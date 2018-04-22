美韓軍演撞文金會 會議期間或暫停

（首爾22日訊）美韓將於明天啟動代號為“關鍵決斷”的聯合軍演，為期兩週。由於聯合軍演時間可能與“文金會”（韓國總統文在寅與朝鮮最高領導人金正恩會談）重疊，當局正考慮屆時是否暫停軍演。
演習往年於3月初啟動，今年因平昌冬奧而推遲，美軍將出動1萬2200兵力進行演習，規模與去年相若。
“關鍵決斷”軍演是在假設朝鮮襲擊韓國的情況下，用電腦模擬等方式進行的聯合指揮所演習，分前後兩個部分進行，前半部分是美韓聯合防禦演練，後半部則是美韓攜手反擊的演習。前半部分結束後，美韓通常暫停演習評估成果，至於今年的評估預計會在週五進行，可能與韓朝首腦會談時間重疊，預料美韓可能在首腦會談期間暫停演習。
盡可能避免刺激朝鮮
韓軍方負責人說，美韓將深入探討前半部分演習成果後，決定是否在韓朝首腦會談當天再啟動演習。而代號“鷂鷹”的美韓軍演已於本月1日展開，仍在進行中。
“鷂鷹”是動用實際兵力和裝備的野戰訓練演習，今年有1.35萬名美軍官兵參加，今年的演習規模較去年有所縮小，且美軍減少出動戰略武器。分析認為，這是因為韓朝、朝美首腦會談在即，韓美盡可能避免刺激朝鮮。
韓廠商渴望好消息 盼重開開城工業園
朝鮮宣佈停止核試和洲際彈道導彈試射後，原於朝鮮開城工業園設廠的韓國廠商表示歡迎，並要求盡快恢復園區運作。
開城工業園區企業協會會長申漢龍說，韓國政府應在韓朝峰會之前，宣佈有意恢復開城工業園和其他韓朝經濟合作項目。開城工業園位於韓朝邊境的朝鮮境內，由現代集團已故創辦人鄭周永提出設立，2005年開始正式營運，韓國有124家公司進駐，聘用5.4萬朝鮮工人，利用他們的廉價勞動力重振製衣等勞工密集行業，前年在朝鮮核試和射導彈後關閉園區，令設廠韓企深受打擊。
重開開城工業區，無疑亦對金正恩全力發展經濟的新戰略路線很重要。
韓國世宗研究所分析家鄭相昌說：“如果金正恩想推進經濟，緩和張力和跟國際社會合作是關鍵。”