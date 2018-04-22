美韓軍演撞文金會 會議期間或暫停

（首爾22日訊）美韓將於明天啟動代號為“關鍵決斷”的聯合軍演，為期兩週。由於聯合軍演時間可能與“文金會”（韓國總統文在寅與朝鮮最高領導人金正恩會談）重疊，當局正考慮屆時是否暫停軍演。

演習往年於3月初啟動，今年因平昌冬奧而推遲，美軍將出動1萬2200兵力進行演習，規模與去年相若。

“關鍵決斷”軍演是在假設朝鮮襲擊韓國的情況下，用電腦模擬等方式進行的聯合指揮所演習，分前後兩個部分進行，前半部分是美韓聯合防禦演練，後半部則是美韓攜手反擊的演習。前半部分結束後，美韓通常暫停演習評估成果，至於今年的評估預計會在週五進行，可能與韓朝首腦會談時間重疊，預料美韓可能在首腦會談期間暫停演習。

盡可能避免刺激朝鮮

韓軍方負責人說，美韓將深入探討前半部分演習成果後，決定是否在韓朝首腦會談當天再啟動演習。而代號“鷂鷹”的美韓軍演已於本月1日展開，仍在進行中。

“鷂鷹”是動用實際兵力和裝備的野戰訓練演習，今年有1.35萬名美軍官兵參加，今年的演習規模較去年有所縮小，且美軍減少出動戰略武器。分析認為，這是因為韓朝、朝美首腦會談在即，韓美盡可能避免刺激朝鮮。