藍VS紅 美女刺客戰大選

（八打靈再也22日訊） 雖然提名日未至，不過朝野政黨各選區上陣的候選人近日已陸續揭盅，其中在雪州及聯邦直轄區不僅有多張新臉孔的出現，行動黨及馬華更不約而同各派了三名女性候選人上陣，似看準女將以柔克剛的親民魅力，一場巾幗的戰役已悄然掀起。
雪州行動黨3名女將分別
是上陣首邦市州議席的黃美詩、甘榜東姑的林怡威及萬達鎮的嘉瑪麗亞；馬華聯邦直轄區三名女將則分別是武吉免登婦女組主席陳燕燕、
蕉賴婦女組主席王欣怡和士布爹區會副秘書陳君兒。
儘管這6名外貌、背景各有千秋的女性候選人無緣直接對壘，但在向來由男性候選人主宰大局的選舉戰場上，女兵硬撼男兵無疑更為吸睛，選民都期待這些女性候選人會有什麼出色的表現。
火箭3女將不超過30歲行動黨過往都是美女輩出，此次雪州行動黨同樣不乖離美女牌定律，委派三名女將出手，靚麗的外形立即引起廣泛討論。
當中，28歲的黃美詩是一名執業律師，畢業於倫敦經濟學院法律系，她有著一雙明亮大眼及甜美笑容，被冠以甜姐兒的稱號。
嘉瑪麗亞（29歲）則是一名華巫混血兒，畢業於美國諾斯伍大學國際商業學系，皮膚白晰的她還能說得一口流利的中文，樣貌清秀，語文上的優勢也能更輕易拉近與選民的距離，無疑是最有利的武器。
至於2 8 歲的林怡威則是氣質型美女，一笑起來眼睛彎成新月狀， 讓人覺得親切，除了是一名準候選人，她還是潘儉偉的特別助理兼八打靈再也市議員。她畢業於香港科技大學金融系。
馬華巾幗撼老將不畏懼
另一邊廂，上陣武吉免登區的馬華準候選人是47歲的陳燕燕，已婚育有4子的她，也是一名執業律師。她一頭及肩短髮看起來幹練成熟，對於自己硬撼“地頭蛇”方貴倫，她絲毫不膽怯，甚至直言自己能做方貴倫不敢做的，膽識十足。
至於出戰蕉賴的王欣怡則已是4個孩子的媽媽，但凍齡的外形完全看不出是40歲婦女，畢業於大馬東倫敦大學會計與金融系的她，在本屆大選對上行動黨老將兼蕉賴原任國會議員陳國偉。
第三位馬華聯邦直轄區的女性候選人則是已婚的31歲陳君兒，同樣是一名執業律師；她勝在五官精緻，此次上陣士布爹將對上老樹盤根的行動黨原任士布爹國會議員郭素沁。
值得一提的是，過去兩屆大選馬華同樣調遣女兵（周紫琳及王曉庭）對壘郭素沁，但都無法撼動這棵老樹，顯然這應是一場硬仗。
火箭全國派27女將7新面孔
（峇株巴轄22日訊）行動黨婦女組主席章瑛透露，行動黨在第14屆全國大選共委派7國20州共27名女性候選人上陣，其中有7人是新面孔。
章瑛今日為“希望聯盟帆加蘭選區行動室”主持啟用禮後在記者會表示，柔佛州共有6名女性候選人，也是擁有最多行動黨女性候選人的州屬。
她指出，7名女新人包括彭亨1人、檳州2人、雪州3人及森美蘭州1人。
她說，在上屆大選，行動黨委派4國21州共25名女性候選人，而本屆大選已增至27人，若這些候選人全部中選，再加上2名砂拉越州的女議員，行動黨就有29名女性議員。
“女性議員可以在國州議會中傳達女性的心聲，包括婚姻、孩童及社會服務等課題， 希望女性選民大力支持，讓柔州及中央都能達到換政府的目標。”
啟用禮出席者包括行動黨柔州秘書兼原任帆加蘭區州議員顏碧貞、原任砂拉越州朋岭區州議員楊薇諱及彭亨吉打里州席候選人西芙拉等。