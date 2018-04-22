“即使被除名也會助選” 蔡添強否認退黨

（吉隆坡22日訊）公正黨副主席否認他將退出公正黨的傳言，至於是否在候選人名單中被除名，他並沒有正面回應，只強調即使被除名、不被派到任何選區上陣，也會全力助選。

“我沒說過要退出公正黨，我對我的鬥爭充滿信心，我與黨同在20年，從一個年輕人直到現在。我致力於黨，我相信黨中央會明智地選出峇都候選人。”

蔡添強是原任峇都國會議員，他今日召開記者會提到外傳自己可能被派到柔佛上陣時，認為這項建議並不太合適。

“我看到柔州兩個主要議席地不佬和金山，所建議的兩名準候選人早已做好基層工作，沒必要讓中央領袖去那兒，也沒有必要為了讓蔡添強勝選而更換議席。我覺得以他們的表現，我們肯定可以勝出。”

他坦言有領袖認為峇都是安全區而有意來這裡守土，然而，他提醒大家，峇都在10年前並不是安全區，甚至一度是國陣的堡壘強區，公正黨峇都支部付出了無數努力才贏得峇都選民的心。

峇都候選人未詳

“也有人說，我身為資深領袖，應該到其他地方如柔佛競選。”

他對該黨繼續捍衛這個議席，依然深具信心，因為峇都選民求變心切，無論候選人是誰，基層都認識，所以大家都不會陌生。

至於候選人花落誰家，他交由黨來作出最後決定，並希望候選人能受到各族選民的支持。

“如果我不在峇都競選，就算這次大選沒有上陣，我也無所謂。”

在過去兩屆大選，蔡添強都在公正黨的旗幟下贏得峇都國會議席。2008年，他以9455張多數票扳倒民政黨的林時彬，而2013年大選，他在五角混戰，仍以勇不可擋之勢，以1萬3284張多數票戰勝對手。