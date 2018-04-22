盛傳候選人名單有爭議 旺姐：黨自有遴選機制

（大山腳22日訊）盛傳人民公正黨中央大幅度更動雪州候選人名單而引發紛爭，該黨主席拿督斯里旺阿茲莎強調，公正黨有一套遴選機制過濾候選人，黨內部還會再進行最後磋商，包括聽取實權領袖拿督斯里安華意見。

她今午出席公正黨在北賴新路“公正廣場”舉辦的“阿茲敏與民會面”活動，受追問有關候選人名單出現爭議時，這麼回應。

據《星報》報導，雪州候選人名單呈交黨中央，當中有5名原任議員遭除名，包括公正黨副主席蔡添強、旺沙馬朱國會議員陳記光、哥打胡姬州議員耶谷沙巴里、美丹花園州議員哈尼查及萬撓州議員顏貝倪。

有消息指蔡添強為表抗議或不惜退黨，旺阿茲莎直言沒聽聞此事，還叫記者自己去問他。

當時坐在車內的旺姐說，她趕著回去簽署候選人委任狀，說完便乘車離開。

她於下午3時40分儀式未結束前便提早離席，而且也沒致詞，較後由公正黨副主席努魯依莎授旗給競選團隊。早前盛傳努魯或回來守住公正黨橋頭堡，看來不言而喻。

阿茲敏遲到1小時

有趣的是，這場活動看板上寫著“阿茲敏與民會面”活動，原定下午2時開始的節目推遲至2時30分。旺阿茲莎、努魯依莎、檳州主席曼梳、副主席王敬文、組織秘書李凱倫、檳州青年團團長阿菲夫等領袖先後到場，但阿茲敏遲至3時10分才出現，引起媒體揣測。

他抵達後坐在努魯依莎身旁，但記者觀察他神情凝重，也沒與旺姐母女有任何明顯互動。

阿茲敏：還在磋商

阿茲敏說，該黨還未針對候選人名單做出最終決定，磋商之前已在進行，且還在持續進行中，遴選委員會已敲定大部分選區的候選人，只有數個選區未決，預計48小時內會有定奪。

他說，該黨有特定的委員會過濾候選人，由主席、副主席、大選競選主任、婦女組主任、青年團團長、蔡添強等組成，委員會已多次展開磋商，如今候選人名單已近乎完整。

“如今，只剩下幾個選區需要再進一步磋商。我相信在少過48小時內，我們就會宣佈完整的候選人名單。”

出席者包括原任植物園州議員謝嘉平、原任本南地州議員諾蕾拉、原任峇都蠻州議員嘉也峇蘭等。

問及候選人名單被拒 阿茲敏：誰說的？

針對有傳言指由他所提呈的候選人名單被拒一事，阿茲敏淡定反問：誰說的？記者指有此傳言，他說不回應傳言。

“公正黨內的（遴選）機制非常透明，我沒有提呈任何名單，候選人名單皆來自各州，區部在提呈名單給州領導後，由州領導做評估，再呈上給黨主席。”

他強調，自己沒有任何“名單”，現有的名單都是黨的名單。

詢及蔡添強被傳會退黨一事，他促請記者在事情未發生前，不要先行揣測。