韓朝首腦今會談 會後發表板門店宣言

（首爾、平壤26日訊）朝鮮最高領導人金正恩將於明天上午抵達邊境板門店韓方一側“和平之家”，與韓國總統文在寅會談。這次是朝鮮領導人首次踏觸韓國領土，在韓朝史上具有劃時代的意義。
韓朝首腦會談籌委會委員長、總統秘書室室長任鐘皙今早公布會談的詳程，文在寅於上午9時30分（大馬時間8時30分）在軍事分界線迎接金正恩，兩人先步向板門店廣場參加歡迎儀式，檢閱韓軍儀仗隊，其後在10分30分（大馬時間9時30分）在和平之家開始會談。
會談分上下午兩節
此前的兩次韓朝首腦會談，兩國代表通過會場兩側的出入口各自入場，隨後圍繞方桌落座。而這次會談，韓朝首腦將通過位於會場中間的出入口同時入場，並圍繞橢圓形的會議桌相對而坐。雙方之間正好間隔2018毫米，象徵2018年迎來和平。
盼確立永久和平
任鐘皙說，會談分上、下午兩節，上午的會談結束後，金正恩及朝鮮代表會越過分界線，返回朝方一側用午餐，下午再重返韓國出席第二節會談。
韓朝經濟貿易合作雖不是峰會重點，但文在寅亦有可能向金正恩介紹經貿合作方案。估計亦會談及如何改善韓朝關係、加強各界交流合作、舉行韓朝離散家庭的聚會活動等多項議題。
雙方在下午的會談結束後簽署協議，並發表協議內容。任鐘皙說，他們正考慮稱之為“板門店宣言”。
總統府青瓦台說，會談將討論朝鮮半島無核化及確立永久的和平，但現時難以預計兩位領導人能夠達成哪個程度的協議。韓國政府早前指，將與朝鮮洽商以和平協議取代韓戰停戰協定，外界關注文金兩人能否就此達成共識。
中專家：核試場已崩塌 朝停核只是順水推舟
朝鮮領導人金正恩早前宣布停止試射導彈及核試，並關閉豐溪里核試場。中國地質學家稱，朝鮮在去年9月的第6次核試，令豐溪里核試場部份崩塌，已無法使用，認為朝鮮宣布停止核試或許只是順水推舟。
中國科學技術大學近日發表研究報告，指朝鮮去年9月的核試，出現預料之外的高溫，燒熔附近岩石，導致山內岩石崩塌。專家相信，幾乎可以確定豐溪里核試場崩塌，無法再使用，令人猜測這是朝鮮宣布放棄核試的原因。
報告又指，崩塌有可能造成放射性物質洩漏，有必要持續監測。有關研究日前刊登於《地球物理研究快報》。
金正恩將檢閱韓軍儀仗隊
韓朝首腦會談在板門店韓方一側的和平之家舉行，文在寅和金正恩將一同檢閱韓國三軍儀仗隊，這將是朝鮮最高領導人首次檢閱韓國軍方儀仗隊。
韓國國防部稱，檢閱儀仗隊是為了體現高規格禮遇，將基於歷史淵源、國際慣例及以往經驗，依據軍方禮儀程序舉行。不過，由於板門店空間狹小，儀仗隊檢閱儀式將從簡進行，軍方指將根據現場狀況敲定最終活動規模。2000和2007年韓朝峰會，時任韓國總統金大中和盧武鉉分別與朝鮮領導人金正日檢閱朝軍儀仗隊。
場地佈置別具心思 盼半島和平繁榮
朝鮮半島去年戰雲密布，韓朝今年初捉緊平昌冬奧作為和解契機，最終促成首腦會談。兩國首腦時隔11年再會晤，峰會部分環節充斥濃濃的追求和平與繁榮的象徵意義。
文金兩人將在代表韓朝65年來分裂與衝突的軍事分界線，共同種植一株松樹，象徵一起種下和平和繁榮，所用的土壤則來自朝鮮有“神山”之稱的長白山和韓國濟州島。
會談場地“和平之家”的每樣擺設亦具有追求和平及統一的象徵意義，例如一樓接待室牆上的書法中，把金正恩與文在寅名字第一個字母以不同的顏色凸顯出來；會場挑選了圓桌象徵韓朝的融和，採用的胡桃木年久也不易彎曲，傳達韓國希望長保韓朝堅定不移的相互信任。
共同種植一株松樹
青瓦台日前公開宴請金正恩的晚宴菜單，菜單可謂承載韓朝和平信念和統一理想，文在寅將以韓式風味的瑞士薯餅和烤魴魚等具象徵意義的菜餚，招待金正恩。青瓦台指，選擇瑞士薯餅是向金正恩在瑞士度過童年的經歷致意，烤魴魚則因文在寅年少時在韓國港市釜山度過。朝鮮著名餐廳“玉流館”將派主廚到峰會會場，親自為韓朝領袖製作冷麵。
韓朝之前兩次峰會
首次峰會——/平壤/2000年6月13至15日/
韓國總統金大中的懷柔“陽光政策”下，韓朝首腦在平壤舉行韓戰後的首次峰會。經過3天會談，金大中和朝鮮領導人金正日發表《韓朝共同宣言》，同意停戰和實現永久和平，加強經濟合作等，促成韓朝離散家屬團聚、合作發展工業園，惟未有談到朝鮮對美軍撤出韓國、朝鮮核武和導彈計劃的問題。
第二次峰會——/平壤/2007年10月2日至4日/
韓國總統盧武鉉延續“陽光政策”，赴平壤跟朝鮮領導人金正日會面。雙方基於2000年聯合宣言簽署了《韓朝關係發展與和平繁榮宣言》，同意透過對話結束軍事對峙，以和平協議取代停戰協議，並重申以2005年六方會談的協議解決朝核問題。惟朝鮮後來新一輪核試和導彈試射，加上韓國保守派上台重行強硬作風，協議成效不大。
朝9人赴會 胞妹金與正隨行
日抗議甜品宣示獨島主權
韓國早前公布會談的晚宴菜式，其中甜品是附白巧克力朝鮮半島圖案的芒果慕絲蛋糕。日本因地圖上包含有主權爭議的島嶼竹島（韓國稱獨島，箭嘴示），向韓國提出強烈抗議，要求取消該甜品。
這已非韓日首次掀起地圖外交風波，去年11月美國總統特朗普訪韓時，青瓦台奉上獨島蝦款待，日本輿論批評為“反日菜單”。今年2月平昌冬奧冰球比賽，朝韓聯隊出場時，支持者揮動類似地圖，亦惹來日本抗議。