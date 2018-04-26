檳料7州1國5角戰 吉料2國4州4角戰 檳雪吉打到亂

檳8陣營爭奪戰 潘永強：新黨沒影響力

今屆大選檳州出現史上最多政黨參戰的局面，除了希盟與國陣外，參選政黨有人民黨、前進黨、愛國黨、社會主義黨、國民團結黨(MU)及伊黨。

時事評論員潘永強博士認為，儘管今屆大選出現多角戰的局面大，但實際上除了伊黨，其他小黨難以起到關鍵性作用，不會影響國陣及希盟的選情。

他今日接受光明日報訪問時說，新政黨沒有影響力，也或許只是為了競選而參選，又或者說是為了瓜分資源而已。

他分析說，檳州會出現那麼多新政黨，或是因為民政黨在檳州的垮台，導致國陣沒有強大力量去抗衡行動黨，所以在背後支持一些地方力量，藉此干擾行動黨。

“人民黨本來就存在，稱不上新政黨，今屆大選也僅是派了更多候選人參選，過去沒有太大影響力，如今也起不到任何作用。至於愛國黨、前進黨這些，則可被視為傾向國陣的政黨。”

“並不是說出現多角戰，所有插一腳的政黨都有‘意義’，因為他們並無法起到任何關鍵性的作用，沒有影響力可言。”

伊黨影響力也有限

他說，唯一必須關注的是伊黨的攪局，因為他們在特定的地區有一定的基本盤，不過也僅是局限在某個選區而已，並不是說只要他們攪局，就會造成很大的干擾或破壞。

他分析說，伊黨在北霹靂、吉打州及雪州局部地區的影響力較大，但相對的在退出民聯後，也失去華裔選票的支持，尤其是在雪州的混合選區，選情肯定大受影響。

他說，雪州混合選區居多，早前伊黨可以勝出是因為獲得華裔選民的支持，所以這次大選伊黨在雪州或只可以扮演干擾選區作用，但要贏得議席則不容易，或將全軍覆沒。

他坦言，伊黨插一腳加入多角戰將對希盟造成不利，因為這也可被視為伊黨跟巫統的一種默契，也是間接的合作關係。他們配合巫統的策略在某些議席搞起三角戰，意在拉走部分巫裔選票，從而扮演一個突破外圍的角色。

四角戰的檳州國州議席 ◆國會議席 峇眼 ◆州議席 本那牙 柏瑪當柏浪眼 雙溪賴 直落斗哇 峇眼惹瑪 武拉必 北賴 武吉淡汶 巴當拉浪 雙溪峇甲 雙溪亞齊 丹絨武雅 阿逸布爹 彭加蘭哥打 柑仔園 峇央峇魯 峇都蠻 浮羅勿洞 五角戰 ◆國會議席 高淵 ◆州議席 雙溪浮油 峇眼達南 馬章武莫 武吉丁雅 爪夷 雙溪檳榔 班台惹雅

吉2國4州最少四角戰