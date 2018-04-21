【英超聯賽】離開是逼於無奈 溫格或回法國執教

（倫敦21日訊）阿申納主帥溫格（68歲）週五突然宣佈將在本賽季結束後離開，他在“槍手”22年的執教歲月即將畫上句號。英國媒體爆出猛料稱溫格的離開是逼於無奈，因為他若不辭職，今夏就會遭到阿申納高層的解雇。據悉，溫格很可能回到法國執教，而巴黎聖傑門以及摩納哥將是潛在的下一站。

英媒稱溫格不想離開阿申納，他和球隊的合同還有1年到期。溫格辭職是因為受到阿申納高層的壓力，球隊大老闆克倫克對溫格已經失去耐心。溫格遭到高層的通牒：要麼自己走人，要麼在這賽季結束後被解雇。溫格想體面的離開，所以他選擇辭職。英媒稱克倫克將會賠償溫格1100萬英鎊（約6000萬令吉），這是溫格最後一年合同的薪水。

高層下通牒：不辭職就解雇

阿申納首席執行官加齊迪斯暗示溫格的離隊早就不可避免：“這個決定總有一天會發生。我認為球會並沒有完全準備好。不過，我們得向前看。我不想透露我們之間的談話，決定已經在那里了。”

英媒指出阿申納高層對溫格這兩個賽季的執教成績很不滿意，尤其是阿申納本賽季在英超賽場的疲軟。溫格也知道本身失去高層的信任，他本想通過率隊問鼎歐洲聯賽來挽回信任，但高層並不想給他機會。

溫格是在週三做出最終決定的，他隨後就將決定告知給加齊迪斯，而後者在週四又將溫格的決定通知給所有高層。溫格在當地時間週五早上9時召開教練組成員開會。隨後，整個教練組都被驚呆了。週五早上10時，他又召集所有隊員開會。

溫格不退休

英媒強調溫格沒有打算退休，他雖然離開阿申納，但不會停止執教生涯。溫格即將與大巴黎以及摩納哥進行談判，他將在法國繼續教練事業。溫格和大巴黎老闆非常熟悉，後者可能邀請溫格擔任球隊的足球主管。巴黎現任主帥是埃梅裡，他的合同在今夏到期，巴黎應該不會和他續約。

摩納哥是溫格的舊主。1987年至1994年，溫格曾在摩納哥執教近7個年頭。此後，溫格去了日本，接著執教阿申納。摩納哥目前的主帥是雅爾迪姆。

英媒列溫格接班人候選

溫格將在賽季結束後離開阿申納的帥位，英媒盤點潛在的溫格接班人候選。《鏡報》認為，阿申納新帥有五大候選人，分別為德國主帥勒夫，摩納哥主帥雅爾迪姆，頓涅茨克礦工主帥豐塞卡，謝爾迪主帥羅傑斯以及現任曼市助教阿爾特塔。《太陽報》補充了維埃拉，圖赫爾，安切洛蒂，阿萊格里，恩里克等人。阿申納的潛在選擇還是很多的，主要看阿申納高層與這些名帥的接觸。

阿申納眾將送別溫格 昔日主帥弟子致敬