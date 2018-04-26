“我們要黃家泉” 700支持者拉橫幅 不留人投反對票

（布城、丹絨馬林26日訊）因不滿原任國會議員拿督斯里黃家泉不獲上陣，逾700名來自丹絨馬林選區的國陣各成員黨基層領袖連同各族人民，今早集體到布城首相署大門外拉橫幅。不過，馬華丹絨馬林馬華區會卻力挺棄州攻國的拿督馬漢順成為候選人，反映黨內部未戰先亂，矛盾浮上台面，衝擊著選情。
抗議者要求國陣讓黃家泉繼續守土，有的甚至揚言，如果不讓黃家泉上陣，將會不惜轉投希望聯盟或投廢票。
集會發言人朱志明說，來自馬華、巫統、國大黨基層和原住民支持者，分乘18輛巴士到布城，以一輛巴士40人計，共有逾700人。
“到來的不只是700人，還有那些沒有到場的，加上家人朋友。”
朱志明也是馬華美羅火車頭支會副主席；他說，他們來到布城，是因為不滿國陣宣布拿督馬漢順為丹絨馬林區國會議席候選人。
他也以不點名方式炮轟馬漢順不知道感恩，忘了當初黃家泉的提拔。作為州主席的黃家泉，當年則在毫無勝算下，二話不說到華都牙也區國會議席對壘馮寶君。
他重申，如果黃家泉不是候選人，他們不惜投反對票及廢票時，現場許多支持者也激動的呼應支持。
朱志明說，馬華過去不曾有總秘書無法上陣的先例。
“我們到來表達對黃家泉的支持，即使被開除黨籍也在所不惜。”
馬華美羅公市背志支部主席何志明說，黃家泉沒有病，服務也一流，如果馬漢順要上陣丹絨馬林，應該事先向黃家泉表明，而非暗中行事。
私下呈17支會簽名
他指出，馬漢順私下將17個支會簽名支持提呈給馬華總會長要求上陣丹絨馬林，而基層是在候選人名單揭曉才知道此事。
巫統士林河區部基層阿末阿都卡林促請看守首相兼國陣主席拿督斯里納吉，重新考慮當地支持者要求黃家泉上陣的心聲。
國大黨丹那馬斯支部主席卡沙拉惹說，黃家泉是有勝算的候選人，“他沒有犯錯，表現也好，國陣不應該撤換他。”
巫統丹絨馬林區部青年團執委莫哈末再迪說，他們此行不是為了指責首相選錯候選人，而是希望表達黃家泉是能夠做事的人，希望能夠於（距離提名日）最後兩天給黃家泉機會。
多名支持者也表示黃家泉的服務一流，撥款申請與投訴，往往不到一天就有回應。
牽扯出地方權勢角力
黃家泉與馬漢順在爭取出線成為丹絨馬林國席候選人上，牽扯出地方勢力長時間角力問題，馬漢順當前首要任務是安撫和化解不滿情緒，免得事件繼續發酵，引發扯後腿報復，最終是馬失前蹄，釀成無法挽救的局面。
丹絨馬林是馬華在霹靂州唯一未曾丟失的國席堡壘區，也是上屆大選在北馬唯一贏下的國席；如今臨前易將，馬漢順主要對手，即是原任迪渣區州議員的公青團總秘書鄭立慷能否坐收漁人之利，尚言之過早。
根據消息，馬漢順也是在國陣公佈霹靂州候選人的前3天，才確定上陣丹絨馬林。
當黃家泉於10年前308大選取代馬華前副總秘書拿督陸垠佑出征丹絨馬林時，已跟馬華丹絨馬林區會結下梁子。
直到上次黨選，雙方陣營的人馬短兵相接，陸派成功把黃派勢力圍堵在美羅一帶，黃家泉與丹絨馬林區部漸行漸遠；隨著區部領袖公開支持馬漢順到來競選，動員陪同馬漢順走訪選區，更加深了彼此恩怨。
馬華在丹絨馬林自亂陣腳，恐怕會陷入兵荒馬亂的境地，犯下兵家大忌；若馬華和馬漢順不能及時滅火，讓存有異見的基層重新歸隊，難保基本盤不會受到不會動搖，獲益將是戰場上的敵人。
選民首相署前請願 黃家泉：非常難過
（八打靈再也26日訊）馬華總秘書拿督斯里黃家泉說，他對丹絨馬林國會選區的選民於今日組隊到布城首相署請願，覺得非常難過。
他於今日下午發文告說，他於4月23日時已已發出聲明，表明“接受不再參與第14屆大選”，“今日的這項請願活動，完全是在本人控制範圍之外。”
他說，自當選丹絨馬林區國會議員以來，他與和選區的大部分選民建立起如兄弟姐妹般的感情。
“他們都好像是我的家人。人是有感情的靈性動物。10年的相處，可能他們一時接受不了我將會停止成為他們的國會議員而覺得難過。這是可以理解的情意結。”
“我很感謝他們對我的支持與厚愛。我也會盡最大的能力平息他們的情緒與不滿，並說服他們在大選時繼續支持國陣及其候選人。”
丹絨馬林區會挺馬漢順
丹絨馬林馬華區會主席林寶光發表文告，重申區會的立場，即2017年區會代表大會的決定，全力支持霹靂州聯委會主席拿督馬漢順醫生成為丹絨馬林國會候選人。
“我們感謝首相及總會長拿督斯里廖中萊同志尊重基層及地方上人民的心聲，委派拿督馬漢順為這次的國會候選人。”
他提到，區會全力支持國陣最高領導層的決定，讓黨員集中精神全力以赴，以便贏得人民的支持及委托，一起為丹絨馬林的發展而努力。
贊比里將聯絡黃家泉 了解真相再採行動
（實兆遠26日訊）針對國陣黨員及支持者到布城拉橫幅，要求首相及馬華總會長重新考慮丹絨馬林候選人一事，霹靂州務大臣拿督斯里贊比里指出，他會設法聯系被提起的黃家泉及拿督卡馬魯，通過電話或會面了解真相，才採取進一步行動。
“這樣對他們2人比較公平，過后才將交由國陣中央處理。”
他今日出席“安寧繁榮”廉屋計劃主持推展禮後說，他還未得到完整的報告，包括是誰策劃有關行動，以及誰在幕后指使；他將會設法揪出這些人。
據了解，一些出席者甚至不知道為何被帶到吉隆坡。
“無論如何，我們會設法取得進一步資料。
對我來說，對黃家泉或卡馬魯採取行動前，必須先獲得確實的訊息。
因為現在是選舉時期，不排除可能是特定人士玩弄的‘遊戲’，為公平起見，待獲得詳細資料才依黨章採取合理行動，做法才正確。”