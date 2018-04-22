敦拉薩鎮借巫統換安邦 馬華讓步

（吉隆坡22日訊）聯邦直轄區國陣正式宣佈13個國會議席候選人名單和競選宣言，除敦拉薩鎮國席確定由巫統上陣外，另一個出人意表的是泗岩沬區“易主”，外借給人民進步黨副主席拿督羅格巴拉莫漢上陣。
據今早所公布的名單，巫統獲得分配6席、馬華4席、民政黨2席和人民進步黨1席，所有候選人也接獲候選人的委任狀。
泗岩沬外借進步黨
聯邦直轄區國陣主席東姑安南在吉隆坡世界貿易中心，公佈主題為“人民的願就是我們的議程”（Aspirasi Rakyat，Agenda Kami）的競選宣言，並移交委任狀給直轄區的所有候選人。
國陣的宣言中涵蓋5大核心下的65項倡儀，包括為年輕人情侶舉行免費集體婚宴，減輕新婚夫婦和家人的負擔。
在吉隆坡聯邦直轄區11個國席中，馬華上陣的席位是武吉免登、蕉賴、士布爹和旺沙馬朱。
除了姚長祿是曾3次上陣旺沙馬朱的“老將”，其餘3位皆是本屆大選初次出征的女將，她們分別是武吉免登婦女組主席陳燕燕、蕉賴婦女組主席王欣怡和士布爹區會副秘書陳君兒。
民政黨的副主席拿督劉華才和“新人”王勝龍則分別上陣峇都與甲洞國會議席。
至於巫統，兩名原任部長級人馬，即拿督斯里佐哈利和東姑安南分別在帝帝皇沙與布城守土。
兩名老將包括巫統班底谷區部主席拉惹龍吉和美國大使丹斯里朱哈斯南則“回鍋”，分別上陣班底谷和斯迪阿旺沙，而原任納閩國會議員羅士曼依斯利捍衛原區。
廖中萊：馬華有信心攻安邦
（加叻22日訊）馬華總會長拿督斯里廖中萊表示，馬華以敦拉薩鎮跟巫統交換安邦國會議席，並且有信心會獲得安邦選民支持。
他指出，在國陣協商精神下，馬華決定與巫統交換敦拉薩鎮國會議席，至於馬華將派誰上陣安邦國會選區，他不願進一步透露。
廖中萊今日上午為加叻文化中心主持開幕儀式後，受媒體詢問時如是表示。
在本屆大選，巫統與馬華爭奪出征敦拉薩鎮國會議席，聯邦直轄區國陣今日公佈13個國會議席候選人名單，包括馬華傳統區敦拉薩鎮國席讓路給巫統候選人。他說，馬華將在本屆大選派出更多年輕面孔的候選人，吸引更多年輕選票。
姚長祿：國陣精神下決定 黨員須接受交換選區
（吉隆坡22日訊）馬華直轄區聯委會主席拿督斯里姚長祿強調，敦拉薩鎮國會議席由巫統候選人上陣，是馬華中央領導層在國陣精神下的決定，所有黨員都須接受這個決定。
他表示，直轄區聯委會此前已表達立場，而就黨的決定而言，黨內部也進行了溝通，以便確保國陣可在直轄區橫掃所有議席，包括旺沙馬朱國席和敦拉薩鎮國席。
針對馬華採取什麼行動，防止不滿失去敦拉薩鎮的馬華基層黨員做出扯後腿的行為時，他則回應說，現階段不會做出任何的猜測。
“總會長拿督斯里廖中萊已聲明，將採取紀律行動對付任何破壞競選或扯後腿的黨員。”
姚長祿聲稱，馬華在上屆大選借出的議位，原則上要在這次取回；而現在，馬華已取回了旺沙馬朱國席，令他感到欣慰。
他提到，他現在的目標和首要任務，便是確保國陣可重奪旺沙馬朱國席。
針對國陣旺沙馬朱主席拿督沙菲益和巫統基層的不滿，他直言，他可深切體會和理解對方的感受，因為這正是他5年前所面對的相同遭遇。
2013年的505大選時，馬華在國陣精神下借出了旺沙馬朱國席給巫統，並由沙菲宜上陣，結果以5511票敗給公正黨的陳記光。
瞭解選民需求 國陣感謝馬華讓路
以“黑馬”姿態獲選出戰直轄區敦拉薩鎮國陣候選人的阿德南阿布士曼感謝馬華願意“讓路”，讓巫統競逐這個國會議席。
他在宣佈候選人活動上受詢時說，雖然他是“新人”，但國陣在此選區具有勝算的，這些功勞都是馬華和其他成員黨在過去5年的努力耕耘。
他直言，可明顯看出，當地選民對國陣過往的服務都感到滿意；與此同時，他也常在電視節目上出現，對選民來說，可能算得上是一張熟悉的臉孔。
另一方面，馬華圈定的敦拉薩鎮國席“候選人”，即區會主席拿督丘應權儘管最終上陣無望，但仍落落大方出席今早的直轄區國陣競選宣言推介禮和公佈候選人儀式，並大方的祝福阿德南。
攻武吉免登無懼火箭 陳燕燕：必勇往直前
武吉免登區一直都被視為馬華黑區及上陣者為“炮灰”，惟馬華武吉免登區候選人陳燕燕則強調，超然她這棵“小草”對上行動黨的“大樹”（方貴倫），但她無畏無懼，必勇往直前。
她強調，其對手不肯做的，她願意去做；她的對手不想做的，她也會去做；她的對手敢做的，她也敢敢去做。
她重申，出來競選，肯定是對自己有一定的信心。
東姑安南：遴選過程嚴謹 沒撤換40%人選這麼多
（吉隆坡22日訊）國陣總秘書東姑安南聲稱，國陣主席拿督斯里納吉確實在本屆大選更換了一些原任議員，但並不如外界所傳的高達40%那麼多。
他解釋，被撤換的原任議員，主要無法上陣的原因是他們表現欠佳。因此，待所有候選人名單出爐后，歡迎媒體算算是不是換了40%的人選。
針對新加坡《海峽時報》指國陣遲遲沒有宣佈候選人，主因是納吉無法對候選人名單做最終拍板一事，他則回應說，所有候選人皆是萬中選一的，遴選過程嚴謹，並不是因為撤換了太多候選人。
此外，他也提到，馬華向來將旺沙馬朱國會議席借給巫統，但巫統屢戰屢敗，因此與馬華協商，並獲納吉考量及允許後，決定將旺沙馬朱國會議席還給馬華。
他補充，馬華也同樣要求巫統歸還這個選區。
他相信，國陣有機會重奪旺沙馬朱國會議席。並呼籲旺沙馬朱的馬來選民，全力支持國陣馬華的候選人拿督姚長祿。“就如泗岩沫國會議席，最終決定由人民進步黨的羅格巴拉莫漢上陣，民政黨願意借出議席，這就是國陣的特殊之處，一切都有商有量。”