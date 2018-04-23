沒用爭議字眼 納吉承認統考列入宣言

（吉隆坡23日訊）首相拿督斯里納吉今日為吉隆坡坤成中學的新大樓主持開幕典禮致詞時，用“承認”（recognition）而不是引起爭議的“boleh dipertimbangkan”的字眼，指承認統考文憑已被列入國陣競選宣言。
他也說，國文科優等和歷史科及格的條件，相信對獨中生而言不是問題。
他以吉隆坡坤成中學的大馬教育文憑考生為例，指有85%考生的國文科取得優等。
大馬獲國際機構好評
他指出，在我國，精通國文是必要的，這是國民融和的關鍵一環。
納吉說，自國陣推出其競選宣言以來，大馬收到國際評級機構給予的正面評價，而世界銀行已調升了對我國增長率的預測。
他說，大馬的成功故事陸續有來，而所有人將直接或間接的獲得政府提供的“鎖匙”。
“在場所有人，政府會直接或間接給予某種幫助，因為你們都是馬來西亞成功案例的一部分；我國已經取得了很多成就，但是如果你們和我及政府合作，我們可以走得更遠，我們共同攜手使這個國家走向更高峰。”
看守首相不能批校地
針對坤中董事長丹斯里李深靜希望首相批准該校後面一塊土地作為發展用途的問題，納吉回應時說，他現在只是“看守”首相，無法做出承諾。
“如果我們得到好的成績，而我處於慷慨的狀態，那麼在選舉後，誰知道呢？我們會在大選後考慮你們的請求。”
他讚揚坤中辦校成功，令該間我國歷史最悠久的學校之一，成為教育部選定的10大頂尖學校之一，吸引了許多家長把子女送到此校就讀。
納吉：反對黨執政將破壞關係 冒犯中國是愚蠢短視
首相拿督斯里納吉指出，反對黨指一旦執政，將會檢討我國與中國簽訂的合同和檢討兩國關係的意圖，是一個巨大的錯誤。
他說，商人想要的是確定性、穩定性，不想看到顯著的風險因素，而國陣可以是一個提供穩定、和諧與和平環境的政府，國陣以前做到，未來也一樣。
“正當這個國家有這麼多美好的事發生，反對黨卻發表一些很不負責任和負面的言論。”
他說，中國是我國最大的貿易伙伴，每年總貿易額高達1000億美元，而且中國是世界最大經濟體。
“中國一向是大馬友好和可靠的朋友，為什麼（反對黨）要冒犯中國政府？他們那是非常愚蠢和短視的，就如拿槍射自己的腳。”
他指出，如果中國不購買我國的棕油，將有320萬大馬人受影響，包括如丹斯里李深靜的油棕種植業者，大馬油棕業將會崩塌。
“請不要聽信他們所說的，他們做出會傷害我國經濟的承諾來博取你們的支持。”
納吉：政府需強大華裔代表 “馬來海嘯不利華社”
國陣主席拿督斯里納吉說，行動黨在全國大選直接對疊馬華和民政黨領袖是“割喉式”的策略，如果華社相信行動黨說的那一套，就是一個很大的錯誤。
他讚揚馬華和民政黨的代表，為了華社的福利與發展，而一直孜孜不倦的向政府爭取，因此呼吁華社支持馬華和民政黨。
他於今日為吉隆坡坤成中學的新大樓主持開幕典禮致詞時說，行動黨是以一個謊言和假設，即將掀起“馬來海嘯”而採取此策略。
讚馬華民政孜孜不倦
實際上，他說，他在全國跑動，所以他可以向華社保證並不會出現所謂的反政府“馬來海嘯”。
“該策略如果奏效的話，將會對華社不利，因為政府需要華裔代表，不僅是需要，而是需要強而有力的華裔代表。”
他說，華裔佔了總人口的23%，但只有6%的華裔國會議員支持政府，在長遠而言，這是不可永續的，不利予華社。
“我可以向大家保證，拿督斯里廖中萊（馬華總會長）和拿督斯里馬袖強（民政黨主席）和其他領袖，經常向我提出請求，看看還可以為華社再做些什麼，例如，他們說華社需要更多華校。”
他說，他們與政府商議，而他則批准了增加10間新華小和搬遷6間華小。
他說，還有很多成功的故事，諸如解決華小師資短缺問題；承認中國大學資格；批准新紀元學院升格為大學學院；批准吉隆坡中華獨中校園後方土地租約延長99年等。
“政府也批准了廈門大學在大馬設分校，我希望中國國家主席習近平下次來大馬訪問時，可以為這間分校主持開幕典禮。”