藍VS紅 美女刺客戰大選

（八打靈再也22日訊） 雖然提名日未至，不過朝野政黨各選區上陣的候選人近日已陸續揭盅，其中在雪州及聯邦直轄區不僅有多張新臉孔的出現，行動黨及馬華更不約而同各派了三名女性候選人上陣，似看準女將以柔克剛的親民魅力，一場巾幗的戰役已悄然掀起。

雪州行動黨3名女將分別

是上陣首邦市州議席的黃美詩、甘榜東姑的林怡威及萬達鎮的嘉瑪麗亞；馬華聯邦直轄區三名女將則分別是武吉免登婦女組主席陳燕燕、

蕉賴婦女組主席王欣怡和士布爹區會副秘書陳君兒。

儘管這6名外貌、背景各有千秋的女性候選人無緣直接對壘，但在向來由男性候選人主宰大局的選舉戰場上，女兵硬撼男兵無疑更為吸睛，選民都期待這些女性候選人會有什麼出色的表現。

火箭3女將不超過30歲行動黨過往都是美女輩出，此次雪州行動黨同樣不乖離美女牌定律，委派三名女將出手，靚麗的外形立即引起廣泛討論。

當中，28歲的黃美詩是一名執業律師，畢業於倫敦經濟學院法律系，她有著一雙明亮大眼及甜美笑容，被冠以甜姐兒的稱號。

嘉瑪麗亞（29歲）則是一名華巫混血兒，畢業於美國諾斯伍大學國際商業學系，皮膚白晰的她還能說得一口流利的中文，樣貌清秀，語文上的優勢也能更輕易拉近與選民的距離，無疑是最有利的武器。

至於2 8 歲的林怡威則是氣質型美女，一笑起來眼睛彎成新月狀， 讓人覺得親切，除了是一名準候選人，她還是潘儉偉的特別助理兼八打靈再也市議員。她畢業於香港科技大學金融系。