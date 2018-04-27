勝選落實5目標 瑪麗亞陳6方針競選宣言

（八打靈再也26日訊）公正黨八打靈再也國席候選人瑪麗亞陳今日推出“所有人的尊嚴”（Dignity For All）個人競選宣言，提出6大方針：提供食物援助給有需要的家庭、提高街道安全、給予孩子教育、維護環境保育、言論自由、及平等與尊重待人。

她今日在競選行動室召開記者會時指出，一旦勝選，她將全力落實5項目標。

她說，首要目標是要求擁有乾淨與公平的政府，她將進行法律改革，並通過皇家調查委員會（RCI）來重新評估人民選舉制度和地方議會選舉及流程。

她補充，2011年在漁村吉膽島和半城鄉的無拉港進行地方議會選舉，獲得良好反應，她將把這個建議帶入國會辯論，以期在未來5年實踐。

第二項目標是提高國人收入，她表示，部分國民仍面對貧窮問題，有者月入1500令吉不足養家活口，希望把薪資提高至世界銀行的標準，即至少月入2500令吉。

她認為，聯邦憲法雖保障女性的平等地位，但具體的行動不足，女性仍面對歧視問題，以及政治與職場女性領袖比率低的情況，第三項目標是期許通過性別平等立法保障我國女性的權利，以及訓練更多女性加入政治與職場領導，以達致女性從政30%的目標。

“其四是加強年輕人有品質且無障礙的教育，成立學習中心扶助邊緣地區和弱勢的青年，訓練和加強他們的創造力。”

她也將推廣循環、重複使用及環保概念，提高人民的醒覺意識，進而改變生活方式。

武吉佳星州議席候選人拉吉夫稱，他和瑪利亞陳的理念一致，相信兩人在未來5年能融洽共事。

將在美丹花園州議席上陣的三蘇，除了倡議提高當地孩子的教育水平，也希望能進一步加強社區的建設。

出席者有公正黨八打靈再也競選行動室主任阿末阿希爾、馬哈迪女兒拿汀巴杜卡瑪麗娜。