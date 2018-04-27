納吉的呼喚 內閣沒華人傷心

（吉隆坡27日訊）國陣主席拿督斯里納吉呼喚：“華社醒過來吧！”第14屆大選提名日前夕，國陣主席納吉呼吁華社深思熟慮，他強調只有繼續支持國陣政府，才能讓代表華社的華基政黨領袖，繼續在內閣里為華人社會發聲和服務。
他強調，國陣不會背棄馬華和民政黨，因為彼此是伙伴關係。當然，國陣更不可能與行動黨合作，因為兩者理念不一樣。
指不背棄馬華民政
納吉提醒華社，國陣內需要強大的華人代表，不然只會削弱華社心聲。“若國陣執政，我需要有選擇。若華人領袖都被拒絕在外，我根本沒有得選。對於沒有華人代表在內閣，我也會感到傷心。”
“在上屆大選，馬華和民政黨成為行動黨政治宣傳技倆的犧牲者，削弱華人代表在內閣的聲音。我希望這次華社醒過來，尋求更好的未來。”
他指出，之前反對黨有伊斯蘭黨的支持，現在沒有了，所以再也沒有高喊“Ini Kalilah”或“UBAH”的口號。
對於伊斯蘭黨全面面上陣的局勢，納吉表示歡迎，並指這是健康的民主進程，因為人民有了多一項選擇。
納吉：造謠馬來海嘯 希盟要推翻國陣
國陣主席拿督斯里納吉於提名日前夕召見主流媒體高層。他否認馬來海嘯的存在，並指希盟掀起的是造謠海嘯，因為希盟沒有良好的治國政策，目標只是推翻國陣政府。
“希盟的策略將會充滿誣蔑、誹謗和謊言，一切都是為了達到他們的個人利益。在希盟裡掌舵的其實是民主行動黨，他們只是借助敦馬哈迪之力，分散馬來選票來達到所謂的改革目標。”
首相現場以2張圖片為例。他說，一張他觀看國庫控股計劃的照片，經過修圖後竟變成他在觀賞一疊疊的鈔票，並在網上廣為流傳，這就是誣蔑海嘯。“接下來網絡會有很多修飾過的圖片，漸漸成為一場海嘯。”
希盟沒良策
他說，全國大選是較量政策的平台，但希盟沒有良策，卻求勝心切。“為什麼要使用骯髒手段？我們可以針對這些誣蔑性的指責採取行動，卻又會被扭曲成濫權而暫時作罷。”
國陣已準備面對誣蔑海嘯
納吉指出，國陣已做好準備面對這場誣蔑海嘯。他同時針對遴選國陣候選人作出解釋，並要求所有國陣成員黨員和州領導層給予全力支持，以便在大選取勝。
“我和拿督斯里阿末扎希（國陣署理主席）和國陣領導已經討論過候選人名單，並盡可能做出最好的選擇。我們了解一些落馬人選對結果的質疑和不滿，但我們希望他們以大局為重，以開明的心態去接受和全力支持候選人。”
他強調，候選人的標準是要確保國陣在大選取勝，同時鞏固黨的氣勢。因此，候選人出線是根據他們過去的表現、潛能、經驗及支持率，所以有新臉孔，有女性，也有重返戰場的舊人，也需要根據各族比率，最後還有些政治考量。
他說，這些候選人是以過去5年的表現、與當地社群關係和支持為準，最重要的是確保國陣不只在小戰場中取勝，而是取得更大的勝利。
希盟若執政宣佈2天假期 納吉直指是廉價政治
針對希盟若執政聯邦即宣布2天假期的消息，納吉直指這是廉價政治，因為一天公休將導致60億令吉的損失。
納吉也抨擊反對黨調兵遣將的策略，並指天兵候選人旨在取勝，沒有服務人民的紀錄。
“國陣候選人都是有能力提供地方服務和發展的領袖，也就是說，支持國陣候選人不是為了讓國陣贏，而是為了人民利益。”
“我們不像反對黨候選人，一屆後就調走，顯示他們沒有服務人民，不重視地方服務，不然為何沒有留下來捍衛席位？”
納吉不置評撤換州務大臣事
提到一些國陣候選人同時攻國州議席，是否有撤換州務大臣的計劃時，納吉不願置評。他呼籲國陣全體上下，在明日提名日當天團結一致，以一支團隊的姿態迎戰，並提醒選民第14屆大選的重要性，三思後投票選出最好的執政黨，勿被煽情的競選活動影響。
“行動黨和公正黨分別在檳城和雪蘭莪執政10年，可是卻失敗，因他們沒兌現承諾。反觀，我們在過去5年講到做到，若再次獲人民委託，我們未來也是一樣為民服務。”
遭移花接木 納吉看模型變看錢
（八打靈再也27日訊）網絡上流傳一張照片，顯示聯邦直轄區部長東姑安南和首相納吉在眾目睽睽之下，看著一大疊花花綠綠的鈔票。經查証，這張照片是經過移花接木，原圖是2016年9月出席紀念碑公園（Taman Tugu）計劃的推介禮所拍攝的。
納吉今日在吉隆坡世貿中心所召開的記者會，就親自對此假照片作出澄清。
事實上，首相表示，有關照片的原圖是在2016年9月出席紀念碑公園（Taman Tugu）計劃的推介禮，該照片和有關活動的內容都能在其部落格上看到，網址是https://www.najibrazak.com/bm/blog/projek-taman-tugu/。
原圖顯示，當時納吉與東姑安南正在觀看和討論著紀念碑公園計劃的模型圖，陪同者還包括天然資源及環境部長拿督旺朱乃迪及國庫控股（Khazanah）董事經理丹斯里阿茲曼莫達。