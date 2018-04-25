推動韓朝會談常態化 文在寅倡設聯絡辦事處

（首爾25日訊）韓朝峰會將於週五登場，韓國為迎接朝鮮最高領導人金正恩，準備緊密的行程與豐盛的晚宴安排。總統府青瓦台消息指，總統文在寅將在會上向金正恩提議，開設韓朝聯絡辦事處，作為韓朝相關人士在同一場所工作及溝通的常設機構，辦事處最有可能設在邊境板門店，推動韓朝首腦會談常態化。

消息又指，韓國計劃先落實聯合辦事處，再與朝鮮討論分設駐韓、駐朝辦事處。

另外，韓朝代表今天於邊境板門店，一起為首腦會談進行排練。陪同文在寅出席首腦會談的6名內閣官員，包括青瓦台安保室室長鄭義溶、外長康京和等，明天亦會到板門店參加排練。

金正恩攜妻搭防彈車赴會

韓國《中央日報》指，青瓦台未公布金正恩夫人李雪主是否同行，但韓國政壇普遍認為，李雪主同行已是既定事實，當晚她也跟文在寅夫人金正淑會參加歡迎晚宴，《朝鮮日報》稱，屆時將是韓朝領袖夫婦檔首次的“2+2”同台亮相。

週五當天，金正恩可能搭乘他的防彈座車南下，駛過“72小時橋”（不歸橋），抵達邊境板門店朝方一側的“統一閣”後，下車徒步穿越軍事分界線，文在寅將上前迎接，預料這裡也就是兩人首度握手的地點，屆時全球都會透過新聞畫面看到這一幕。

金正恩越過邊界後，韓方是否會以軍儀隊歡迎，這也還沒有公布，但外界猜測可能有這樣的儀式。

在前兩次韓朝峰會，包括2000年金大中會見金正日、2007年盧武鉉會見金正日，午餐時間也是雙方除了正式會談外，交流意見的好機會，青瓦台未公布，但媒體揣測可能兩位領袖會單獨共餐。

除了雙方領袖，韓國國防、外交、情報、國安、統一等部門首長也將與會，《韓國時報》推測，當天上午是雙方高層官員的會談，午餐後才是重頭戲、兩位領袖的單獨會談。究竟雙方何時會針對這次會談發表共同聲明，則不得而知。

《朝鮮日報》指，青瓦台用“國務委員長”稱呼金正恩、第一夫人李雪主則稱“女士”，這是配合先前朝鮮推廣的稱謂，外交圈認為金正恩想凸顯朝鮮是“正常國家”的形象。

文在寅5月中旬會特朗普

青瓦台官員透露，韓美可能在5月中旬舉行峰會。

不具名的青瓦台官員說，文在寅與金正恩會面後，致電特朗普，說明峰會結果。文在寅與特朗普5月中可能舉行峰會，而特朗普計劃於5月或6月初與金正恩會面。