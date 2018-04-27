檳和諧陣線 攻檳8國及24州

（北海27日訊）檳州伊斯蘭黨主席莫哈末法茲宣布，檳州和諧陣線將攻打檳州8國及24州，一旦勝出21州席就能以簡單議席在檳州組成政府！

他昨晚在伊黨檳州聯委會黨所宣佈和諧陣線1國5州候選人的儀式上發表談話。是日，伊黨也招來法律顧問以確保所有的候選人都能順利上陣，并要求所有候選人宣誓，一旦跳黨就要辭去國州議員職位。

他強調，該陣線未有檳州首長人選，一切有待勝出后才作出討論。伊黨在本月19日，宣布攻打檳城18州席，再加上昨晚宣布攻打的馬章武莫州席，伊黨所攻打州席已達19個。

“而檳州伊黨支持者大會堂也首次派出2名成員上陣，分別攻打峇都蠻及武吉淡汶州席，至於檳州人民替代黨則攻打北賴和爪夷州席，和之前人民愛國黨宣佈攻打1州席，所以此次和諧陣線攻打的州席，共24個。”

他說，在國席方面，伊黨之前已宣佈上陣6個國席，檳州伊黨支持者大會堂則攻打峇都交灣國席，而人民愛國黨也將上陣的峇眼國席。

“原本馬章武莫州議席是由愛國黨上陣，但最終愛國黨沒有派出候選人出征，所以伊黨有責任派出候選人，希望選民能給力和諧陣線，讓和諧陣線能旗開得勝。”

檳州伊黨支持者大會堂主席阿傑根說，伊黨並非民眾口中所說的極端政黨，在吉蘭丹州屬，前州務大臣聶阿茲未曾因發展而拆除非伊斯蘭教宗教場所，反觀在大馬許多州屬，許多神廟及興都廟，皆因發展列車駛入而被逼遷。（SEH）

茲將當天候選人的名字列下：

*P46峇都交灣國席（檳州伊黨支持者大會堂）-J.古瑪。

*N35峇都蠻州議席（檳州伊黨支持者大會堂）-拿督威特迪奇。

*N18武吉淡汶州議席（檳州伊黨支持者大會堂）-古馬拉威魯。

*N16北賴州議席（檳州人民替代黨）-阿蘇根。

*N19爪夷州議席（檳州人民替代黨）-陳明發。

*N14馬章武莫州議席（伊黨）-哈芝嘉米爾。

圖說

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古馬拉威魯（左起）、拿督威特迪奇、哈芝嘉米爾、阿蘇根及J.古瑪希望在此次的大選，能旗開得勝。