吳卓林自爆有病 “睡天橋下1個月”拍影片求助

（香港28日訊）吳卓林先前被發現與女友Andi在加拿大流落街頭，上超市求宿的監視器畫面也曝光，在網路上也引起一陣熱議。近日有網友發現，她其實早在24日曾發布過一段求助影片，自爆有創傷後壓力症候群，與女友無家可歸，已經在天橋下睡了將近一個月，為的只是不想被分開。

影片中，吳卓林與女友面容憔悴，看起來非常疲累，她在片中自稱是成龍的女兒，兩人已經在天橋下睡了近1個月，隨後她的女友接著表示，她已經找了所有的親戚朋友，但大家都要她們去尋求庇護所的幫忙。兩人似乎非常抗拒到庇護所，稱如果兩人到了任何一個政府部門，或非政府組織都會被分開。

吳卓林也強調曾向警方、醫院、慈善機構求助，“但是他們完全不理會。”因此兩人拍攝此段影片向網友求助，希望大家可以幫她們分享、轉發，“讓大家看到兩個相愛的人，真心相愛的兩個人被迫分開，我不明白，我愛她”，隨後還轉向女友示愛“我愛你！”聽到這裡，坐在她身旁的Andi也忍不住拭淚，並送上一吻回應。吳卓林雖然在影片中求助，但她並未說明兩人發生了什麼事，也沒有附上聯絡方式，也並未透露兩人的所在地，僅要網友替她們分享影片。

吳綺莉斥責：應努力工作

對此，吳綺莉在接受香港媒體訪問時回應，要女兒去看醫生，更透露其實吳卓林過去一直都有去看醫生，只是最後自己不想看，喊話女兒：“其實大家都等著她（吳卓林）回頭，人要向前看，不是變（當）成一個理由讓自己不做事情。”隨後她也指責女兒的另一半Andi，作為一個老師，應該要有正確的價值觀，是必須讓自己去努力工作，而不是等待政府的幫助，或是借助別人的名氣來宣傳自己。