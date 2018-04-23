沒用爭議字眼 納吉承認統考列入宣言

（吉隆坡23日訊）首相拿督斯里納吉今日為吉隆坡坤成中學的新大樓主持開幕典禮致詞時，用“承認”（recognition）而不是引起爭議的“boleh dipertimbangkan”的字眼，指承認統考文憑已被列入國陣競選宣言。

他也說，國文科優等和歷史科及格的條件，相信對獨中生而言不是問題。

他以吉隆坡坤成中學的大馬教育文憑考生為例，指有85%考生的國文科取得優等。

大馬獲國際機構好評

他指出，在我國，精通國文是必要的，這是國民融和的關鍵一環。

納吉說，自國陣推出其競選宣言以來，大馬收到國際評級機構給予的正面評價，而世界銀行已調升了對我國增長率的預測。

他說，大馬的成功故事陸續有來，而所有人將直接或間接的獲得政府提供的“鎖匙”。

“在場所有人，政府會直接或間接給予某種幫助，因為你們都是馬來西亞成功案例的一部分；我國已經取得了很多成就，但是如果你們和我及政府合作，我們可以走得更遠，我們共同攜手使這個國家走向更高峰。”

看守首相不能批校地