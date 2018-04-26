急發聲明消毒 方文山“我沒操作虛擬幣”

（台北26日訊）說到周杰倫的歌曲，不得不提他的御用作詞人方文山，多年來有人說兩人是相互成就的關系，是華語流行音樂最具殺傷力的黃金搭檔。

不過，近年來的兩人的創作量相對減少，周杰倫和巡演、電影和經家庭生活，方文山今年僅發表了一首TFBOYS王俊凱的詞作《我在誅仙逍遙澗》，最近更涉及虛擬貨幣的合作案。

方文山周三下午突然貼出一紙聲明，強調自己對中國新興產業“區塊鏈”仍抱持著學習的態度，自己與團隊都沒有涉及虛擬貨幣的合作案，也不是虛擬貨幣合作案發起人，也沒有簽署任何有關區塊鏈音樂版權保護APP項目的任何文件，或任何形式的法律協議。

開發APP去掉中間人

這份突發的聲明讓外界一頭霧水。據了解，此事肇因於中國比原鏈（Bytom Blockchain）創始人段新星放上兩張與方文山及其團隊人員在電腦前商討的照片，並寫說：“‘天青色等煙雨而我在等你，炊煙裊裊升起……‘”方文山親自操刀的白皮書，文筆之流暢優美，應不讓聰叔。任何領域，有人用功即有人理解。行業激蕩，有濁流泡沫，亦會有清音與希望。”

部分媒體認為方文山與其團隊正為該區塊鏈寫白皮書。外界解讀，認為方文山團隊做的應該是基於區塊鏈技術的保護音樂版權的全新平台，BMP區塊鏈音樂平台有著全新的價值傳遞方式，實現“去掉中間人”，使用者可以透過一個連結區塊鏈的播放服務，直接付費給音樂人。音樂人可以包有近100%的報酬，且所有數據全部公開透明。

對外界的錯誤解讀，方文山表示：“目前一切尚處在與人溝通了解之初步階段，卻在網絡平臺被渲染成我在操作虛擬幣，這不鄭重的發篇聲明稿都不行了。”（CKS）