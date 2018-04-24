巫程豪貼文“什麼是為大局” 被控貪污應辭職

（依斯干達公主城24日訊）民主行動黨原任士姑來區州議員巫程豪炮打司令台，在臉書發表貼文指受調查貪污者必須請假，在被控上法庭時必須辭職，以免干擾法律公正程序。

他是在今日發表題為《什麼是為了“大局”？》的貼文，引起網民正反兩極的意見。

一些網民留言勸巫程豪顧全大局，不要在大選之際與行動黨“作對”，發表不利於希望聯盟選情的貼文。

網民呼籲巫程豪“留得青山在，不怕沒柴燒”，並稱他所堅持的原則和目標，前提是希盟推翻國陣政府入主布城，成功執政了才能夠達成。

不過，也有不少網民對巫程豪的貼文表示認同，並會繼續支持對方，甚至建議對方以獨立人士的身份上陣大選。

巫程豪在貼文中指出，無論是針對朝野政黨領袖或公務員都應該採取相同的標準。

他說，如果希盟執政，除了終極目標大馬一號官員（MO1），也應該對反貪污委員會、總檢查署、執法單位和司法單位進行改革，確保這些機構獨立。

“無論是希盟或國陣領袖，一旦涉嫌貪污，應該被控上法庭以證明清白。”

他指出，過去雪蘭莪前州務大臣拿督斯里哈倫依德利斯（後獲最高元首寬恕）以及基爾都曾被判貪污罪成入獄，他們並沒有以“政治迫害”為理由，而是辭去州務大臣職位。

他說，樹立以身作則的精神才是希盟打倒國陣的最佳武器，要是任何領袖因貪污被控就不要拖累希盟，而是為人民及國家樹立言行榜樣。

“雖然在法律原則上，人人在未被判罪之前是清白的，但為什麼會要求高官請假接受調查、被控上庭時辭職？這是避免他們的職權干擾司法公正。”