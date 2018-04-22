《第10屆沖繩國際電影節》 挑戰男妓賣肉 阿部寬 ：好害羞

（沖繩22日訊）日本影帝阿部寬於日本著名導演鶴橋康夫新作《除蚤武士》（Nomitori Samurai） 中飾演一名“男妓”，他在戲中有幾幕大尺度的演出，他不諱言最初接到角色時一度懷疑自己可否勝任，也猶豫該不該演出，但導演告訴他該角色的不二人選，他不演就不怕，“我回去思考了3天，最後決定接下這個充滿挑戰性的演出。”

阿部寬與導演鶴橋康夫上週六（21日）現身在沖繩Mihama 7 PLEXONE戲院，他於電影《除蚤武士》放映會結束後跟現場觀眾見面，由於電影中阿部寬除了大秀6塊腹肌之外，還裸露大腿，可說是打破從影以來的尺度，阿部寬笑稱：“其實是真的有點害羞，因為戲中有幾幕床戰戲碼，我的童貞就這樣被導演奪走了。”

而鶴橋康夫也在現場進行民意調查，走進觀眾席問觀眾說：“你們覺得怎樣？阿部寬的身材很棒吧！是不是沒有了他這部電影不可能完成，他不愧是我厲害的後輩（學弟）。”面都導演的公開稱讚，阿部寬調皮回應他：“一合作就讓我演男妓，原來前輩是這樣對後輩的。”

阿部寬願意接拍絕對是衝著鶴橋康夫的面子，因為導演是他中央大學的學長，導演揚言自己一直是阿部寬的粉絲，“今天能和他站在一起相當榮幸；阿部寬是個很害羞的人，態度也很認真，我很久以前就想找他合作，沒想到這願望30年後終於實現了。”他身邊的阿部寬也回應：“我也很感動導演在30年後沒把我忘記。”

阿部寬片中飾演的武士因得罪了藩主而被流放為打著除貓蚤的名號，實際上是向女顧客賣“肉”的“工口武士”小林寬之進。阿部寬說：“老實說，片中雖然有幾幕‘重口味’的畫面，不過拍攝過程都是開心和愉快，並沒有任何的壓力，這一切都是導演的功力。”同時，他也不忘感謝豐川悅司的幫助和指教，讓他演起來更加順利。

《光明日報》是唯一一家大馬中文平面媒體受日本吉本興業邀請下，赴沖繩採訪電影節盛況。

速水直道喜歡直率女生

由日本帥哥速水直道及大野拓朗主演的輕鬆喜劇《B的戰場》舉辦放映會，一眾演員出席觀眾交流會在現場大派笑彈，場面十分熱鬧。電影中速水直道與大野拓朗兩男爭一女，片中他們都被長得非常平凡的女主角Yoshiko樸實的外型給吸引，速水直道被問及現實生活中喜歡的類型，他說：“我喜歡性格很直率的女生。”

雖然首次跟Yoshiko合作，不過速水直道指他之前透過綜藝節目已認識這位搞笑女藝人，“她真的是渾身充滿著搞笑細胞，跟她合作每天都很開心。”不過他坦言跟她對戲會常常忍不住笑場。至於片中周旋在兩個帥哥中的Yoshiko，她直呼第一次演戲不但能當女一，還同時被兩個帥哥追求，覺得自己太幸福了，“有一幕戲我需要跟速水直道臉貼臉，那一刻我有心動的感覺，被他電到了。”站在她身邊的速水直道看見她的表情，忍不住失控大笑，畫面十分有趣。

此外，導演并木道子爆料指出原本安排一幕女主角洗澡的戲碼，不過最後抽掉了，不料女主角卻說：“好可惜，只能說是觀眾沒眼福，沒機會看到我洗澡這一幕。”（BAL）

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