檳料7州1國5角戰 吉料2國4州4角戰 檳雪吉打到亂

（檳城26日訊）還有2天就是全國大選提名日，根據各政黨陸陸續續公佈競選的國州議席的形勢來看，檳城、吉打及雪州幾乎都是出現三角戰，其中以檳雪戰情最激烈，在檳城至少有7個州議席出現五角戰。
在檳城，出現五角戰的州選區有雙溪浮油、峇眼達南、馬章武莫、武吉丁雅、爪夷、雙溪檳榔及班台惹雅。至於國會議席方面，以目前的形勢來看，以行動黨秘書長林冠英守土的峇眼，是最多人逐鹿，至少爆發四角戰；高淵國席則預料出現五角戰。出現四角戰的州議席料有18個。
檳18州席四角戰
無論如何，週六提名日當天還是可能出現變卦。
第14屆全國大選幾乎可以與“打到亂”劃上等號。除了國陣和希盟兩大陣營之間的搏鬥外，許多政黨也加入戰局，進而導致多個選區出現多角混戰的局面。
在上一屆大選，在全國（包括東馬）505個州議席中，共有79個州議席爆發四角戰及以上，當中七角戰為1席、六角戰10席、五角戰25席及四角戰為43席。另外也有106個議席出現三角戰，320個議席則為一對一直接對壘戰。
國會議席中，七角戰及六角戰則各有1席、五角戰7席、四角戰24席、57席三角戰及132席一對一。
檳8陣營爭奪戰 潘永強：新黨沒影響力
今屆大選檳州出現史上最多政黨參戰的局面，除了希盟與國陣外，參選政黨有人民黨、前進黨、愛國黨、社會主義黨、國民團結黨(MU)及伊黨。
時事評論員潘永強博士認為，儘管今屆大選出現多角戰的局面大，但實際上除了伊黨，其他小黨難以起到關鍵性作用，不會影響國陣及希盟的選情。
他今日接受光明日報訪問時說，新政黨沒有影響力，也或許只是為了競選而參選，又或者說是為了瓜分資源而已。
他分析說，檳州會出現那麼多新政黨，或是因為民政黨在檳州的垮台，導致國陣沒有強大力量去抗衡行動黨，所以在背後支持一些地方力量，藉此干擾行動黨。
“人民黨本來就存在，稱不上新政黨，今屆大選也僅是派了更多候選人參選，過去沒有太大影響力，如今也起不到任何作用。至於愛國黨、前進黨這些，則可被視為傾向國陣的政黨。”
“並不是說出現多角戰，所有插一腳的政黨都有‘意義’，因為他們並無法起到任何關鍵性的作用，沒有影響力可言。”
伊黨影響力也有限
他說，唯一必須關注的是伊黨的攪局，因為他們在特定的地區有一定的基本盤，不過也僅是局限在某個選區而已，並不是說只要他們攪局，就會造成很大的干擾或破壞。
他分析說，伊黨在北霹靂、吉打州及雪州局部地區的影響力較大，但相對的在退出民聯後，也失去華裔選票的支持，尤其是在雪州的混合選區，選情肯定大受影響。
他說，雪州混合選區居多，早前伊黨可以勝出是因為獲得華裔選民的支持，所以這次大選伊黨在雪州或只可以扮演干擾選區作用，但要贏得議席則不容易，或將全軍覆沒。
他坦言，伊黨插一腳加入多角戰將對希盟造成不利，因為這也可被視為伊黨跟巫統的一種默契，也是間接的合作關係。他們配合巫統的策略在某些議席搞起三角戰，意在拉走部分巫裔選票，從而扮演一個突破外圍的角色。
四角戰的檳州國州議席
五角戰
吉2國4州最少四角戰
有史以來最激烈的選戰即將在吉打開打！
隨著國陣、希盟及伊黨先後對外宣布候選人名單，再加上第三勢力等政黨宣布加入戰圍，吉州15國36州全面爆發三角或以上的大混戰，其中爆發四角戰的有2個國席，州議席則有4個，即雙溪大年和居林萬拉峇魯國會議席，哥打達魯阿曼、峇甲亞蘭、西塘及居林。
另外13國32州都會出現三角戰。
提名日落在本週六（28日），截至今日，吉州各國州選區未見有獨立人士宣佈將參選，除非在提名日當天最後一分出現，這樣將使到四角戰戰役增加。
在這之前，隸屬第三股勢力的人民黨已宣布競選攻打2國4州，即雙溪大年和居林萬拉峇魯國會議席，4州議席為哥打達魯阿曼、峇甲亞蘭、西塘以及居林。
選民重視政治實力
對於多角戰的現象，來自雪州的自僱人士謝國威（37歲）指出，他已見怪不怪。惟他強調本身並不放心把國家未來交託給“季節性”政黨，因此就算出現多角戰，他的投票傾向已定，不會受到左右。
居住在威省爪夷的電腦工程師陳國康（27歲）認為，新政黨缺乏政治大方向及靈魂代表人物，而且都是每逢大選才露面，難以對他們有信心，因此多角戰不會影響他的選擇。
來自北海的陳鏡伊（27歲）認為，“新政黨在多方面缺乏經驗，比起現有的兩大陣營，無法給予選民信心。就算他們贏得議席，但他們勢力單薄，但議會中也難以為民發聲，改變不了什麼。”
四角戰的吉打議席
7股勢力逐鹿雪議席
在雪州方面，由於第三股勢力政黨的加入，有至少5個國會議席料將爆發四角戰，包括班登、烏魯冷岳、梳邦、雙溪毛糯、加埔及巴生。
公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎競選的班登國會議席，也面對國陣馬華拿督梁國偉，伊黨莫哈末蘇基里及人民黨李映霞的攔路。
在雪州，除了國陣與希盟兩隻大象，其他逐鹿中元的政黨包括有伊黨、社會主義黨、人民黨、伊黨及國民團結黨，以致在今屆大選出現“打到亂”的局面。
在州議席方面，預料會出現四角戰的選區有班登英達，蓮花苑、士毛月、加影、哥打白沙羅、士文達、巴生海峽、巴生港口、聖淘沙。
至於萬宜、雙溪甘迪斯及中路則爆發五角戰。