【歐冠聯賽】客場2比1逆轉挫拜仁 皇馬6連殺

（柏林26日訊）衛冕冠軍皇家馬德里週三在歐冠聯賽半決賽首回合，在先失一球下倚靠馬塞洛和阿森西奧進球而以2比1逆轉拜仁慕尼黑，為連續三次晉級決賽打下良好基礎。

這是拜仁和皇馬在歐冠第25次交手，此前兩隊各勝11場（2和），最近5次交鋒，皇馬全勝，且全是在淘汰賽階段。

阿拉巴大腿受傷缺陣，拉菲尼亞打左後衛。前皇馬中場J羅獲首發。皇馬主帥齊丹果然將貝爾和本澤馬放在替補席，派巴斯克斯取代本澤馬。隊長拉莫斯解禁復出。

甫開場，拜仁中場里貝利禁區左側傳中被卡瓦哈爾封堵，拜仁抗議對方手球，荷蘭主裁判奎珀斯沒有中斷比賽，慢鏡顯示球打到卡瓦哈爾左肩。

羅本受傷到場邊接受治療，蒂亞戈替補出場。第17分鐘終於有首次射門，伊斯科切入禁區距門14碼射門被胡梅爾斯封堵。

拜仁第28分鐘先進球！基米希右路策動進攻，穆勒傳給J羅，J羅左腳直塞，基米希接應距門11碼小角度推射，納瓦斯判斷失誤，1比0。

C羅進球被判無效

博阿滕也受傷到場邊接受治療，馬丁內斯回撤後防線，博阿滕沒能回到場內，一瘸一拐地被工作人員攙回更衣室，聚勒替補出場。

皇馬第44分鐘追平！卡瓦哈爾右路傳中路，馬塞洛禁區前直接左腳掃射入遠角，1比1。

下半時，阿森西奧換下伊斯科。皇馬第57分鐘反超比分！拜仁角球被破壞，盧卡斯-巴斯克斯吸引兩人防守塞給前插的阿森西奧，阿森西奧距門12碼左腳推進右下角，2比1。

拜仁反擊，里貝利左路切入禁區擺脫兩人，在門前9碼外小角度射門被納瓦斯身體封出。蒂亞戈禁區弧頂低射碰瓦拉內變線，里貝利距門9碼外斜射又被納瓦斯封出。

卡瓦哈爾受傷無法堅持，由本澤馬頂替，盧卡斯-巴斯克斯回撤打右後衛。C羅在禁區12碼處左腳抽射入遠角，但被判手球在先，進球無效。

萊萬本場碌碌無為，他一次後場嘗試腳後跟解圍卻傳給本澤馬，本澤馬挑過胡梅爾斯，距門9碼小角度推射被烏爾賴希撲出。萊萬完場前獲得一次單刀機會，但他距門9碼推射偏出！次回合5月1日在伯納烏進行。

本澤馬貝爾續坐冷板凳

客場與拜仁之戰，是皇馬近5年歐冠第一次讓貝爾和本澤馬一起坐板凳。

齊丹上任之後就一直力挺本澤馬，他認為本澤馬的策應能力能給C羅帶來幫助。但本賽季進入衝刺期時，本澤馬逐漸失去了位置。在馬德里德比戰，本澤馬替補踢26分鐘。主場對祖雲，本澤馬沒有出場。客場對拜仁，本澤馬只替補踢了23分鐘。

從齊丹對本澤馬的使用上，不難看出本澤馬戰術地位的下降。西媒盛傳皇馬今夏頭號引援目標是萊萬，一旦買到萊萬，本澤馬就只能坐穿板凳。

貝爾的狀況更慘，在歐冠淘汰賽中，貝爾只在主場對祖雲時首發過一次，但他半場後就被換下。週三，貝爾甚至沒有得到出場機會。

其實貝爾地位的下滑，在上賽季就已經有了端倪。上賽季衝刺期，貝爾傷癒復出，但齊丹將陣型改為442，伊斯科把貝爾壓制在替補席上。28歲的貝爾並不缺乏追求者，但他首先需要大幅度降薪才能轉會。

皇馬成拜仁的噩夢