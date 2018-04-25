◆砂實旦賓國席 張健仁沈桂賢主席對戰

（古晉24日訊）砂拉越國陣主席兼首長拿督巴丁宜阿邦哈里在土保黨總部公佈31個國會選區候選人名單，其中實旦賓國席上演“王對王”之戰，即人聯黨主席沈桂賢對壘砂希盟主席兼行動黨砂州主席張健仁；聯民黨主席黃順舸的兒子黃祈耀則加入人聯黨，以新人姿態代表該黨出戰詩巫國席。

◆雪班登國席 旺姐幫下屬拉菲茲守土

（瓜雪24日訊）公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎正式宣布雪蘭莪國州候選人名單，雖然雪州大臣拿督斯里阿茲敏阿里得以在鵝嘜國席及國際山莊州席守土，但原任萬撓區州議員顏貝倪則被取代，由士拉央市議員蔡偉傑頂替。至於旺阿茲莎本身則轉戰班登國席，替代因被官司纏身而無法上陣的當地原任議員拉菲茲。

◆檳峇東埔國席 努魯代母出征捍衛江山

（大山腳24日訊）旺姐不守峇東埔了！人民公正黨全國秘書拿督賽夫丁證實，黨主席拿督斯里旺阿茲莎本屆大選將在巴生河流域競選，而努魯依莎將回到峇東埔，守住家族的這個堡壘區。

◆檳丹絨武雅州席 鄧章耀為首長寶座亮劍

（檳城24日訊） 檳州國陣候選人公佈，動向受矚目的檳州國陣主席鄧章耀將在丹絨武雅州席上陣，對壘行動黨的再里爾。丹絨武雅州選區在308大選之前，由前檳首長丹斯里許子根盤踞了4屆之久，對檳州民政黨而言，具有意義。

◆吉浮羅交怡國席 敦馬為第七任首相出戰

（八打靈再也24日訊）希望聯盟名譽主席敦馬哈迪宣布，一旦希盟在本屆大選勝選執政，來臨的5月10及11日將列為公共假期，全國可放假5天。他說，競選期間候選人及團隊太累了，5月9日（週三）投票後，希盟若執政，大家可從星期三至星期日休假。“不過只有這一次，我是一個不喜歡休假的人，但是很多人喜歡。”

◆雪國際山莊州席 弟兄戰阿茲萬打阿茲敏