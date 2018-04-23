林吉祥：城鄉沙砂婦女青年 6海嘯促成改朝換代

（依斯干達公主城23日訊）行動黨元老林吉祥希望馬來西亞能掀起六大海嘯來達到改朝換代的目標，分別是城市、鄉村、沙巴、砂拉越、婦女和年輕人大海嘯。

林吉祥昨晚在該黨“迎接新的馬來西亞大選基金籌款晚宴”上，被宣佈為依斯干達公主城區國會議員準候選人。他接著致辭表示，第十四屆大選至關重要，因此期盼六大海嘯到來。

他說，上屆大選掀起城市海嘯，他希望這股力量仍持續，華人、印度人和城市的馬來人能再增加5%的投票率。

第二個是鄉村大海嘯，林吉祥說，行動黨艱難決定不採用火箭標誌，而與盟黨使用公正黨“藍眼”作為共同標誌，目的是要讓選民看到他們是超越種族、宗教和政黨的陣線。

林吉祥表示，行動黨派出多名女將上陣，是為了掀起婦女大海嘯，單在柔佛州的女將就包括上陣峇吉里的楊美盈、古來的張念群、居鑾的黃書琪和柔佛再也的廖彩彤等。

他說，行動黨此次派出的候選人，將近一半是30歲以下的青年，最年輕的是已故前任秘書長郭金福之子郭子毅，他將上陣馬六甲愛極樂。

林吉祥昨晚是由他的兒子，即行動黨秘書長林冠英宣佈成為依斯干達公主城區國會議員準候選人。

因連日早晚拜票和出席活動，不堪勞累，林吉祥致辭時聲音沙啞，但他仍感性說道：“32年前我在馬六甲培風（中學）宣佈林冠英上陣，32年後林冠英宣佈我上陣。”

依城國席是行動黨全國佈局中最後一個宣佈準候選人的議席，林冠英說，本屆大選該黨較早公佈陣容，把最好的留在最後，而這名候選人就是該黨元老林吉祥。