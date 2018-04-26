納吉：預測自己將繼續掌權 “不明白反對黨怎麼能合作”

（八打靈再也26日訊）首相納吉多年後，首次接受外國媒體專訪回應1MDB課題，並批評敦馬哈迪癡迷權力，並形容反對黨“烏合之眾”，不明白他們能怎麼合作。

自從1MDB事件爆發後，首相納吉至少3年未接受外國媒體專訪，惟在大選前夕接受彭博社一小時訪談，有關國陣贏得大選後，將逐步調降企業和個人所得稅、1MDB事件以及個人未來政治前途。

根據報道，納吉不認為出現改朝換代的思潮，但也不能說國陣會在大選中大獲全勝，只是不想去預測輸贏，只是有理由對大選結果保持樂觀。

報道指出，納吉的信心和樂觀，因為對手在他眼中是“烏合之眾政黨”。納吉說，“我不明白他們怎麼能一起合作。”

彭博社在觀察大馬選情中指出，大選和種族與宗教有關。上屆大選，華裔選民拋棄國陣，使國陣更關注獲得馬來票支持，並在文中引述納吉在2016年言論“如果反對黨執政，馬來人會淪為乞丐，伊斯蘭機構將被迫關閉。”

納吉在專訪中表示，反對黨聯盟現在已經失去了伊黨，加上城市地區和華裔選民歷經上屆大選後，對於改變的希望已經動力不足，所以“現在，他們知道這是不可能的，那種興奮感已經很大程度消退了。”

除非有證據否則別指責“小偷”

彭博社列出納吉當前的挑戰，包括面對人民生活成本上升壓力、不滿消費稅聲浪、沒有提高鄉村地區收入，以及1MDB醜聞纏身。

針對1MDB課題，納吉說，“除非有證據，否則你不能指責某人是小偷，而是事件已經被釐清，沒有任何不當行為。”

納吉承認“一些聲譽受到損害”包括國家和他領導的政府。

“我可能沒有那種商業模式，可能我會確保更嚴格的監管，但我們都從錯誤中學習。”

彭博社也在文中提及，納吉排除異己加強對巫統控制。

納吉說，“我相信我在黨內的個人關係，所以在困難時期，黨內支持我，他們無法動搖我的地位，因為我獲得強大的支持。”

面對彭博社質疑反假新聞法，可能被政府用來排除異己，納吉回應指出，我國社交媒體相對其它國家來得更自由。

“你可以批評政府，可以說不同意政府，也可以說不投票支持，這是正常的，我可以接受。”

納吉眼中馬哈迪癡迷掌控

談到前首相敦馬哈迪指責用選區重劃加強巫統優勢時，納吉直指馬哈迪在執政時，也是有過數次選區重劃。納吉表示，最新的選區重劃是因為“考慮到一些人口出現了變化”。

納吉指出，馬哈迪癡迷掌控一切愛發號施令。納吉透露，馬哈迪還曾經建議他組成一個“長老會”，“可以想像長老會由誰做主，以後每次內閣會議後，我都要走向這個長老會跟他匯報獲得同意”。

彭博社至截稿前，未取得敦馬哈迪回應。

逐步調降企業和個人所得稅

納吉在訪談中也指出，將在未來五年逐步調降企業和個人所得稅。納吉說，減稅的規模和時間將取決於石油價格等因素。