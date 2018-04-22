【英足總杯】2比1逆轉熱刺 紅魔勇闖決賽

（倫敦22日訊）在週六結束的首場英足總杯半決賽，“紅魔”曼聯在先丟一球的不利情況下，由桑切斯和埃雷拉在上下半場各入一球，以2比1逆轉熱刺，時隔兩年再度挺進足總杯決賽！

是役，盧卡庫和桑切斯重回首發，斯莫林與瓊斯則搭檔中後衛，博格巴、馬蒂奇和埃雷拉坐鎮中後場；熱刺首發除了門將位置外其他都是常規主力，之所以沒用洛里斯，是因為足總杯都是沃姆首發。

開場之後，坐擁“主場”的熱刺佔據主動，並在開場10分鐘後就取得領先，阿里接埃裡克森的邊路傳中捅射破門，0比1，這也是曼聯本賽季在足總杯的第一粒丟球。

丟球之後，曼聯開始大舉反攻，並慢慢掌控了場上的主動。而進球也沒有讓紅魔們等待太久，第24分鐘，博格巴左路搶斷後內切傳中，桑切斯後插上用一個高難度的後仰式頭球攻門，幫助紅魔扳平了比分，1比1。

桑切斯無愧溫布利之王

值得一提的是，桑切斯儘管加盟曼聯後進球不多，但只要在溫布利球場作戰，他總是有辦法取得進球，算上本場比賽，他已經連續8次（包括國家隊）在溫布利球場取得進球，每次都打進一球，堪稱“溫布利之王”。

第43分鐘，博格巴在禁區外打出一腳世界波，可惜被對方門將沃姆擋出底線。此後，熱刺也有一腳遠射擊中立柱後彈出。最終，雙方帶著1比1的比分進入了中場休息。

下半場開始不久，林加德在禁區內被對方推倒，裁判拒絕判罰點球。第62分鐘，紅魔完成反超，桑切斯在左路橫傳禁區前沿，盧卡庫停球稍大，埃雷拉後插上送出一腳爆射，皮球應聲入網，2比1。

熱刺先後換上小盧卡斯、萬亞馬和拉梅拉加強攻勢，而曼聯則被動換人一次，用達米安換下腿部不適的隊長瓦倫西亞，之後又用拉什福德和費萊尼替下林加德和桑切斯，力求穩住局面。最終，憑藉著桑切斯和埃雷拉的進球，曼聯完成逆轉，挺進足總杯決賽！