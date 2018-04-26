韓朝首腦今會談 會後發表板門店宣言

（首爾、平壤26日訊）朝鮮最高領導人金正恩將於明天上午抵達邊境板門店韓方一側“和平之家”，與韓國總統文在寅會談。這次是朝鮮領導人首次踏觸韓國領土，在韓朝史上具有劃時代的意義。

韓朝首腦會談籌委會委員長、總統秘書室室長任鐘皙今早公布會談的詳程，文在寅於上午9時30分（大馬時間8時30分）在軍事分界線迎接金正恩，兩人先步向板門店廣場參加歡迎儀式，檢閱韓軍儀仗隊，其後在10分30分（大馬時間9時30分）在和平之家開始會談。

會談分上下午兩節

此前的兩次韓朝首腦會談，兩國代表通過會場兩側的出入口各自入場，隨後圍繞方桌落座。而這次會談，韓朝首腦將通過位於會場中間的出入口同時入場，並圍繞橢圓形的會議桌相對而坐。雙方之間正好間隔2018毫米，象徵2018年迎來和平。

盼確立永久和平

任鐘皙說，會談分上、下午兩節，上午的會談結束後，金正恩及朝鮮代表會越過分界線，返回朝方一側用午餐，下午再重返韓國出席第二節會談。

韓朝經濟貿易合作雖不是峰會重點，但文在寅亦有可能向金正恩介紹經貿合作方案。估計亦會談及如何改善韓朝關係、加強各界交流合作、舉行韓朝離散家庭的聚會活動等多項議題。

雙方在下午的會談結束後簽署協議，並發表協議內容。任鐘皙說，他們正考慮稱之為“板門店宣言”。

總統府青瓦台說，會談將討論朝鮮半島無核化及確立永久的和平，但現時難以預計兩位領導人能夠達成哪個程度的協議。韓國政府早前指，將與朝鮮洽商以和平協議取代韓戰停戰協定，外界關注文金兩人能否就此達成共識。