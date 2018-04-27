【英超聯賽】主戰陶匠攸關爭四 紅軍料全力出擊

（利物浦27日訊）在歐冠打出熱血沸騰一役後，利物浦回到聯賽後依然需要完成爭四任務，當地時間週六，“紅軍”將在晏菲球場佈陣迎戰“陶匠”史托克，面對保級形勢嚴峻的對手，渣叔的球隊切不可掉以輕心。

目前的紅軍利物浦可以說正處於近幾年來的巔峰時期，在剛結束不久的周中歐冠半決賽首回合，利物浦憑借犀利的逼搶、快節奏進攻，以及前場三叉戟的完美表現，主場以5比2力挫羅馬，雖然最後時刻的兩個失球略顯遺憾，但這場大勝相信還是可以給全隊帶來了無可比擬的士氣提升。

戰藍調前總結懸念

回到聯賽，雖然利物浦目前爭四的壓力不大，在餘下三輪聯賽，利物浦僅剩硬碰切爾西一場硬仗，但後者同時也是紅軍爭四的競爭者之一，目前利物浦領先切爾西8分，不過多賽一場，換句話說，利物浦只有在最後三場比賽取得5分，才真正鎖定前四位置。

相比客場硬撼切爾西，利物浦倒不如全力在主場擊敗史托克，那時即便在客場不敵切爾西，利物浦仍手握主動權，甚至有望在末輪主場迎戰布萊頓前，就提前鎖定前四名。眼下，利物浦爭勝最大障礙是體能和傷病問題，在周中擊敗羅馬一役，利物浦附上一定的代價，中場大將張伯倫確定賽季報銷，另一名快翼馬內也疑似受到輕傷，週三被媒體拍到前往醫院求診，走路有些一瘸一拐，或無法在對陣史托克比賽出場。

薩拉赫里程碑一戰

史托克最近兩輪接連逼平了彭利和西罕，終止了連敗頹勢，雖然球隊目前依舊是不勝局面，但也顯現出保級的決心，目前史托克排名倒數第二，距離安全區的史旺西還有4分的差距，戰意毋庸置疑，若紅軍過於掉以輕心，隨時在主場遭到對手反噬。

目前最令利物浦球迷感到寬心的是，埃及球星薩拉赫狀態異常火爆，過去4場各項賽事，薩拉赫均有進球，，而在聯賽中，薩拉赫已經收穫31球，領跑英超射腳榜之餘，還追平了英超單賽季進球紀錄，埃及人如今放眼繼續進球，獨享紀錄。