公正黨吉州6國10州席 2原任國會議員 1州議員下車

（亞羅士打26日訊）遲遲未公佈候選人的吉州公正黨昨晚公布候選人，在6國10州席分配中，有2名原任國會議員和1名州議員被除名，而公正黨強人拿督佐哈里阿都是唯一兼打國州席的候選人。

佐哈里阿都國州兼打

佐哈里阿都將在雙溪大年國席原區上陣守土，同時也兼打莪崙州席。公正黨總秘書拿督賽夫丁再度返回家鄉，二度上陣居林萬拉峇魯國會議席，以期能為自己在上屆大選敗選一雪前恥。

吉州公正黨過去在民聯時代獲得分配上陣7國11州，在上屆大選贏取4國4州，而這屆大選加盟希盟後，是獲分配上陣6國10州，比上屆減少一國一州，即浮羅交怡國會議和黑木山區州議席讓給土團黨。

吉州希盟其他三盟黨已在上周陸續公布候選人，並於昨晚在Stargate誠信黨大選行動室前造勢，借此同步再介紹希盟出征吉州15國36州席的候選人。惟，出征浮羅交怡國席的希盟名譽主席敦馬哈迪則未克出席。

出席的希盟領袖包括吉州希盟主席拿督斯里慕克力、吉州誠信黨主席拿督依斯邁沙列（誠信黨）、行動黨主席陳國耀和吉州公正黨主席阿茲曼依斯邁等人。（YLS）

慕克力：候選人須簽不跳槽宣誓書

吉打州希盟主席拿督斯里慕克力同意，公正黨為了嚴防候選人中選後跳槽，所以每名候選人必須簽署“不跳槽”宣誓書，一旦議員跳槽，必須賠償1000萬令吉。

他說，伊斯蘭黨設有該黨嚴防跳槽宣誓書（baiah），公正黨也擁有該黨方式來確保候選人中選後仍在黨內，與政黨一起捍衛權益，不過，最重要還是出於中選議員本身的誠意和真正目的。

也是前吉州務大臣兼原任阿依淡區州議員慕克力昨晚接受媒體訪問時說，他當年擔任兩年的吉州大臣，準備很多發展計劃，包括水供問題，結果該計劃來不及未展開，他被撤換了。

他說，他擔任大臣職位太短了，來不及進行該發展計劃，結果拿督斯里阿末峇沙上任接任大臣職位後，對方也沒有繼續跟進該發展計劃。

原任國陣巫統日得拉區州議員拿督阿米努丁，與慕克力是好友關係，慕克力在這次大選也宣布攻打日得拉區州議席，兩人成為敵對關係。

慕克力認為，國陣故意做出此分配，因為土團黨在幾周前率先宣布候選人，國陣才幾天前才宣布，無論如何，他還是要面對這場挑戰。

“可能原本阿米魯丁不在國陣候選人名單內，由於我要上陣日得拉，他們 （國陣）才臨時調回阿米魯丁守土。”

公正黨吉州6國10州席候選人

P09亞羅士打 曾敏凱

P10吉打港口 阿茲曼依斯邁（守土）

P14馬莫 努琳

P15雙溪大年 佐哈里阿都（守土）

P17巴東色海 卡魯巴耶

P18居林萬拉峇魯 賽夫丁

州議席

N08柏魯 哈欣依德里斯

N10武吉檳榔 仄末查希爾

N12蘇卡默南迪 占利尤索夫

N22莪崙 佐哈里阿都

N25武吉士南卯 蘇慕根

N28峇甲亞蘭 黃思敏（守土）

N29西塘 林桂億（守土）

N32瓜拉吉底 莫哈末蘇菲

N34魯乃 阿茲曼

N35居林 楊慶傳