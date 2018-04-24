多倫多貨車衝撞10死15傷 嫌兇叫囂“殺我吧，我有鎗”

（多倫多24日訊）加拿大一名男子昨天於多倫多市中心駕駛客貨車衝撞人群，造成至少10人死亡、15人受傷，包括多名華裔及亞裔人士，不少無辜途人被輾至血肉模糊。肇事司機當時曾向警員高喊“殺了我吧！我口袋有槍！”並一度與警方對峙，但最終還是被警察制伏。警方指暫無證據顯示與恐襲有關。

事發於下午1時30分，正值午餐時間，涉事司機駕駛一輛白色客貨車橫衝直撞，撞倒十多人後，試圖開車逃去，在幾條街外被警方拘捕。

有目擊者拍下的片段顯示，警方包圍車頭損毀的肇事客貨車，並和行兇的司機對峙。疑犯不斷對警方大喊：“殺了我！”警方則是回應：“不！給我趴下！給我趴下！”隨後警方則是壓制疑犯，並用手銬將他雙手銬在背後，過程十分驚險。

死傷者包括華人

目擊者說：“他是蓄意撞人的，他要殺死所有人。他不斷向前駛，不斷向前駛，撞倒一個又一個。”許多被撞的都是上了年紀的人，一輛嬰兒車被撞到飛起。估計當時的車速達到每小時70公里。

警方及後公布，落網疑犯為25歲男子米納西安，施襲前不在警方監視或調查之列，其犯案動機未明，當時身上並無藏槍。目前，當局研判疑犯因精神疾病而犯案的可能性較高，動機應非恐怖襲擊。

米納西安將於當地時間周二早上提堂，屆時將公布對他的控罪。

距離事發地點30公里，就是七大工業國外長舉行峰會的地點，當局指無證據顯示襲擊與峰會有關。而峰會舉行的酒店保安未見加強，據報加拿大也無意提升反恐警戒級別。加拿大總理杜魯多對事件感到哀痛；多倫多市長托里形容事件是悲劇。

嬰兒手推車被撞飛

近年來德國、英國等地都曾發生貨車衝上行人路襲擊事件。多倫多市長托里形容，這類襲擊事件在加拿大前所未見。他說：“這並非我們預期在這個城市發生的事，我們希望它不在全球任何地點發生，但我們特別不期望它們會在多倫多發生。”多倫多市政廳及所有市政中心都下半旗致哀。

疑犯傳為新移民 杜魯多政策捱批

多倫多發生客貨車蓄意撞向人群事件，造成多人死傷。由於網上有傳25歲疑犯米納西安是穆斯林，於6個月前由黎巴嫩移民到加拿大，有網民批評總理杜魯多的移民政策，令加拿大變得不安全，要求他問責。

杜魯多去年曾在推特以標籤#WelcometoCanada貼文，稱歡迎新移民來到加拿大。

他在貨車撞人事件後，發貼文慰問死傷者。有網民隨即留言翻舊帳，找出杜魯多在2016年10月一則貼文，當中他聲言“若任何加拿大人因為他的移民政策受傷害，他願承擔全部責任”，要求杜魯多實踐承諾。