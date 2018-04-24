檳州國陣宣布候選人 陳德欽攻馬章武莫 鄧章耀對壘再里爾

（檳城24日訊）檳州國陣13國40州正式開打。檳州國陣主席鄧章耀確認到對國陣來說勝算較高的丹絨武雅州席上陣，對壘行動黨原任升旗山國會議員再里爾。這也意味鄧章耀不會到危險區與檳州執政黨領袖上演王者之戰。

檳州國陣今日在檳州民政黨總部宣布各成員黨候選人，檳州國陣的53名國州議席候選人中，有60%新面孔，當中7名是40歲以下，最年輕32歲（民政黨峇都蘭樟區候選人邱琣棋）。

由於民政黨與馬華已達成交換馬章武末州選區及爪夷州選區的協議，檳州馬華主席拿督陳德欽一如坊間猜測，上陣馬章武莫區；民政黨峇都蠻區協調員邱顯昌飛象過河到爪夷上陣。原本上陣爪夷的熱門人選馬華檳州高淵區會組織秘書關顯業，則上陣巴當拉讓州席。

檳州馬華團長拿督李明勝首次批甲上陣，就到峇眼國會對壘檳首長林冠英，展開青年領袖對壘首長的戲碼。另一名到首長選區阿逸布爹州席對壘林冠英的，就檳州馬華秘書陳協成，他也是升旗山區部主席。

至於已讓路給民政黨州主席的丹絨武雅区协调员方志伟，則上陣峇都乌蛮州席。至於早前表明不再上阵的巫统槟州主席拿督斯里再纳阿比丁，他留下的高渊国席由塞胡先邁丁上陣。

槟州巫统反对党领袖拿督查哈拉则正式退休，由新人赞里继续留守直落斗哇区。巫统3名国会议员继续守土，之前盛传下车直落巴巷区州议员沙希淡，也得以留守原区。

檳成國陣候選人名單：

檳城國陣候選人名單（★新人）

P41 甲拋峇底 （巫統） 利查馬力肯

N1 本那牙 （巫統） 再因

N2 柏淡 （巫統） 沙里夫

N3 檳榔東海 （巫統） 羅斯蘭

P42 打昔汝咯 （巫統） 沙布丁

N4 柏瑪當柏浪眼 （巫統） 哈菲沙★

N5 雙溪賴 （巫統） 莫哈末尤索夫

N6 直落鬥哇 （巫統） 占比里★

P43 峇眼 （馬華） 李明勝★

N7 雙溪浮油 （馬華） 林海順★

N8 峇眼惹瑪 （馬華） 洪祖錆★

N9 峇眼達南 （國大黨） 迪納★

P44 峇東埔 （巫統） 莫哈末再迪★

N10 詩布朗再也 （巫統） 阿布柏卡★

N11 峇東巴西 （巫統） 阿魯法沙★

N12 本南地 （巫統） 蘇海米★

P45 大山腳 （馬華） 魏木榮

N13 武拉必 （馬華） 吳瑞音★

N14 馬章武莫 （馬華） 陳德欽

N15 巴東拉浪 （馬華） 關顯業★

P46 峇都交灣 （民政） 嘉燕蒂

N16 北賴 （國大黨） 蘇瑞斯★

N17 武吉丁雅 （民政） 涂仲儀

N18 武吉淡汶 （民政） 陳賽珍★

P47 高淵 （巫統） 賽胡仙★

N19 爪夷 （民政） 邱顯昌★

N20 雙溪峇甲 （巫統） 莫哈末沙泥★

N21 雙溪亞齊 （巫統） 瑪慕

P48 升旗山 （民政） 楊錦城★

N22 丹絨武雅 （民政） 鄧章耀

N23 阿逸布爹 （馬華） 陳協成

N24 植物園 （民政） 黃志毅★

N25 浮羅池滑 （民政） 盧界燊

P49 丹絨 （民政） 吳秀麗

N26 巴當哥打 （民政） 方群龍★

N27 彭加蘭哥打 （馬華） 林瑞木★

N28 光大 （馬華） 陳宣鍀★

P50 日落洞 （民政） 峇日星★

N29 柑仔園 （民政） 李文典

N30 雙溪檳榔 （民政） 吳洑安

N31 峇都蘭樟 （民政） 邱琣棋★

P51 武吉牛汝莪 （馬華） 劉儒俠

N32 斯里德里瑪 （馬華） 邱繼宗★

N33 阿依淡 （民政） 陳嘉亮★

N34 壟尾 （馬華） 黃振暢★

P52 峇央峇魯 （馬華） 蔡昇沅★

N35 峇都蠻 （民政） 方志偉

N36 班台惹雅 （民政） 胡棟強

N37 峇都茅 （巫統） 里阿吉★

P53 浮羅山背 （巫統） 希爾米

N38 峇六拜 （巫統） 魯斯里★

N39 浮羅勿洞 （巫統） 莫哈末法力