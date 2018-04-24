選前添亂 力爭原區守土

（瓜雪23日訊）原定在今晚於瓜雪體育場公佈的雪州公正黨國州議席候選人，因候選人名單掀波而無法依時宣佈。被指遭除名的公正黨原任峇都區國會議員蔡添強，其支持者已發起網絡公投，以及原任萬撓州議員顏貝倪公開控訴黑函誣蔑，爭取最後一分鐘扭轉乾坤。

雪州大臣兼雪州希盟主席拿督斯里阿茲敏今午在瓜雪體育場推介瓜雪區免費巴士儀式後證實，今晚的活動屬希盟群眾大會，但不一定會公佈雪州公正黨的所有國州議席准候選人名單。

他表示，也許要等到候選人名單問題解決後，才會正式宣佈。

他提到，今早已會見了公正黨實權領袖拿督斯里安華，商討候選人名單事宜；至於會見黨主席拿督斯里旺阿茲莎，則是上週。

顏貝倪哭訴黑函誣蔑

對於公正黨副主席蔡添強要求更公平審視候選人名單及萬撓州議員顏貝倪今早因黑函事件或落選而淚灑記者會一事，阿茲敏皆不願回應，只指需再深入了解與商討。

繼昨日傳出公正黨原任峇都區國會議員蔡添強恐無法原區守土的風聲後，相信是支持者在網上設立公投，希望透過網絡群體力量，要公正黨讓蔡添強繼續原區守土。

今早10時左右，名為Kim Boon Hiew （音譯金文邱）的人士，在Change.org張貼一則名為“我們要蔡添強成為公正黨峇都區第14屆國會議員候選人 ”的公投帖子，吁請民眾以一人一票方式，全力支持蔡添強繼續守土，出戰本屆大選國會議席。

在貼文中，他簡短的寫下蔡添強在過去協助峇都居民解決的問題，並深受當地人的愛戴與尊重，因此希望大家用公投方式，向公正黨中央傳達選民的意願。

帖子發布首2小時，投票人數便迅速上升，但在中午1時後，投票人數便停滯；截至中午4時，投票人數為1075人。

黑函指濫用撥款 顏貝倪或被除名

（萬撓23日訊）遭黑函指控涉嫌濫用選區撥款，原任萬撓州議員顏貝倪在公正黨即將宣佈上陣候選人的倒數之際，驚傳恐因此事而遭除名；她聲淚俱下要為自己討回清白，無法接受她與家人的名譽受損，背上不實的污名一輩子。

甫在上週六才為萬撓選戰機制啟動開幕禮的她，昨天被黨主席旺阿茲莎通知，以接獲黑函投訴為由，暫無法確定是否能夠原區守土。

針對不實的黑函，顏貝倪今早召開緊急記者會，並在現場數度淚如雨下。

她聲稱，目前仍在極力爭取上陣的機會，至於最終是否將被除名，一切交由黨決定。

強調不會獨立出戰

但她強調，她不會以獨立人士身份出戰，以免辜負人民要改朝換代的期望。

她表示，對黑函的控訴事件完全不知情，如今單憑一封來歷不明甚至未曾過目的黑函，便將她的競選資格從確定改為“再看看”，使她與家人都蒙上不白之冤，讓她感到震驚和難過，唯有召開記者會說個明白。

“我已經向黨主席索取黑函，之後將向警方報案，要求反貪會介入調查。”

顏貝倪哭說，有消息指，黑函早在今年2月流傳，黨內雖有調查機制，但疑未跟進，紀律委員會也沒動作，但卻選在距離提名日還有不到5天時爆發，讓她感到納悶。

討回清白比上陣重要

她重申，這一切都是毫無根據和惡毒的指控，要她接受這樣的污蔑，她不會甘心。

她表示，她沒有辯白的機會，是否提名或調查，黨也未有明確的說法。目前競選與否已是其次，她要先求個清白，不想背上一個不公不實的污名一輩子。

“黨有說，會把黑函交給我，但至今未有消息。”

隨著事件的演變，也令萬撓州議席候選人陷入難產，不排除最終會發生臨易角的局勢，並大大影響雪州政府欲繼續執政的優勢。

如果這股抗議和不滿的情緒繼續發酵，勢必影響選情，甚至使公正黨在士拉央的國會議席受到直接打擊；過去兩屆的成績顯示，萬撓是士拉央的主要票倉。

逾百支持者神情激動

顏貝倪驚傳受黑函影響恐遭除名的消息今早在萬撓選區傳出後，逾百名居民和支持者湧往顏貝倪召開記者會的競選行動室；他們個個神情激動，多人甚至聲淚俱下，揚言萬撓居民只要顏貝倪上陣；因現場一片感傷，與早前競選行動室開幕時的熱鬧成了強烈對比。

出席緊急記者會的包括士拉央區部署理沙布里、萬撓競選總行動室主們蘇萊曼、萬撓8村村長和居民，區部主席梁自堅則不見蹤影，引起不少支持者的私下議論。

顏貝倪指出，早在5年前便有人頻頻放風聲，指她沒有下鄉做好服務選民的工作，甚至在她懷孕大腹便便和分娩後亦未放過，對她大事批評。

需要一個交代

說到激動處，她數度哽咽掉淚，讓多名支持者在場外哭泣，與她因萬撓新村高壓電纜抗爭事件而結緣的村長吳亞九亦伏案痛哭。

她憶述，當年騎著一部摩多來到萬撓，為黨和萬撓奉獻了十多年的青春歲月，對此感到悲傷不已。

“如果今天用這樣沒根據的理由來拒絕我，不讓我上陣，我真的無法接受。我今天要的是一個清白，這對我的家庭、朋友、黨和萬撓支持者都打擊很大。”

“大選近在眉捷，我相信我的團隊也需要一個交代。”

有人背後搞事想上位

詢及事件是否與公正黨為了候選人之爭所爆發的內斗和分裂有關時，顏貝倪不諱言，種種跡象顯示，有可能是黨內急於上位的青年才俊在背後搞事，讓她不能上陣。但她拒絕評論搞破壞者是來自哪一區部。

原被視為旺姐陣營的顏貝倪，在公正黨與伊黨鬧分裂之際，以穩住雪州政權為由，與雪大臣阿茲敏較為接近，曾被黨內人士私下指有背叛之嫌。

她今年為萬撓爭取到Selgate醫院和高架天橋兩大工程，總值逾1.82億令吉，也被指是她“過檔”成為阿茲敏人馬後所獲得的獎勵。

萬撓人哭紅眼 醞釀投抗議票

顏貝倪前路未明，自12年前萬撓高壓電纜抗爭事件，便與她一同風雨同伴的萬撓人都紅了眼眶，個個掩臉哭泣，無法接受不委派顏貝倪上陣的安排。根據最新消息，民眾醞釀著投抗議票的情緒，並有公眾發起簽名運動，要求公正黨正視民意。

萬撓新村高壓電纜事件中，以肉軀擋國能大隊的八大美人之一吳麗春（63歲）在記者會開始時便頻頻抹淚，較後在顏貝倪步出記者會現場時，衝上前給予擁抱及泣不成聲。

另一萬撓女支持者余媚瑛則在擁抱顏貝倪後，用手輕掃她的背，高呼：“要鬥就鬥我，不是鬥我們的YB，是鬥人民！”語氣中盡顯不捨和不滿。

顏貝倪的支持者坦言，對此事件發展感到失望，由於一切仍未定局，所以決定先靜觀公正黨總部的安排，再決定下一步捍衛行動。

失望棄國打州 古乃光“拒”領委任狀

（馬六甲23日訊）馬華原任亞羅牙也國會議員拿督威拉古乃光本屆大選在黨的指令下棄國打州，他今日在國陣宣布候選人前會見了首席部長，並在談論半小時後離開，沒有出席宣布名單儀式及接領委任狀。他受詢時承認感到失望，有意放棄競選。

“首席部長知道我要放棄，所以要我去見他，今早我們會面了大約半小時，首席部長有勸我，我要求給我一天的時間考慮。”

要求1天時間考慮

古乃光在名單公布時已離席，沒有領取委任狀。他表示，是否接下委任狀，他要考慮基層的立場、意願和反應，而基層今晚會有一個會議。

“一切要看今晚的會議結果如何，我已經告訴首長給我考慮一天，所以明天就會作出交代。”

他說，明天將會和甲州聯委會主席拿督林萬鋒一同會見首席部長，而他的動向和決定將由首席部長作出最後宣布。

古乃光是馬華原任亞羅牙也國會議員，過去數年在當地勤於服務，是服務型領袖，深受當地選民愛戴，這次大選馬華最高領袖改派首相政治秘書王乃志接替他出征亞羅牙也國會議席，而古乃光則轉攻此國會議席底下的馬接再也州議席，這樣的安排已引起基層不滿，他今日則表明感到失望。