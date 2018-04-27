韓朝首腦歷史性會晤 金正恩盼結束對抗

（首爾27日訊）時隔11年，韓朝首腦峰會今天終順利再次登場！朝鮮最高領導人金正恩一早啟程前往板門店，並與韓國總統文在寅手牽手走入韓國境內，成為自1953年韓朝停戰後，首位穿越韓朝軍事分界線，即北緯38度線（又稱三八線）踏足韓國領土的朝鮮領導人。雙方代表隨後在板門店韓國一方的“和平之家”進行上下午兩節會談，並於傍晚舉行晚宴。
金正恩抵達板門店後，在大批保鑣保護下，步出板門店朝鮮一方的“統一閣”，站在三八線前與文在寅歷史性握手，然後跨過三八線進入韓國。
文金攜手跨過三八線
文在寅向金正恩表示十分高興能與他見面，金正恩則指自己是前來傳達新歷史開始的信息。文在寅回應稱，希望峰會可達成“大膽的協議”，向所有韓國人及渴望和平的人帶來一份大禮。他隨後在金正恩邀請下，跨過三八線短暫踏入朝鮮境內，再與金正恩攜手跨過三八線，重新回到韓國領土。
文在寅與金正恩隨後一起走向和平之家，並一起檢閱韓國三軍儀仗隊。其後，韓朝代表在和平之家前拍攝大合照，再走入2樓會議廳進行第一節會談。
值得一提的是，閉門會談前，金正恩在留言簿上親筆留字，寫道“開啟新歷史”，當局還特別開放直播兩國領袖2分鐘的寒暄。金正恩在席上表示，要創造新時代，不想再犯無法遵守協議的歷史錯誤，並指由朝鮮來到韓國的200公尺，雙方用了11年才走到，以後一定要隨時見面。文在寅則說，此次韓朝峰會備受全球矚目，他深感責任重大。
金正恩題開啟新歷史
寒暄時，韓方是由青瓦台秘書室長任鐘皙及國家安保室長鄭義溶陪同；朝方則是最高人民會議委員長金永南及朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長、金正恩胞妹金與正陪同。上午第一節會談歷時100分鐘後結束，金正恩過後返回朝鮮用午餐。
韓國總統府青瓦台表示，韓朝峰會有望就無核化、朝鮮半島和平及加強合作達成協議。朝鮮官媒朝中社則指，金正恩將以開放態度，與文在寅討論改善韓朝關係。
朝領導人首次 檢閱韓儀仗隊
金正恩不僅是首位踏足韓國的朝鮮最高領導人，更是首位檢閱韓國儀仗隊的朝鮮領導人，顯示韓方認可金正恩作為國家元首的地位。
韓方認可金正恩地位
韓國三軍儀仗隊身穿傳統服飾，由大約300人組成。礙於兩國特殊關係，儀仗隊這次並沒演奏國歌、升國旗和鳴放禮炮，而是演奏朝鮮傳統民謠《阿里郎》。
檢閱儀仗隊是各國首腦外交中極具代表性的一項禮賓活動，雖因板門店空間有限，儀仗隊規模縮減，但韓朝領導人共同檢閱儀仗隊，顯示韓國認可金正恩作為國家元首的地位。
韓國前總統金大中及盧武鉉也分別在2000及2007年兩次峰會中，在平壤檢閱過朝鮮軍儀仗隊。
金與正隨左右 顯示地位提升
全球除了關注韓朝首腦在峰會中將達成的協議，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正也是此次峰會焦點之一。
金與正自代表金正恩出席平昌冬奧會後，開始在外交活動上頻頻現身。此次峰會，她也毫無意外地與哥哥同行，反觀金正恩妻子李雪主卻未有跟隨。除了金正恩與文在寅之間的互動備受矚目，外界也極度關注金與正的一舉一動。
從官方發布的影片及照片可見，金與正此行緊跟在金正恩左右，為哥哥打點一切，包括幫他接過獻花、在會議室幫他擺放文件等，亦是會談的朝鮮代表，並坐在金正恩左邊。
種種跡象顯示，金與正深受金正恩信賴，意味著她在朝鮮的地位穩定，甚至有所提升。
峰會討論去核 金成諾獎熱門
（倫敦27日訊）在人權議題上多次遭聯合國譴責的金正恩，近期形象大變，除了積極經營外交，視察軍隊、核彈的報導也銳減，加上今天在韓朝峰會中討論去核議題，讓他登上英國博彩公司立博集團網站2018年諾貝爾獎得主首選。立博集團網站顯示，2018年諾貝爾獎得主投注清單中，“特朗普與金正恩”以最低賠率“1賠2”高居第一，但文在寅不在熱門行列，也引起網民熱議。
椅背宣示獨島主權惹議
繼會談晚宴一道附朝鮮半島圖案的甜點因包含有主權爭議的島嶼竹島，而遭日方抗議後，有媒體發現，峰會所用椅子也出現相同情況。韓方發放的“和平之家”照片顯示，文在寅及金正恩所坐的胡桃木椅子，椅背裝飾刻有包括獨島的朝鮮半島地圖，，預料將加劇日方不滿。同時，日本民眾不看好此次峰會，認為朝鮮未必會遵守棄核承諾，會談恐成為一場鬧劇。
金正恩送禮 平壤冷麵爆紅
朝鮮領導人金正恩聽聞峰會晚餐菜單包括平壤冷麵，因此特別從平壤帶來非常好吃的冷麵，希望讓文在寅品嚐。這道平壤冷麵將由平壤玉流館首席大廚在板門店朝方一側的板門閣製作，然後送到和平之家。金正恩此舉也令平壤玉流館冷麵一夕爆紅，網上開始瘋傳這道冷麵的食譜。
白宮冀創和平 日讚韓方努力
（華盛頓、東京27日訊）韓朝峰會第一節會談結束後，美國白宮發出聲明，指希望峰會可為半島和平及繁榮帶來進展，並讚揚盟友韓國緊密合作。
白宮表示，期待繼續商討“特金會”事宜，而特朗普昨天受訪時稱，金正恩已主動在無核化方面讓步，相反美方未有放棄任何東西。
日本政府則希望峰會積極討論朝核及導彈，以及朝鮮綁架日本人的問題，並稱讚韓國政府造就今天峰會的努力，又稱與韓方緊密聯繫，等候對方報告會談成果。