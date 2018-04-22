【英足總杯】2比1逆轉熱刺 紅魔勇闖決賽

（倫敦22日訊）在週六結束的首場英足總杯半決賽，“紅魔”曼聯在先丟一球的不利情況下，由桑切斯和埃雷拉在上下半場各入一球，以2比1逆轉熱刺，時隔兩年再度挺進足總杯決賽！
是役，盧卡庫和桑切斯重回首發，斯莫林與瓊斯則搭檔中後衛，博格巴、馬蒂奇和埃雷拉坐鎮中後場；熱刺首發除了門將位置外其他都是常規主力，之所以沒用洛里斯，是因為足總杯都是沃姆首發。
開場之後，坐擁“主場”的熱刺佔據主動，並在開場10分鐘後就取得領先，阿里接埃裡克森的邊路傳中捅射破門，0比1，這也是曼聯本賽季在足總杯的第一粒丟球。
丟球之後，曼聯開始大舉反攻，並慢慢掌控了場上的主動。而進球也沒有讓紅魔們等待太久，第24分鐘，博格巴左路搶斷後內切傳中，桑切斯後插上用一個高難度的後仰式頭球攻門，幫助紅魔扳平了比分，1比1。
桑切斯無愧溫布利之王
值得一提的是，桑切斯儘管加盟曼聯後進球不多，但只要在溫布利球場作戰，他總是有辦法取得進球，算上本場比賽，他已經連續8次（包括國家隊）在溫布利球場取得進球，每次都打進一球，堪稱“溫布利之王”。
第43分鐘，博格巴在禁區外打出一腳世界波，可惜被對方門將沃姆擋出底線。此後，熱刺也有一腳遠射擊中立柱後彈出。最終，雙方帶著1比1的比分進入了中場休息。
下半場開始不久，林加德在禁區內被對方推倒，裁判拒絕判罰點球。第62分鐘，紅魔完成反超，桑切斯在左路橫傳禁區前沿，盧卡庫停球稍大，埃雷拉後插上送出一腳爆射，皮球應聲入網，2比1。
熱刺先後換上小盧卡斯、萬亞馬和拉梅拉加強攻勢，而曼聯則被動換人一次，用達米安換下腿部不適的隊長瓦倫西亞，之後又用拉什福德和費萊尼替下林加德和桑切斯，力求穩住局面。最終，憑藉著桑切斯和埃雷拉的進球，曼聯完成逆轉，挺進足總杯決賽！
追平鎗手闖決賽紀錄 29進杯賽決戰傲視英倫
2比1逆轉熱刺，曼聯隊史第20次闖入足總杯決賽，追平阿申納保持的歷史紀錄。而這也是“紅魔”第29次躋身國內杯賽的決賽，這同樣是一項紀錄，而且沒有比肩者！
聯賽杯和歐冠都已出局，英超冠軍由曼市鎖定，曼聯若想不落得賽季四大皆空，只剩足總杯一項冠軍可爭。一路走來，紅魔簽運頗佳，先後淘汰德比、約維爾、哈德斯菲和布萊頓，兩支低級別球隊，兩支英超升班馬，於是第29次闖進足總杯半決賽，趕上了阿申納上賽季創造的紀錄。
而在逆轉淘汰熱刺後，曼聯第20次挺進足總杯決賽，追平阿申納保持的又一項紀錄。而奪冠次數紀錄也由阿申納保持：13次！紅魔僅以1次之差屈居其後，所以若能折桂，兩隊將自2016年之後再次並列榜首。而再加上9進聯賽杯決賽，曼聯在國內杯賽裡29次躋身最終之戰，縱觀整個英格蘭足壇，無出其右。
穆帥有望締造神蹟
作為主帥，穆裡尼奧當然也想贏。他曾三奪英超冠軍，4次問鼎聯賽杯，但足總杯拿過一次，那還是在2007年，狂人率領切爾西奪魁，擊敗的正是曼聯！
如今，他有機會帶領兩支不同球隊拿到這項賽事的冠軍，在足總杯漫長而悠久的歷史上，能做到這一點的只有兩人：一代名帥赫伯特-查普曼（哈德斯菲；阿申納），以及比利-沃爾克（雪菲星期三；森林），那麼穆帥能否書寫新的傳奇紀錄呢？5月19日的溫布利大球場，請拭目以待！
狂人場邊開吹風機 埃雷拉被罵醒獻絕殺
與熱刺之戰，埃雷拉絕對是曼聯在上半場表現最差的球員之一，但下半場埃雷拉彷彿換了個人，不僅在防守中很搶眼還絕殺破門，而讓埃雷拉轉變的就是在場邊開“吹風機”的穆裡尼奧。
曼聯一開始就被熱刺壓制，防守頻頻出現問題，這讓替補席上的穆裡尼奧坐不住了，在場邊大喊大叫，提醒球員們要注意些什麼。在穆裡尼奧的吼叫下，曼聯球員的表現逐漸有了回升，但還是有球員沒起色，其中就有埃雷拉，上半場後半段在死球的時候，穆裡尼奧多次把埃雷拉叫到邊上來“輔導”，穆裡尼奧的“輔導”一點都不溫柔，直接對著西班牙中場怒吼。
下半場開始後，埃雷拉終於找到了自己的最佳水準，他不僅打入了絕殺進球，還在防守端有巨大的貢獻。在防守上，作為右中場的埃雷拉先後幫助華倫西亞和達米安這兩名右後衛，使得右路防守在下半場守的很牢靠，讓孫興愍、盧卡斯等邊路快馬沒什麼發揮。
猶記得，剛過去不久的曼徹斯特德比，穆帥就在半場休息時捉住博格巴來“訓斥”，最終法國中場梅開二度，幫助曼聯逆轉曼市，從這方便來看，狂人能否躋身世界級名帥不是沒有道理的。
而有意思的是，穆帥怒斥球員並不是每次在被動局面下都會出現，似乎只是在一些重大比賽中才會被穆帥當做“大招”來使用。上週末英超曼聯主場輸給0比1西布隆的比賽，埃雷拉和博格巴都首發出場結果兩人表現都很糟糕，穆帥就沒怒斥他們，只是早早換下了這兩人。