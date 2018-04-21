金正恩要全力拚經濟 朝鮮停止射導彈核試

（平壤21日訊）朝鮮領導人金正恩宣布，從今天起全面停止一切核試及洲際彈道導彈（ICBM）測試，要把國家的焦點轉移為改善經濟，並關閉位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場，以保證停止核試的透明度。

朝鮮官媒朝中社報導，金正恩在昨天舉行的朝鮮勞動黨中央委員全體會議上，作出有關決定。金正恩表示，鑑於核試武器化已獲驗證，國家不需再作更多核試或試射中程、遠程和洲際彈道導彈，又指在朝鮮北部的核試場已完成任務，打算關閉核試場地。

關閉豐溪里核試場

金正恩在會上指出，國際政治正在發生巨變，政府往後會將發展焦點轉為改善經濟，提高人民生活水平，又表示會透過與周邊國家及國際社會對話，推動朝鮮半島和平。

朝中社補充，停止核試是國際社會一同步向裁核的重要一步，強調朝鮮會為此努力，在不受核威脅及挑釁之下，朝鮮不會使用核武，亦承諾不會將核武或核技術轉移給其他國家。

美國總統特朗普形容，這對朝鮮和全世界來說都是個好消息，亦是一個大進展，他期待與金正恩即將舉行的首腦會談。

韓國對於金正恩的決定表示歡迎，認為這對朝鮮半島邁向無核化是有意義的進展，亦有助平壤與韓國及美國稍後的會談取得成功。

中國外交部發言人陸慷說，中方對此表示歡迎，支持朝鮮通過對話與有關各方解決問題，改善關係。

日憂未說明棄核武

日本首相安倍晉三對朝鮮積極動作亦表示歡迎，他關注平壤會否應國際社會要求，放棄發展核武、導彈及大殺傷力武器。不過，日本國防部長小野寺五典認為，金正恩這個決定仍有不足，未交代如何處置中短程導彈，也沒說要放棄核武，呼籲國際社會繼續向朝鮮施壓。