粵卡拉OK遭縱火 25分鐘奪18命

（廣州24日訊）中國廣東清遠英德市一家名為“蘭桂坊”的卡拉OK店，今天凌晨因有人口角爭執，而發生縱火事故。熊熊烈火在短短的25分鐘內吞噬了18條人命，另外造成5人受傷。警方已逮捕縱火兇徒劉純露，落網片段亦在網上曝光。

事發在凌晨零時30分左右，消防局接報指位於茶園路的蘭桂坊卡拉OK發生大火，即派消防員到場，並於零時55分將火勢撲滅。

喝醉吵架縱火

網上流傳的短片可見，卡拉OK大門燒起熊熊烈火，火勢愈燒愈猛，最後只見一片火光。多輛消防車到場撲救，另有大批民眾圍觀。有目擊者說，“現場太可怕了!25分鐘就18個人沒了!”

警一度懸紅12萬

警方隨後在網上發布32歲的縱火兇徒劉純露的照片，臀部遭燒傷，並懸賞20萬元人民幣（約12.4萬令吉），希望能迅速將他逮捕歸案。

至早上10時左右，警方宣布破案，逮捕了劉純露。劉純露落網後供稱，自己當時喝多了酒，並與店內一些陌生人爭執，其後將自己駕駛的摩多堵住卡拉OK門口，放火焚燒後逃去。他說，過程中未打過人，事發後他逃到舊居睡覺，對於縱火釀成18人死一事毫不知情。

據了解，蘭桂坊屬小型卡拉OK，僅有一個出入通道，相信里頭的民眾逃走不及而被燒死。

火災地點改為“三層建築物”

網民質疑掩蓋違規審批

卡拉OK遭縱火後，警方曾於早上8時05分通報，稱有“KTV”(卡拉OK)起火；不到半小時，警方又發出新一輪通報，並刪除當中“KTV”的字眼，改為“市區茶園路某三層建築物發生火災”，引來網民議論。

刪掉KTV字眼

據了解，在當局發出第二輪通報後，中國社交媒體微博上的所有照片和網民帖子均已刪除，只留下清遠警方的官網“平安清遠”的官方說法，新通報的“KTV”字眼也被刪除，令網民質疑當局有淡化事件之嫌。

有網民要求當局就兩則通報內容不一作出解釋。有網民稱，當局此舉明顯是為掩蓋執法單位曾收受KTV賄賂，違規審批通過的事實。不過，也有網民解釋，當局是因“KTV”一詞不屬於新聞報道規範用語，而進行修正。

據悉，事發現場蘭桂坊卡拉OK其樓房老舊，周圍多是三層高的矮樓，附近店舖都是酒吧和食肆等。