【歐冠聯賽】薩拉赫2射2傳破舊主 紅軍5比2 大勝羅馬

（倫敦25日訊）“紅軍”利物浦在歐冠半決賽首回合主場以5比2大勝羅馬，幾乎“一只腳”已經踏入決賽。薩拉赫面對舊主梅開二度，成為史上首位單賽季歐戰進球達到兩位數的利物浦球星，此外還有兩次助攻。菲爾米諾同樣2射2傳，馬內也打進1球。張伯倫受傷下場。哲科和佩羅蒂（點球）為羅馬連追兩球。

利物浦隊長亨德森解禁。羅馬主帥迪弗朗切斯科使用翻盤巴塞羅納的三中衛陣型。由於利物浦整天下雨，場地非常濕滑。

菲爾米諾2球2助攻

薩拉赫又一次成為全場最閃耀的球星，率領利物浦朝著11年後再進歐冠決賽邁出堅實的一步。本場比賽的表現，無疑為薩拉赫爭奪金球獎提供更有說服力的證明。

狀態火爆的薩拉赫本場遭到重點照顧，羅馬基本保持著一人主防+至少一人補防的策略。儘管馬諾拉斯幾乎封住大部分射門角度，只給薩拉赫留了一個死角，但埃及球星的射門就是那麼準確地找到最刁鑽的地方。薩拉赫進球後拒絕慶祝。在下半場，當薩拉赫兩次在右路發起進攻的時候，羅馬球員防止他內切直接攻門，薩拉赫兩次都走底線選擇傳中，輕鬆助攻兩位搭檔破門。本場比賽的薩拉赫無疑是統治級的，這樣的影響力甚至體現在薩拉赫下場後，失去最犀利箭頭的利物浦被羅馬連追兩球。

薩拉赫本賽季47場球會比賽貢獻43球13助攻，超過42球的C羅（39場）成為本賽季各項賽事中總進球最多的五大聯賽球員。薩拉赫創下利物浦球員單賽季歐冠進球紀錄。最近19次代表利物浦出場，薩拉赫貢獻22個進球。薩拉赫本場4次射門全部打正，創造5次機會，3次過人全部成功。

利物浦雖然最終被追回兩球，但首回合5比2的優勢還是比較明顯。有巴塞被翻盤的經歷在前，下周前往羅馬奧林匹克球場的利物浦也會小心應對。

利物浦三叉戟刷爆歐冠紀錄

這是利物浦三叉戟本賽季第8次同場進球，目前薩拉赫和菲爾米諾本賽季歐冠都攻入10球，馬內有8球進賬。這是歐冠歷史上第一次有球隊能有3名球員至少單賽季進8球，這三人本賽季歐冠共計已經攻入28球，而歐冠總進球數排名第二的大巴黎全隊才進27球。薩拉赫和菲爾米諾也成為歐冠第二對單賽季進球都上雙的隊友，之前是2014/15賽季的梅西和內馬爾。

利物浦三叉戟28球也追平皇馬的BBC組合在2013/14賽季創下的三人組單賽季歐冠進球數紀錄。當時C羅攻入17球，貝爾和本澤馬分別有6球和5球進賬。薩拉赫-馬內-菲爾米諾三叉戟本賽季已經為利物浦攻入多達88個進球，超越大巴黎的內馬爾-姆巴佩-卡瓦尼組合，高居全歐第一。

紅軍69分鐘5比0領先

在比賽進行至第69分鐘，利物浦已經5比0遙遙領先羅馬，展現出強大的攻擊力。利物浦這5個進球中，有反擊、有個人表演、有挑射、有包抄、有配合、有定位球得分，顯示進攻的全能。利物浦在本賽季11場歐冠已經打入38球，場均3.4球。

羅馬2比5落後 能複製對巴塞奇蹟？

羅馬在0比5大比分落後的情況下，在最後20分鐘追回2球成2比5。於是和在歐冠8強賽面對巴塞羅納時的情況類似，羅馬如果在次回合主場能夠以3比0或者4比1這樣的比分獲勝，就足以完成大逆轉。

逆轉巴塞之前，也沒人覺得羅馬有機會主場取得3比0的大捷。英國媒體指出，羅馬主客場的表現差別是比較大的，本場比賽多少有些被安菲爾德的氣氛所震懾。而回到奧林匹克球場，羅馬同樣有非常驚人的氣勢。在8強賽利物浦做客伊蒂哈德的次回合中，曼市很快就取得領先，而且一度有機會打到2比0。羅馬至少給自己留存晉級的希望，利物浦也要小心應對客場的較量。

利物浦本場呈現一場傑出的表現，卻也給羅馬留存晉級的可能性。次回合在羅馬奧林匹克球場的交鋒，依然非常令人期待。

巡邊旗故障 邊裁只能舉旗桿

本場歐冠半決賽出現有趣的一幕，比賽開始後不久，助理裁判手中的巡邊旗便出現故障。可還沒等該名助裁更換器械，利物浦便組織起一次快速進攻。重放的慢鏡頭顯示，在隊友送出直塞的瞬間，菲爾米諾已經處在越位的位置上，而當時助裁也已經做出正確的判斷，只是由於手中的巡邊旗發生故障，因此他只能在舉起旗桿後拚命搖擺。在那之後不久，工作人員幫助該名助裁更換巡邊旗。

【主帥有話說】

克洛普：薩拉赫是無法防守

利物浦主帥克洛普賽後驚歎說：“薩拉赫太精彩了，簡直是無法防守。他整個賽季非同尋常。”對於張伯倫的受傷，克洛普說：“大家可能很奇怪，我今天情緒不算高漲，只因我們失去一位出色的球員。主場失兩球？說實話，此役我們遭受的最大打擊就是張伯倫受傷。看起來他的2017/18賽季已提前結束，球隊醫療部門正密切監視他的傷情，下一步他將接受詳盡檢查。”

羅馬主帥：比賽並沒有結束

羅馬主帥迪弗朗切斯科賽後說：“比賽並沒有結束，在與巴塞羅納的比賽中，我們已經證明這一點。”