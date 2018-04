《第10屆沖繩國際電影節》 挑戰男妓賣肉 阿部寬 ：好害羞

(沖繩22日訊)日本影帝阿部寬於日本著名導演鶴橋康夫新作《除蚤武士》(Nomitori Samurai) 中飾演一名“男妓”,他在戲中有幾幕大尺度的演出,他不諱言最初接到角色時一度懷疑自己可否勝任,也猶豫該不該演出,但導演告訴他該角色的不二人選,他不演就不怕,“我回去思考了3天,最後決定接下這個充滿挑戰性的演出。”

阿部寬與導演鶴橋康夫上週六(21日)現身在沖繩Mihama 7 PLEXONE戲院,他於電影《除蚤武士》放映會結束後跟現場觀眾見面,由於電影中阿部寬除了大秀6塊腹肌之外,還裸露大腿,可說是打破從影以來的尺度,阿部寬笑稱:“其實是真的有點害羞,因為戲中有幾幕床戰戲碼,我的童貞就這樣被導演奪走了。”

而鶴橋康夫也在現場進行民意調查,走進觀眾席問觀眾說:“你們覺得怎樣?阿部寬的身材很棒吧!是不是沒有了他這部電影不可能完成,他不愧是我厲害的後輩(學弟)。”面都導演的公開稱讚,阿部寬調皮回應他:“一合作就讓我演男妓,原來前輩是這樣對後輩的。”

阿部寬願意接拍絕對是衝著鶴橋康夫的面子,因為導演是他中央大學的學長,導演揚言自己一直是阿部寬的粉絲,“今天能和他站在一起相當榮幸;阿部寬是個很害羞的人,態度也很認真,我很久以前就想找他合作,沒想到這願望30年後終於實現了。”他身邊的阿部寬也回應:“我也很感動導演在30年後沒把我忘記。”

阿部寬片中飾演的武士因得罪了藩主而被流放為打著除貓蚤的名號,實際上是向女顧客賣“肉”的“工口武士”小林寬之進。阿部寬說:“老實說,片中雖然有幾幕‘重口味’的畫面,不過拍攝過程都是開心和愉快,並沒有任何的壓力,這一切都是導演的功力。”同時,他也不忘感謝豐川悅司的幫助和指教,讓他演起來更加順利。

速水直道喜歡直率女生

由日本帥哥速水直道及大野拓朗主演的輕鬆喜劇《B的戰場》舉辦放映會,一眾演員出席觀眾交流會在現場大派笑彈,場面十分熱鬧。電影中速水直道與大野拓朗兩男爭一女,片中他們都被長得非常平凡的女主角Yoshiko樸實的外型給吸引,速水直道被問及現實生活中喜歡的類型,他說:“我喜歡性格很直率的女生。”

雖然首次跟Yoshiko合作,不過速水直道指他之前透過綜藝節目已認識這位搞笑女藝人,“她真的是渾身充滿著搞笑細胞,跟她合作每天都很開心。”不過他坦言跟她對戲會常常忍不住笑場。至於片中周旋在兩個帥哥中的Yoshiko,她直呼第一次演戲不但能當女一,還同時被兩個帥哥追求,覺得自己太幸福了,“有一幕戲我需要跟速水直道臉貼臉,那一刻我有心動的感覺,被他電到了。”站在她身邊的速水直道看見她的表情,忍不住失控大笑,畫面十分有趣。

此外,導演并木道子爆料指出原本安排一幕女主角洗澡的戲碼,不過最後抽掉了,不料女主角卻說:“好可惜,只能說是觀眾沒眼福,沒機會看到我洗澡這一幕。”(BAL)

榮倉奈奈裝死方法有創意

日本女星榮倉奈奈與“冷面笑匠”安田顯合作的日本電影《每天回家老婆都在裝死》(When I get home,My wife always pretends to be dead)於上週六(21日)在沖繩戲院舉辦一場電影放映會,導演李斗士男率領男女主角出席交流會。電影中由榮倉奈奈飾演每天裝死的妻子,安田顯則是飾演每天冷靜面對的丈夫,對於在電影中上演多種“假裝死”的方式,她表示演得挺過癮的,不過身邊的安田顯卻發揮“冷面笑匠”本色,調侃她說:“你就開心,為難的人是我,因為每天都要被你‘死’的方式嚇一跳。”

升格當媽媽的榮倉奈奈,被問到片中那麼多假裝死的方式,包括腦袋被士兵開槍、大腦被箭穿過、在家中吐血身亡等,在各種各樣“死法”,叫她最難忘是那一種方式時,她笑說:“被鱷魚咬死的方式,我覺得太有創意了,而且要把頭放在鱷魚的嘴巴裡,雖然有點辛苦,但也很有趣。”

衛詩雅演出作品參展

由蔡潔鈴(左)執導、衛詩雅主演的香港電影《熟女愛漫遊》是今年唯一在沖繩參展的香港作品,衛詩雅與導演、監製亮相放映會,衛詩雅感謝前來觀賞這部電影的觀眾,她說:“希望大家看了之後可以把電影介紹給朋友,讓更多的人認識這部電影。”