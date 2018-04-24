砂實旦賓上演王對王 沈桂賢對壘張健仁

（古晉24日訊）砂拉越國陣主席兼首長拿督巴丁宜阿邦哈里今早在土保黨總部公佈31個國會選區候選人名單，其中實旦賓國席上演“王對王”之戰，即人聯黨主席沈桂賢對壘砂希盟主席兼行動黨砂州主席張健仁；聯民黨主席黃順舸的兒子黃祈耀則加入人聯黨，以新人姿態代表該黨出戰詩巫國席。

砂國陣31位候選人當中，多達14名新人，幾乎近半；其中土保黨6人最多，其次是人聯黨5人、人民黨2人及民進黨1人。

與此同時，退位讓賢及被除名的部長及副部長各有1人，分別是人民黨的首相署部長佐瑟恩都魯（實蘭溝）被開除黨籍，土保黨的能源、綠色工藝及水務部副部長詹姆士達弗（婆羅洲高原）則因健康問題而退位。

實際上，砂拉越尚有一個部長，即土保黨的種植及原產業部長道格拉斯（木中國席），他在2016年砂州選舉被召回來，州選勝出後擔任副首長。不過，他的部長空缺沒有給回砂，今屆國選，他之前持有的木中國席交給新人羅伯羅森捍衛。

此外，人聯黨有3名州議員兼攻國選，即石角區州議員兼地方政府及房屋部長沈桂賢、馬拉端區州議員拿督斯里范長錫（泗里街）及卑爾騷區州議員拿督陳超耀（美里）。

陳超耀曾於上屆國選出戰美里國席，但敗給民聯公正黨的張有慶，此番再出戰，希望報一箭之仇。

人聯黨其他3席方面，古晉是惟一的女將兼新人許德婉，拿督斯里里察烈繼續守土西連，而新人江先柱出戰南蘭。

其他新人方面，較受注目的是砂州元首兼前首長敦泰益瑪目的女兒拿督哈妮法，她取代莫哈末廖邁克出戰沐膠國席，延續了泰益瑪目家族的政治事業。此前，她的弟弟蘇萊曼泰益曾是哥打三馬拉漢區國會議員，並受委旅遊部副部長，惟，他之後因私人理由而離開政壇。

31席中，砂國陣骨幹政黨土保黨14席最多，人聯黨7席、人民黨6席及民進黨4席。其中，男將25人，女將6人。