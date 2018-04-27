納吉的呼喚 內閣沒華人傷心

（吉隆坡27日訊）國陣主席拿督斯里納吉呼喚：“華社醒過來吧！”第14屆大選提名日前夕，國陣主席納吉呼吁華社深思熟慮，他強調只有繼續支持國陣政府，才能讓代表華社的華基政黨領袖，繼續在內閣里為華人社會發聲和服務。

他強調，國陣不會背棄馬華和民政黨，因為彼此是伙伴關係。當然，國陣更不可能與行動黨合作，因為兩者理念不一樣。

指不背棄馬華民政

納吉提醒華社，國陣內需要強大的華人代表，不然只會削弱華社心聲。“若國陣執政，我需要有選擇。若華人領袖都被拒絕在外，我根本沒有得選。對於沒有華人代表在內閣，我也會感到傷心。”

“在上屆大選，馬華和民政黨成為行動黨政治宣傳技倆的犧牲者，削弱華人代表在內閣的聲音。我希望這次華社醒過來，尋求更好的未來。”

他指出，之前反對黨有伊斯蘭黨的支持，現在沒有了，所以再也沒有高喊“Ini Kalilah”或“UBAH”的口號。

對於伊斯蘭黨全面面上陣的局勢，納吉表示歡迎，並指這是健康的民主進程，因為人民有了多一項選擇。