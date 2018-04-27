檳2區出現火箭旗 希盟行動黨報警促查

（檳島西南區27日訊）浮羅新路頭港口和雙溪檳榔港口今早突然插上許多火箭旗幟，希盟競選隊和行動黨浮羅山背國會聯委會懷疑有人企圖破壞希盟團結一致精神，已報案促警方徹查。

疑有人破壞希盟團結

希盟浮羅山背國會選區競選主任莫哈末納沙魯丁、公正黨新路頭港口支部秘書查阿法和雙溪檳榔港口社委會原任主席再奴丁，在接獲當地人通知后，先后往浮羅警局報案，過后与希盟浮羅山背國會選區競選主任陳偉俊、行動黨浮羅山背聯委會主席兼希盟浮羅山背競選署理主席吳俊強以及民主行動黨州委魏祥敬在浮羅行動黨會所召開記者會。

吳俊強說，行動黨並沒有派人在上述兩地插旗，而陳偉俊也說，有電眼拍到今日凌晨2時47分一名戴鴨舌帽的神秘男子，駕一輛深色掀背式威拉汽車到新路頭港口插火箭黨旗。

莫哈末納沙魯丁說，希望警方查出真相，這舉止很不健康和企圖破坏希盟提倡的种族和諧，也希望民眾明智衡量。

他說，希盟已統一共用藍眼旗幟競選，有關人士企圖打擊希盟一致精神，挑釁吵架，但是無法帶來任何影響。

魏祥敬吁選民勿誤信混淆現象，同時當希盟耳目，隨時通知讓希盟舉報破坏分子。

莫哈末納沙魯丁也吁請自愿者聯系，加入該區監票員和助選團，有興趣者可撥：019-5899270。