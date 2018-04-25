羅賓1週年忌日 Connie現身“沒法律訴訟”

周三是大馬樂壇巨星羅賓的1周年忌日，他的歌迷和多位歌手藝人約50人聚在富貴山莊世外桃源聚仙樓拜祭。“賓嫂”Connie羅志鳳亦以“妻子”身份現身，還親手弄了羅賓生前最愛的食物，包括甜點、零食等祭品。

羅賓去年4月5日因心肌梗塞在中國廣州逝世，由於羅賓生前和“紅顏知己”Connie在一起20多年沒有注冊，所以其葬禮由家屬負責，骨灰安放在沙阿南的富貴唐城明宮永樂殿，而Connie則在士毛月的富貴山莊供奉神主牌讓歌迷拜祭。

周三是羅賓的農曆忌日，來自中國的歌迷孫佳明、干兒子亮亮、新加坡歌迷美美、以及印尼、香港等歌迷亦專程飛來馬拜祭偶像，歌手如黃鳳鳳、李燕萍、翔雲、吳峰、音樂人李學勤等亦有到場。

拜祭儀式從早上11時半開始，師父頌經迴向。Connie從60多公斤瘦至48公斤，精神看起來不錯。去年Connie在記者會上，曾斥羅賓被朋友陳某氣倒，導致他身體不适而發生悲劇。

家屬不配合 遺作無法面世

有消息指Connie和對方正在進行法律訴訟，但她接受《光明娛樂》訪問時否認。“我和他沒有聯系，不要再提他。外面的事情影響不到我，都與我無關。”Connie也強調，“賓哥生前都是我在照顧，現在他走了，我還在繼續‘照顧’他。我每天風雨不改為他頌經，我現在只想為賓哥做事情 。”

Connie也透露，賓哥有保佑她，讓她如願在其骨灰安方處下方買到一個骨灰位，讓她以後往生之後，永遠相伴。

提到追思演唱會，以及羅賓生前在印尼灌錄好的的最後一張專輯，Connie表示因賓哥家屬的不配合而無法進行。