘭防長巴拉斯扎克。會談前，馬蒂斯接受記者提問，談及對朝鮮半島局勢，他說，目前是自50年代韓戰爆發以來，朝鮮半島局勢最樂觀的時候，美方正密切審視朝鮮的行動。

針對記者就韓朝表明今年內簽署和平協議，美軍會否減少，甚至撤走在韓的駐軍，馬蒂斯說，美方需要與各盟友及朝鮮討論才會作決定。他又稱，一切都在進行中，現時不會作任何假設。

留待美朝峰會討論

自1953年以來，美國一直在韓國派駐軍隊。截至目前，韓軍的戰時作戰指揮權仍掌握在美方手中。近年來，圍繞韓軍收回作戰指揮權、美韓防務費分擔及駐韓美軍基地污染、美軍士兵騷擾民眾等問題，雙方分歧不斷。

日憂撤軍添國安風險

對於美軍撤出朝鮮半島，日本國際政治學者川上高司對此表示擔憂，指若美國決定撤出韓國，日本的安全風險將會增加，中國海軍和空軍可能會進入日本海，“這是日本國防部不能忍受的”

韓國國防研究員金哲宇則分析，韓朝會此次未提及駐韓美軍，是為了留待美朝峰會討論，韓朝領袖在聲明中均同意與美國和中國進行會談，反映了朝鮮要與中國保持良好關係的意圖。

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