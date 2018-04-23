甲國陣宣佈6國28州人選 王乃志上陣亞羅牙也

（馬六甲23日訊）馬六甲州國陣今早宣佈6國28州候選人，華裔候選人共有9名，其中首相政治秘書王乃志證實取代古乃光上陣亞羅牙也國席，原任亞羅牙也國會議員拿督古乃光則棄國攻州，為國陣在馬接再也守土；惟古乃光抵達首長官邸時只逗留片刻即先行离去。

據了解，古乃光並未領取委任狀，而另一名沒有領取委任狀的是受委上陣怡力州議席的新人李忠霖，使到本屆大選的候選人在臨門一腳仍充滿變數 。

另外，早前有傳可能上京的原任甲州首長拿督斯里依德利斯哈倫，則繼續留守雙溪烏浪州席。

原任冬牙峇株國會議員，也是科學、工藝及革新部副部長的阿布巴卡棄國攻州，取代拿督沙查里在巴也隆布守土。

古乃光沒領委任狀

馬華候選人方面，新人也就是馬華總會長黨務秘書朱偉胜上陣甲市區國會議席，望萬區由馬華野新區會主席拿督許金漢上陣，原任望萬州議員拿督吳俊兌轉攻格西當州席。

新人李忠霖上陣怡力，市議員蔡求偉上陣哥打拉沙馬那，而曾經在2008年攻打哥打拉沙馬那州議席而敗陣的李傑爾，再次披戰袍上陣魯容。

馬華武吉卡迪區會主席拿督蔡健華上陣愛極樂，而甲州民政黨主席蔡連財上陣彭加蘭峇株。

旅遊及文化部副部長兼全國女巫青團團長拿督瑪絲艾米雅蒂繼守馬日丹那。前任甲州首長丹斯里莫哈末阿里攻漢都亞再也國席。

巫統方面，共有5名新人上陣，包括冬牙峇株國席的查禮末耶欣、班底昆羅的諾阿絲馬哈山、武吉卡迪的尤諾斯希淡、阿依摩力的拉末馬里曼、直落垵的阿都拉薩拉曼。國大黨方面，原任牙力州議員兼公司事務、人力資源和非政府組織委員會主席拿督馬哈迪溫卸任，由國大黨甲州秘書峇尼爾西望上陣。(BPK)