【歐冠聯賽】紅軍歐冠主場不敗 迎戰羅馬可搶先機

（倫敦23日訊）“紅軍”利物浦將在歐冠半決賽首回合主場迎戰羅馬。兩隊都崇尚進攻，預計本場是一場激動人心的比賽。紅軍本賽季在歐冠和英超主場保持不敗，料可依靠主場之利取勝羅馬而搶得晉級決賽先機。

很少有人能猜到利物浦和羅馬能殺進歐冠半決賽，畢竟他們在上一輪分別對陣兩支頂級球隊曼市和巴塞羅納。利物浦在歐冠8強兩回合雙殺英超冠軍曼市，主場勝3比0，客場勝2比1。羅馬則在首回合1比4慘敗的情況下，次回合主場以3比0上演驚天大逆轉，最終憑著客場進球條例淘汰奪冠熱門巴塞羅納。

薩拉赫瘋狂進41球

利物浦本賽季在歐冠和英超聯賽主場還沒有輸過，並且在23場比賽中平均每場進球2.6個，堪稱“主場龍”。利物浦上輪聯賽以2比2戰平西布隆，頭號得分手薩拉赫再進球。薩拉赫本賽季在英超已打進31球，各項賽事瘋狂進41球。紅軍主帥克洛普預計啟用433的攻擊型陣容，薩拉赫、菲爾米諾和馬內組成令人畏懼的三叉戟。

另一方面，羅馬在歐冠和意甲聯賽客戰遇到困難。在歐冠賽場，他們僅贏得過去15場客場比賽中的1場勝利，並且在這些賽事場均失球2.4個。不過，羅馬自從翻盤戰勝巴塞後，在意甲賽場的表現漸入佳境，上輪聯賽客場以3比0輕取斯帕爾。羅馬的中前場實力也強大，哲科、德羅西、納因戈蘭等球星組成的進攻組合不容忽視。

往績方面，兩隊上一次在歐冠交手是在2001/02賽季，紅軍在首回合主場以2比0取勝，次回合0比0戰平羅馬。雙方迄今為止的5場交鋒，利物浦取得3勝1平1負戰績。羅馬唯一一次取勝是在2001年的歐足總杯客場1比0勝出。

總括來說，利物浦的實力稍強，並且有主場優勢，紅軍預計在首回合半決賽能夠取得令人信服的勝利。