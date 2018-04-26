“我們要黃家泉” 700支持者拉橫幅 不留人投反對票

（布城、丹絨馬林26日訊）因不滿原任國會議員拿督斯里黃家泉不獲上陣，逾700名來自丹絨馬林選區的國陣各成員黨基層領袖連同各族人民，今早集體到布城首相署大門外拉橫幅。不過，馬華丹絨馬林馬華區會卻力挺棄州攻國的拿督馬漢順成為候選人，反映黨內部未戰先亂，矛盾浮上台面，衝擊著選情。

抗議者要求國陣讓黃家泉繼續守土，有的甚至揚言，如果不讓黃家泉上陣，將會不惜轉投希望聯盟或投廢票。

集會發言人朱志明說，來自馬華、巫統、國大黨基層和原住民支持者，分乘18輛巴士到布城，以一輛巴士40人計，共有逾700人。

“到來的不只是700人，還有那些沒有到場的，加上家人朋友。”

朱志明也是馬華美羅火車頭支會副主席；他說，他們來到布城，是因為不滿國陣宣布拿督馬漢順為丹絨馬林區國會議席候選人。

他也以不點名方式炮轟馬漢順不知道感恩，忘了當初黃家泉的提拔。作為州主席的黃家泉，當年則在毫無勝算下，二話不說到華都牙也區國會議席對壘馮寶君。

他重申，如果黃家泉不是候選人，他們不惜投反對票及廢票時，現場許多支持者也激動的呼應支持。

朱志明說，馬華過去不曾有總秘書無法上陣的先例。

“我們到來表達對黃家泉的支持，即使被開除黨籍也在所不惜。”

馬華美羅公市背志支部主席何志明說，黃家泉沒有病，服務也一流，如果馬漢順要上陣丹絨馬林，應該事先向黃家泉表明，而非暗中行事。

私下呈17支會簽名

他指出，馬漢順私下將17個支會簽名支持提呈給馬華總會長要求上陣丹絨馬林，而基層是在候選人名單揭曉才知道此事。

巫統士林河區部基層阿末阿都卡林促請看守首相兼國陣主席拿督斯里納吉，重新考慮當地支持者要求黃家泉上陣的心聲。

國大黨丹那馬斯支部主席卡沙拉惹說，黃家泉是有勝算的候選人，“他沒有犯錯，表現也好，國陣不應該撤換他。”

巫統丹絨馬林區部青年團執委莫哈末再迪說，他們此行不是為了指責首相選錯候選人，而是希望表達黃家泉是能夠做事的人，希望能夠於（距離提名日）最後兩天給黃家泉機會。

多名支持者也表示黃家泉的服務一流，撥款申請與投訴，往往不到一天就有回應。

牽扯出地方權勢角力