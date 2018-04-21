金正恩要全力拚經濟 朝鮮停止射導彈核試

（平壤21日訊）朝鮮領導人金正恩宣布，從今天起全面停止一切核試及洲際彈道導彈（ICBM）測試，要把國家的焦點轉移為改善經濟，並關閉位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場，以保證停止核試的透明度。
朝鮮官媒朝中社報導，金正恩在昨天舉行的朝鮮勞動黨中央委員全體會議上，作出有關決定。金正恩表示，鑑於核試武器化已獲驗證，國家不需再作更多核試或試射中程、遠程和洲際彈道導彈，又指在朝鮮北部的核試場已完成任務，打算關閉核試場地。
關閉豐溪里核試場
金正恩在會上指出，國際政治正在發生巨變，政府往後會將發展焦點轉為改善經濟，提高人民生活水平，又表示會透過與周邊國家及國際社會對話，推動朝鮮半島和平。
朝中社補充，停止核試是國際社會一同步向裁核的重要一步，強調朝鮮會為此努力，在不受核威脅及挑釁之下，朝鮮不會使用核武，亦承諾不會將核武或核技術轉移給其他國家。
美國總統特朗普形容，這對朝鮮和全世界來說都是個好消息，亦是一個大進展，他期待與金正恩即將舉行的首腦會談。
韓國對於金正恩的決定表示歡迎，認為這對朝鮮半島邁向無核化是有意義的進展，亦有助平壤與韓國及美國稍後的會談取得成功。
中國外交部發言人陸慷說，中方對此表示歡迎，支持朝鮮通過對話與有關各方解決問題，改善關係。
日憂未說明棄核武
日本首相安倍晉三對朝鮮積極動作亦表示歡迎，他關注平壤會否應國際社會要求，放棄發展核武、導彈及大殺傷力武器。不過，日本國防部長小野寺五典認為，金正恩這個決定仍有不足，未交代如何處置中短程導彈，也沒說要放棄核武，呼籲國際社會繼續向朝鮮施壓。
朝鮮6次核試時序
2006年10月9日
宣布成功在豐溪里東側坑道、吉州郡舞水端里進行首次地下核試，引發3.6級人造地震。
2009年5月25日
在豐溪里西側坑道、吉州郡地下設施進行第二次核試，威力是第一次核試的數倍。
2013年2月12日
在豐溪里西側坑道進行第三次地下核試，並稱是小型輕量的原子彈。
2016年1月6日
宣布在豐溪里核設施基地進行第四次地下核試，並聲稱成功引爆首枚氫彈。
2016年9月9日
國慶日當天在豐溪里進行第五次核試，引發5.3級地震，威力達1萬噸。
2017年9月3日
進行第六次核試，在豐溪里地下坑道試爆氫彈，並稱可裝載在洲際彈道導彈彈頭上，有指威力達25萬噸，是歷來最強大一次。
朝鮮導彈發展大事記
1970年代末至80年代初
買入蘇聯製“飛毛腿”導彈並開始導彈研發計劃；1984年試射“飛毛腿B型”導彈，射程300公里。
1987年至1993年
開始研發各類導彈包括“飛毛腿C型”射程500公里；“蘆洞1號”射程1300公里；“大浦洞1號”射程2500公里；“舞水端1號”射程3000公里；“大浦洞2號”射程6700公里。
2016年3月9日
金正恩宣稱成功將熱核彈微型化。
2016年4月23日
試射潛艇發射彈道導彈（SLBM）。
2016年8月3日
試射彈道導彈，首次直接落入日本經濟海域。
2017年2月12日
在美國總統特朗普上任後首次試射導彈，同年試射導彈共16次。
2017年11月29日
宣布成功試射能打擊美國全境的洲際彈道導彈（ICBM）。
光明日報