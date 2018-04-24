吉大臣六度守土 納華威迎戰敦馬

（亞羅士打24日訊）希盟首相人選敦馬哈迪醫生將在浮羅交怡國席上陣，國陣在面對這名強人進島挑戰，委派了原任浮羅交怡國會議員拿督納華威原區守土捍衛這江山。

隨著伊黨在浮羅交怡國席的候選人仍無法公佈，二度捍衛這國席的納華威，很大可能會一對一硬戰敦馬哈迪。

另外，吉州大臣拿督斯里阿末峇沙六度上陣蘇卡默南迪州席（易名前為峇卡峇打）捍衛原區。

吉國陣國州席候選人

國席：

P4 浮羅交怡：巫統：拿督納華威（第二度捍衛）

P5 尤崙：巫統：拿督奧斯曼阿茲（第二度捍衛原區）

P6 古邦巴素：巫統：拿督佐哈里（第四度捍衛原區）

P7 巴東得臘：巫統：拿督斯里馬哈基爾卡力（第二度捍衛原區）

P8 波各先那：巫統：賽阿里賽拉斯丹

P9 亞羅士打：馬華：拿督姚煒豪（馬華全國組織秘書）

P10 吉打港口：巫統：阿都拉哈斯南（巫統區部主席）

P11 本同：巫統：拿督奧曼阿都（6屆國會議員，曾輸一次，這次是第八次上陣守土）

P12 日萊：巫統：拿督斯里加米基爾（第二次捍衛原區）

P13 錫：巫統：曼梳阿都拉曼（原任）

P14 馬莫：巫統：拿督達佐（2008年曾競選這國席敗選，原任班茶州議員）

P15 雙溪大年：巫統：莎哈寧

P16 華玲：巫統：拿督阿都阿茲阿都拉欣（原任）

P17 巴東色海：馬華：拿督梁榮光（原任莪崙州議員）

P18 居林萬拉峇魯：巫統：拿督阿都阿茲賽法茲爾（原任）

州席：

N1 熱水湖：巫統：拿督莫哈末拉威（第三度捍衛原區）

N2 瓜鎮：巫統：諾賽迪納央（第二度捍衛原區）

N3 哥打士布爹：巫統：阿末阿茲哈

N4 亞依淡：巫統：拿督阿布哈山（5任哥打士布爹州議員）

N5 黑木山：巫統：拿督阿末再尼（第三度捍衛原區）

N6 日得拉：巫統：拿督阿米努丁（第二度捍衛原區）

N7 瓜拉尼浪：巫統：拿督峇德魯希山（第二度捍衛原區）

N8 柏魯：巫統：卡瑪諾麗雅（第二度捍衛原區）

N9 武吉拉達：巫統：拿督阿菲夫丁

N10 武吉檳榔：巫統：莫哈末納華

N11 德卡：民政黨：拿督謝順海（曾當選一次，第三度原區上陣）

N12 蘇卡默南迪：巫統：拿督阿末峇沙（第六度捍衛原區）

N13 哥打達魯阿曼：馬華：陳勇樺（馬華亞羅士打區會副主席）

N14 亞羅孟古都：巫統：阿都瑪烈

N15 安南武吉：巫統：佐哈里阿茲

N16 古邦羅丹：巫統：阿都慕達立

N17 萬家均樂：巫統：阿都哈林

N18 多皆：巫統：阿末法迪希

N19 雙溪甸：巫統：拿督蘇拉雅耶谷（第四度捍衛原區）

N20 雙溪里茂：巫統：諾瑪阿旺

N21 莪占必叻：巫統：拿督古阿都拉曼（第三度捍衛原區）

N22 莪崙：馬華：拿督梅振仁（曾是居林州議員和上陣巴東色海國席落選）

N23 默蘭迪：巫統：拿督達祖丁阿都拉（第三度捍衛原區）

N24 仁那里：巫統：馬哈茲爾阿都哈密（第二度捍衛原區）

N25 武吉士南卯：國大黨：嘉斯巴爾

N26 班茶：巫統：安華阿末

N27 獨立海濱：巫統：阿里亞耶（第二度捍衛原區）

N28 峇甲亞蘭：馬華：許漢宏（國陣協調員）

N29 西塘：民政黨：陳國祥（州委）

N30 峇尤：巫統：莫哈末諾莫哈末阿敏

N31 居邦：巫統：哈侖阿茲（原任）

N32 瓜拉吉底：巫統：莫哈末凱魯阿都拉（曾上陣落敗，二度上陣）

N33 麻布萊：巫統：阿斯瑪迪

N34 魯乃：國大黨：杜萊欣甘

N35 居林：馬華：蔡通易（第二度捍衛原區）