阿茲敏原區守土 蔡偉傑頂替顏貝倪 旺姐宣布轉攻班登國席

（瓜雪23日訊）公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎正式宣布雪蘭莪國州候選人名單，雖然雪州大臣拿督斯里阿茲敏阿里得以在鵝嘜國席及國際山莊州席守土，但原任萬撓區州議員顏貝倪則被取代，由士拉央市議員蔡偉傑頂替。至於旺阿茲莎本身則轉戰班登國席，替代因被官司纏身而無法上陣的當地原任議員拉菲茲。

旺阿茲莎週一晚在瓜雪體育場舉行的希盟巡迴講座會上也宣布，淨選盟前主席瑪麗亞陳將代表藍眼，競逐八打靈再也國會議席。

此外，在雪州公正黨所競逐的10個國會議席和22個州議席裡，證實將在原區守土的公正黨領袖包括阿茲敏阿里，他將在鵝嘜國席和國際山莊州席守土，梁自堅則在士拉央國席守土，祖萊達在安邦守土，西華拉沙在雙溪毛糯守土，而黃基全則在梳邦守土。

至於原任靈南區國會議員許來賢則棄國攻州，轉戰加影州席。而從伊黨跳槽過來的凱魯丁，則會上陣柏也加拉斯州席。

在這之前，坊間有消息指顏貝倪及公正黨原任峇都區國會議員蔡添強遭除名，有者更指蔡添強被移往柔州上陣，隨著旺阿茲莎公布雪州候選人的名單，顏貝倪已被確定除名，至於蔡添強則有待公正黨之後公布聯邦直轄區的候選人名單時，才能確定其去向。

繼昨日傳出公正黨原任峇都區國會議員蔡添強恐無法原區守土的風聲後，相信是支持者在網上設立公投，希望透過網絡群體力量，讓公正黨讓蔡添強繼續原區守土。

今早10時左右，名為Kim Boon Hiew （音譯金文邱）的人士，在Change.org張貼一則名為“我們要蔡添強成為公正黨峇都區第14屆國會議員候選人 ”的公投帖子，吁請民眾以一人一票方式，全力支持蔡添強繼續守土，出戰本屆大選國會議席。

在貼文中，他簡短的寫下蔡添強在過去協助峇都居民解決的問題，並深受當地人的愛戴與尊重，因此希望大家用公投方式，向公正黨中央傳達選民的意願。

帖子發布首2小時，投票人數便迅速上升，但在中午1時後，投票人數便停滯；截至中午4時，投票人數為1075人。

◆10國會議席

士拉央：梁自堅（原任）

鵝嘜：阿茲敏（原任）

班登：旺阿茲莎（州攻國）

安邦：祖萊達（原任）

加埔：阿都拉沙尼（原任瓜拉冷岳）

梳邦：黃基全（原任）

八打靈再也：瑪麗亞陳（淨選盟）

雙溪毛糯：西華拉沙（原任）

瓜拉冷岳：艾斯爾再也（州攻國）

烏魯雪蘭莪：廖書慧（烏雪縣議員）

◆22州議席

雙溪班讓：莫哈末弗茲

伯馬登：羅扎娜

武吉美拉華蒂：西華馬拉

依約：依德利斯（原任）

萬撓：蔡偉傑

雙溪杜亞：阿米魯丁（原任行政議員）

鵝嘜斯迪亞：希爾曼

國際山莊：阿茲敏（原任大臣）

再也谷：哈尼查（原任美丹花園）

加影：許來賢（國攻州）

雙溪威：納茲旺

美丹花園：三蘇菲道勿斯

武吉蘭樟：黃潔冰（原任行政議員）

哥打白沙羅：沙迪利

哥打安格力：沙哈魯丁

峇都知甲：羅茲雅（原任）

士文達：達羅雅（原任行政議員）

巴生港口：阿茲米占

聖淘沙：古納拉斯

雙溪甘迪斯：蘇海米（換選區，大臣政治秘書）

丹絨士拔：柏漢

巴也加拉斯：莫哈末凱魯丁（原任伊黨跳槽公正黨）