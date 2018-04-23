芭堤雅開換妻性愛趴 包括大馬25男女落網

（泰國芭堤雅23日訊）泰國芭堤雅一家酒店舉辦“換妻性愛派對”遭警方突襲，包括大馬人在內多國的25名男女被捕。

組織者為中國男子

經警方審問調查得知，參加此次非法“性愛派對”的外籍人士分別來自中國、新加坡、馬來西亞、德國、泰國、印度、柬埔寨、烏克蘭等國家，情侶關係初步統計為10對，而幕後活動的組織者是一名53歲的中國籍男子。

現場是一家名為鬱金香的酒店（Tulip Hotel），樓高4層有30間房，分成不同區域，其中一層被劃為“玩樂區”（Play Zone）。

警方接獲線報後，上周六晚約11時半聯同入境處與軍方採取聯合行動，破門入內時在場人士均顯得驚惶失措，紛紛拿毛巾或衣物蔽體，不少女子用手掩臉。警方稱當時眾人正在發生性行為，形容是一次“快狠準”的打擊，房間內散落安全套、潤滑劑和性玩具等物品，已被檢作證據。

同時，現場還有3個酒店員工負責為客人提供茶水及清理房間，甚至會參與性愛遊戲。警方說，參與交換性伴侶派對者要先在網上報名，限定只准夫妻參加，每名男子須支付1500泰銖（約184令吉），許多人都不是首次參加。所有被捕人士接受盤問後，部份人已獲釋。

來自中國的53歲酒店老闆楊勝遼（Sheng Liao Yang，譯音）因涉嫌無牌經營酒店，以及舉辦淫穢活動被捕，稍後將遭到起訴。