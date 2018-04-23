特朗普否認讓步 朝棄核前不解除制裁

（華盛頓、首爾23日訊）美國總統特朗普否認美方在朝鮮核問題上作出讓步，並指距離朝核問題結束，還有很長的路。特朗普亦表明，不會在平壤實質廢除其核計劃之前，放寬對朝鮮的制裁。

特朗普於推特發文指，美國全國廣播公司（NBC）稱美國與朝鮮談判時作出太多讓步，朝方卻未退半步；但實情是美方沒有任何讓步，反而朝鮮已同意無核化、關閉核試場，並不再核試。

不過，特朗普指，目前距離結束朝核問題尚遠，有些事也許能解決，也可能無法解決；但他目前正在做的工作，理應在很久以前便要做。

美國《華爾街日報》引述美國官員的話說，特朗普將在5月底或6月初與朝鮮最高領導人金正恩會面時，促請朝鮮盡快採取行動解除其核武裝，而不會因為平壤凍結其核試和導彈試射，而放寬制裁。

擔心墮入朝鮮陷阱

白宮官員私下也對朝鮮凍結核試的承諾心生懷疑，擔心金正恩是在設一個陷阱，令美國難以拒絕朝鮮在談判桌上提出的要求，即放鬆對朝鮮的經濟制裁。

白宮官員亦注意到金正恩並沒有直接提到放棄核武。而美國一個智庫的報告指出，朝鮮在鄰近中國邊界的地區，疑秘設工廠生產核等級高純度石墨，可能向海外客戶銷售核反應堆材料，呼籲華府謹慎看待平壤的凍結核試聲明。