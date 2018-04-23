廖中萊：上陣安邦 梁捷順非“飛象過河”

（沙亞南23日訊）馬華總會長拿督斯里廖中萊強調，馬青總秘書拿督梁捷順絕非“飛象過河”上陣安邦國席。

也是馬華雪州聯委會主席的他表示，該黨需委派中央領袖、處事積極及熱忱的領導上陣，方可贏回安邦國會選區；而馬華前總會長丹斯里翁詩傑在出任馬青總秘書時，也曾在安邦國席上陣。

他說，馬華從沒想過要以敦拉薩鎮國會議席與巫統交換安邦國會議席，但為顧全大局，國陣最高領導最後這個交換的決定。

他披露，據調查得知，雖然馬華敦拉薩鎮國會選區候選人聲望高，但巫統委派的馬來候選人的人氣則比前者稍微高一些，所以最後一分鐘決定交換這2個選區。

針對巫統不滿馬華將派人上陣旺沙馬朱一事，廖中萊促請所有國陣黨員須保持冷靜與合作，目前贏回該選區才是最重要的。

他重申，在國陣的精神下，希望巫統和國陣都能支持馬華旺沙馬朱候選人，如馬華會支持敦拉薩的巫統候選人一樣。

此外，廖中萊直言，馬華在2年前已開始做好準備，安排年輕人在本屆大選中出戰，以吸引更多的年輕選票。

他表示，全國共有50%年輕領袖擔任候選人，他們充滿使命感、熱誠、理想、抱負及服務民眾精神，期望當選後做得更好。

“馬華過去兩屆的挫敗，被人打入谷底後，已全面推動黨的改革，認為須接觸年輕人，爭取年輕人選票。”

“此次我們委派僅有29歲的李奕淵上陣適耕莊區州議席，是因為他是道地人，而且對比黃瑞林更具勝算，畢竟黃瑞林僅會將課題政治化，並沒服務選民。”

雪州國陣候選人

（A）國會議席

P92沙白安南：莫哈末法依沙（守土、巫統）

P93大港：布迪曼（守土、巫統）

P94烏魯雪蘭莪：卡馬拉納登（守土、國大黨）

P95丹絨加弄：諾奧馬（守土、巫統）

P96瓜拉雪蘭莪：依莫希占（守土、巫統）

P97士拉央：簡民發（馬華）

P98鵝嘜：阿都拉欣（巫統）

P99安邦：梁捷順（馬華）

P100班登：梁國偉（馬華）

P101烏魯冷岳：阿茲曼阿末（巫統）

P102萬宜：廖潤強（馬華）

P103蒲種：洪進達（民政 ）

P104梳邦：陳松霖（馬華）

P105八打靈再也：周顯達（馬華）

P106白沙羅：何國盛（馬華）

P107雙溪毛糯： 柏卡拉斯勞（國大黨）

P108沙亞南：阿茲哈里 （巫統）

P109加埔：莫哈娜（國大黨）

P110巴生：鄭有文（馬華）

P111哥打拉惹：V.古納然（國大黨）

P112瓜拉冷岳：沙里爾蘇菲安（巫統）

P113雪邦：馬宋巴因（巫統）

（B）州議席

N1雙溪橋華：禮占（巫統）

N2沙白：沙樂胡丁（巫統）

N3雙溪班讓：英然（巫統）

N4適耕莊：李奕淵（馬華）

N5烏魯安南：羅斯尼（守土、巫統）

N6新古毛：黃冠文（馬華）

N7峇冬加里：末納扎里（守土、巫統）

N8雙武隆：三蘇丁（守土、巫統）

N9伯馬登：蘇萊曼（守土、巫統）

N10武吉美拉華蒂：嘉基蘭（守土、巫統）

N11依約：柏迪班（國大黨）

N12而欖：扎哈阿斯蘭（巫統）

N13轟埠:阿都蘇古（守土、巫統）

N14萬撓：陳運鴻（馬華）

N15鄧普勒公園：納斯爾（巫統）

N16雙溪杜亞：拉維三登（國大黨）

N17鵝嘜斯迪亞：末葛祖卡南（巫統）

N18淡江：依斯邁（巫統）

N19國際山莊：薩瓦（巫統）

N20再也谷：莫哈末尼占（巫統）

N21班登英達：莫哈末哈尼菲（巫統）

N22蓮花苑：劉博文（民政）

N23杜順大：晉阿茲（巫統）

N24士毛月：佐漢（守土、巫統）

N25加影：鄭耀民（馬華）

N26雙溪拉瑪：阿都拉欣（巫統）

N27無拉港：林振華（馬華）

N28史里肯邦安：鄭東和（馬華）

N29斯里沙登：莫哈末沙丁（巫統）

N30金鑾：趙啟興（馬華）

N31梳邦再也：鍾雅發（馬華）

N32雙溪威：尤索夫（巫統）

N33美丹花園：阿都慕達禮（巫統）

N34武吉加星：蔡高廷（民政）

N35甘榜東姑：陳錦傳（馬華）

N36萬達鎮：莊賜昭（馬華）

N37武吉蘭樟：賽阿都拉薩（民政）

N38巴也加拉斯：晉依斯馬（巫統）

N39哥打白沙羅：哈禮瑪頓（守土、巫統）

N40哥打安格力：祖麥雅（巫統）

N41峇都知甲：阿末慕占（巫統）

N42中路：凱魯安華（巫統）

N43士文達：沙羅尼（巫統）

N44巴生海峽：凱里（巫統）

N45巴生新鎮：張家勇（馬華）

N46巴生港口：賽益拉仄（巫統）

N47班達馬蘭：鄭慧玲（馬華）

N48聖淘沙：蘇巴馬念（國大黨）

N49雙溪甘迪斯：卡馬魯扎曼（巫統）

N50哥打哥文寧：張福發（民政）

N51昔江港：蘇萊曼（巫統）

N52萬津：黃淑華（馬華）

N53摩立：羅扎娜（巫統）

N54丹絨士拔：卡林（巫統）

N55龍溪：沙倫（守土、巫統）

N56雙溪比力：黃祚信（馬華）