【歐冠聯賽】前兩次歐冠遭皇馬雙殺 拜仁誓雪恥

（馬德里24日訊）德國的5屆歐冠冠軍拜仁慕尼黑，本週三在歐洲冠軍聯賽半決賽首回合主場迎戰衛冕冠軍皇家馬德里，德甲巨人將尋求報回最近兩次在歐冠淘汰賽遭皇馬雙殺的二箭之仇！

上賽季歐冠複賽，拜仁主場1比2、客場2比4被皇馬雙殺淘汰，皇馬最終第12次稱霸；而在2013/14賽歐冠淘汰賽，拜仁先作客負0比1，回到主場卻被皇馬猛灌4個光蛋慘敗！

上述這兩場恥辱性的失利，肯定讓拜仁慕尼黑上下耿耿於懷。明日再碰上皇馬，拜仁將帥肯定要大大地掙回一口氣。

然而，拜仁主帥海因克斯麾下多名主力缺陣，其中智利中場大將比達爾賽季報銷，主力前鋒科曼傷疑，門將諾伊爾還在休養，所幸托利索已經恢復訓練，中場哈維-馬丁內斯的小腿傷也大有好轉，有望出戰。前皇馬中場J羅將倒戈舊東家。

齊丹的皇馬大軍麾下只有後衛一人納喬傷勢未癒，難望出場。

在複賽次回合，拜仁在安聯主場僅以0比0悶和塞維拉，雖然沒有“南方公牛”完成逆轉，但拜仁明顯在安聯主場的星的表現有欠理想。最不巧的是，拜仁最近一次在歐冠主場輸球，正是上賽季複賽1比2輸給了皇馬。

要知道，拜仁前19次面對西班牙球隊共獲13勝3和3負。拜仁在安聯球場一直保持強勢，近21場比賽贏了其中20場。

拜仁主帥海因克斯在2013年賽季助隊實現了歐冠、德國杯和德甲3冠霸業後就離職，本賽季他重出江湖，他表示很希望能夠再一次協助拜仁再奪這3冠。目前拜仁已經提前奪得德甲冠軍，德國杯也打進了決賽。

海帥再衝三冠王霸業

皇馬方面，齊丹的鋒線“BBC組合”中，除了C羅一人之外，貝爾與本澤馬仍未能確定會否明日首發上陣。

C羅最近在代表皇馬上陣的12場比賽攻進了驚人的22球，有他在場上，皇馬不愁會沒有進球。然而，貝爾自年初傷癒回歸以來狀況平平，16強兩回合戰巴黎聖傑門他都坐在替補席上。

複賽首回合鬥祖雲杜斯，貝爾同樣被齊丹放在替補席，次回合終於首發上陣，但下半場就被換出場。而本澤馬曾是C羅的最佳拍檔，但他近況糟透，近24場比賽僅進了4球，近10場更僅有1球進賬。

齊丹很可能排出4-4-2陣型，由巴斯克斯與阿森西奧打雙翼，伊斯科在中場協助克羅斯輸送炮彈。

對於海因克斯來說，本場交鋒也是他面對舊東家皇馬。1998年，海帥率皇馬奪得歐冠冠軍，2013年，他率領拜仁稱霸歐冠，還締造了3冠王霸業。

海帥5月9日就年滿73歲，如果拜仁5月19日奪得德國杯，5月26日又贏得歐冠，海帥將成為歐戰史上最高齡的3冠主帥。