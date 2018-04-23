特朗普否認讓步 朝棄核前不解除制裁

（華盛頓、首爾23日訊）美國總統特朗普否認美方在朝鮮核問題上作出讓步，並指距離朝核問題結束，還有很長的路。特朗普亦表明，不會在平壤實質廢除其核計劃之前，放寬對朝鮮的制裁。
特朗普於推特發文指，美國全國廣播公司（NBC）稱美國與朝鮮談判時作出太多讓步，朝方卻未退半步；但實情是美方沒有任何讓步，反而朝鮮已同意無核化、關閉核試場，並不再核試。
不過，特朗普指，目前距離結束朝核問題尚遠，有些事也許能解決，也可能無法解決；但他目前正在做的工作，理應在很久以前便要做。
美國《華爾街日報》引述美國官員的話說，特朗普將在5月底或6月初與朝鮮最高領導人金正恩會面時，促請朝鮮盡快採取行動解除其核武裝，而不會因為平壤凍結其核試和導彈試射，而放寬制裁。
擔心墮入朝鮮陷阱
白宮官員私下也對朝鮮凍結核試的承諾心生懷疑，擔心金正恩是在設一個陷阱，令美國難以拒絕朝鮮在談判桌上提出的要求，即放鬆對朝鮮的經濟制裁。
白宮官員亦注意到金正恩並沒有直接提到放棄核武。而美國一個智庫的報告指出，朝鮮在鄰近中國邊界的地區，疑秘設工廠生產核等級高純度石墨，可能向海外客戶銷售核反應堆材料，呼籲華府謹慎看待平壤的凍結核試聲明。
營造和平氣氛 韓停邊境喊話廣播
韓國國防部宣布，軍方從今天起停止在邊界對朝鮮的心戰廣播喊話，以營造峰會前的和平氣氛。
韓國總統文在寅和朝鮮領導人金正恩將於週五召開峰會。這是兩年多年來，韓國首次停止對朝鮮的心戰廣播。
過去，韓國只曾在2015年年中停止這種廣播。在朝鮮進行第4次核子試爆後，韓國在2016年1月重啟心戰廣播。
韓國對朝鮮的心戰廣播的內容，除了對金正恩體制的直接批判外，也包括了韓朝天氣、朝鮮新聞、韓國流行歌曲及世界情勢，同時也宣揚自由民主主義體制的優點。
韓民阻建材運入薩德基地 警強行驅散十多人傷
韓國慶尚北道星州薩德反導系統基地再發生警民衝突，國防部今早在警方配合下，試圖將施工設備及建材運入基地，在入口被超過200名反薩德居民圍堵阻攔，逾3000名警員驅散示威者，期間雙方發生衝突，有兩名居民受傷送院，另外十多人擦傷。
反薩德團體方面指，韓國國防部在朝鮮半島將迎來停和轉換機制的時刻強行實施薩德基地施工，須對目前事態和今後發生的一切負責。
施工不能再拖
韓國國防部此前稱，改善駐紮星州薩德基地官兵生活環境的施工不能再拖，國防部將在警力的配合下，從今天起將施工所需的人力、建材和設備運入基地。警方在行動前，多次利用廣播向反薩德團體發出警告，之後開始強制疏散。警方還在基地入口的橋下鋪設氣墊，以防意外。