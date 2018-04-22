敦拉薩鎮借巫統換安邦 馬華讓步

（吉隆坡22日訊）聯邦直轄區國陣正式宣佈13個國會議席候選人名單和競選宣言，除敦拉薩鎮國席確定由巫統上陣外，另一個出人意表的是泗岩沬區“易主”，外借給人民進步黨副主席拿督羅格巴拉莫漢上陣。

據今早所公布的名單，巫統獲得分配6席、馬華4席、民政黨2席和人民進步黨1席，所有候選人也接獲候選人的委任狀。

泗岩沬外借進步黨

聯邦直轄區國陣主席東姑安南在吉隆坡世界貿易中心，公佈主題為“人民的願就是我們的議程”（Aspirasi Rakyat，Agenda Kami）的競選宣言，並移交委任狀給直轄區的所有候選人。

國陣的宣言中涵蓋5大核心下的65項倡儀，包括為年輕人情侶舉行免費集體婚宴，減輕新婚夫婦和家人的負擔。

在吉隆坡聯邦直轄區11個國席中，馬華上陣的席位是武吉免登、蕉賴、士布爹和旺沙馬朱。

除了姚長祿是曾3次上陣旺沙馬朱的“老將”，其餘3位皆是本屆大選初次出征的女將，她們分別是武吉免登婦女組主席陳燕燕、蕉賴婦女組主席王欣怡和士布爹區會副秘書陳君兒。

民政黨的副主席拿督劉華才和“新人”王勝龍則分別上陣峇都與甲洞國會議席。

至於巫統，兩名原任部長級人馬，即拿督斯里佐哈利和東姑安南分別在帝帝皇沙與布城守土。

兩名老將包括巫統班底谷區部主席拉惹龍吉和美國大使丹斯里朱哈斯南則“回鍋”，分別上陣班底谷和斯迪阿旺沙，而原任納閩國會議員羅士曼依斯利捍衛原區。

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