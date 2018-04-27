韓朝首腦歷史性會晤 金正恩盼結束對抗

（首爾27日訊）時隔11年，韓朝首腦峰會今天終順利再次登場！朝鮮最高領導人金正恩一早啟程前往板門店，並與韓國總統文在寅手牽手走入韓國境內，成為自1953年韓朝停戰後，首位穿越韓朝軍事分界線，即北緯38度線（又稱三八線）踏足韓國領土的朝鮮領導人。雙方代表隨後在板門店韓國一方的“和平之家”進行上下午兩節會談，並於傍晚舉行晚宴。

金正恩抵達板門店後，在大批保鑣保護下，步出板門店朝鮮一方的“統一閣”，站在三八線前與文在寅歷史性握手，然後跨過三八線進入韓國。

文金攜手跨過三八線

文在寅向金正恩表示十分高興能與他見面，金正恩則指自己是前來傳達新歷史開始的信息。文在寅回應稱，希望峰會可達成“大膽的協議”，向所有韓國人及渴望和平的人帶來一份大禮。他隨後在金正恩邀請下，跨過三八線短暫踏入朝鮮境內，再與金正恩攜手跨過三八線，重新回到韓國領土。

文在寅與金正恩隨後一起走向和平之家，並一起檢閱韓國三軍儀仗隊。其後，韓朝代表在和平之家前拍攝大合照，再走入2樓會議廳進行第一節會談。

值得一提的是，閉門會談前，金正恩在留言簿上親筆留字，寫道“開啟新歷史”，當局還特別開放直播兩國領袖2分鐘的寒暄。金正恩在席上表示，要創造新時代，不想再犯無法遵守協議的歷史錯誤，並指由朝鮮來到韓國的200公尺，雙方用了11年才走到，以後一定要隨時見面。文在寅則說，此次韓朝峰會備受全球矚目，他深感責任重大。

金正恩題開啟新歷史

寒暄時，韓方是由青瓦台秘書室長任鐘皙及國家安保室長鄭義溶陪同；朝方則是最高人民會議委員長金永南及朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長、金正恩胞妹金與正陪同。上午第一節會談歷時100分鐘後結束，金正恩過後返回朝鮮用午餐。

韓國總統府青瓦台表示，韓朝峰會有望就無核化、朝鮮半島和平及加強合作達成協議。朝鮮官媒朝中社則指，金正恩將以開放態度，與文在寅討論改善韓朝關係。

朝領導人首次 檢閱韓儀仗隊