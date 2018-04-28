【英超聯賽】桑切斯倒戈成焦點 曼聯輕鬆迎戰鎗手

（倫敦28日訊）英超聯賽週日將上演焦點戰，基本鎖定前二的“紅魔”曼聯主場輕鬆迎戰要保住前六的“鎗手”阿申納。曼聯前鋒桑切斯將倒戈舊東家阿申納，成為本場的焦點之一。

曼聯領先排名第三的利物浦4分，並且還比紅軍少賽1場，已經穩固聯賽排名第二的位置。曼聯真正需要備戰的是英足總杯決賽，時間是5月20日，離現在還有近1個月的時間。和阿申納相比，這個階段的曼聯是最沒有壓力的。

本場一大看點是桑切斯面對舊主阿申納。桑切斯在冬窗從阿申納叛逃到曼聯，如今已經成為隊內的絕對主力。上輪2比1戰勝熱刺的比賽，桑切斯閃耀全場，本場料繼續受到重用。曼聯在近期打出多場被對手先進球然後逆轉取勝的比賽，士氣上獲得提升。

阿申納目前的目標有2個，第一目標是爭取本賽季的歐洲聯賽冠軍而獲得下賽季歐冠資格。不過，阿申納在歐聯半決賽首回合的表現並不好，主場戰平西甲強隊馬德里體育會。無論是場上的表現和賽果都對阿申納的士氣產生不小的影響，主帥溫格又要準備離任，無疑更是雪上加霜。阿申納的第二個目標在英超賽場，那就是要保住聯賽前6，以取得下賽季的歐聯資格。阿申納爭第6最大的競爭對手就是排名第7的彭利。彭利比阿申納多賽一輪，現在兩隊的積分差是4分，下輪的英超中兩隊將迎來直接對話，這也是一場很關鍵的比賽。阿申納中場姆希塔良因傷缺陣，卡索拉已經可以參加隊內的訓練。

體能方面，剛打完歐聯比賽的阿申納也要弱於曼聯。此外，阿申納本賽季的客場戰績非常糟糕。

溫格告別倒計時

本場將是溫格最後一次以阿申納主帥的身份前往奧脫福球場。溫格上周宣佈，他將在賽季結束後離開阿申納，而這場豪門對決也將是這輪英超最重要的比賽。

往績方面，自從2006年以來，阿申納還從沒有在奧脫福球場贏過。