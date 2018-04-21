【英超聯賽】離開是逼於無奈 溫格或回法國執教

（倫敦21日訊）阿申納主帥溫格（68歲）週五突然宣佈將在本賽季結束後離開，他在“槍手”22年的執教歲月即將畫上句號。英國媒體爆出猛料稱溫格的離開是逼於無奈，因為他若不辭職，今夏就會遭到阿申納高層的解雇。據悉，溫格很可能回到法國執教，而巴黎聖傑門以及摩納哥將是潛在的下一站。
英媒稱溫格不想離開阿申納，他和球隊的合同還有1年到期。溫格辭職是因為受到阿申納高層的壓力，球隊大老闆克倫克對溫格已經失去耐心。溫格遭到高層的通牒：要麼自己走人，要麼在這賽季結束後被解雇。溫格想體面的離開，所以他選擇辭職。英媒稱克倫克將會賠償溫格1100萬英鎊（約6000萬令吉），這是溫格最後一年合同的薪水。
高層下通牒：不辭職就解雇
阿申納首席執行官加齊迪斯暗示溫格的離隊早就不可避免：“這個決定總有一天會發生。我認為球會並沒有完全準備好。不過，我們得向前看。我不想透露我們之間的談話，決定已經在那里了。”
英媒指出阿申納高層對溫格這兩個賽季的執教成績很不滿意，尤其是阿申納本賽季在英超賽場的疲軟。溫格也知道本身失去高層的信任，他本想通過率隊問鼎歐洲聯賽來挽回信任，但高層並不想給他機會。
溫格是在週三做出最終決定的，他隨後就將決定告知給加齊迪斯，而後者在週四又將溫格的決定通知給所有高層。溫格在當地時間週五早上9時召開教練組成員開會。隨後，整個教練組都被驚呆了。週五早上10時，他又召集所有隊員開會。
溫格不退休
英媒強調溫格沒有打算退休，他雖然離開阿申納，但不會停止執教生涯。溫格即將與大巴黎以及摩納哥進行談判，他將在法國繼續教練事業。溫格和大巴黎老闆非常熟悉，後者可能邀請溫格擔任球隊的足球主管。巴黎現任主帥是埃梅裡，他的合同在今夏到期，巴黎應該不會和他續約。
摩納哥是溫格的舊主。1987年至1994年，溫格曾在摩納哥執教近7個年頭。此後，溫格去了日本，接著執教阿申納。摩納哥目前的主帥是雅爾迪姆。
英媒列溫格接班人候選
溫格將在賽季結束後離開阿申納的帥位，英媒盤點潛在的溫格接班人候選。《鏡報》認為，阿申納新帥有五大候選人，分別為德國主帥勒夫，摩納哥主帥雅爾迪姆，頓涅茨克礦工主帥豐塞卡，謝爾迪主帥羅傑斯以及現任曼市助教阿爾特塔。《太陽報》補充了維埃拉，圖赫爾，安切洛蒂，阿萊格里，恩里克等人。阿申納的潛在選擇還是很多的，主要看阿申納高層與這些名帥的接觸。
阿申納眾將送別溫格 昔日主帥弟子致敬
溫格宣佈離開阿申納，眾多名宿、傳奇們也紛紛送上致敬和祝福。阿申納球員十分震驚，紛紛在社交媒體表達對溫格的祝福。
費格申：做他對手很自豪
作為溫格執教生涯最重要的對手之一，前曼聯主帥費格申說：“我非常尊重他，尊重他在阿申納的工作，能夠將22年的時光奉獻給他熱愛的工作，這證明他的天賦，專業精神和決心。在一個教練只能執教一兩個賽季的時代，溫格能夠執教阿申納這麼久是了不起的成就。毫無疑問，他是英超最偉大的教練之一，我很自豪能和這樣一個偉大的人做對手，同行和朋友。”
穆帥致敬溫格
曼聯主帥穆里尼奧稱，他為溫格感到高興，對溫格只有尊重。穆帥稱：“我真的為他感到高興。我很確定我們曼聯會給溫格送上他完全配得上的尊重，特別是在許多年里，溫格和阿申納都是費格申時代曼聯的最大對手。”
亨利深情送別溫格
作為在溫格手下成長、蛻變成巨星的亨利表示，溫格的離任讓他既高興又難過。亨利稱：“溫格留下的財富是不可侵犯的。對我來說，今天是個悲傷的日子，我不想看到這個大人物離開這家球會；另一方面，我又感到很開心，因為我看到人們給予溫格一種他完全配得上的離開方式。我沒有想到溫格會離開，不過他有他的理由，對我來說，得知他選擇離開阿申納讓我感到很彆扭。”
小法范佩西：溫格就像一個父親
法佈雷加斯在社交媒體發文稱：“我永遠不會忘記他的指導和支持，以及監護和教育。他從第一天起就對我保持信心，我欠他的有很多。對我來說，他就像一個父親，總是把我推向最好的自己。”阿申納舊將范佩西稱：“感謝你這麼多年來對我的信任，絕對是有史以來最好的一個！我會永遠把你視為我足球世界的父親，在你的指導下，我變化成長為一個男人、一個球員，我永遠感激你。”
默特薩克掉下眼淚
阿申納隊長默特薩克掉下眼淚，他號召大家一起，為溫格而戰，為最後的榮譽而戰。默特薩克說：“我從溫格身上學會冷靜的態度，學了挖掘自己，他總是信任我，而且，他知道如何讓身邊的人，走向成功。”
厄齊爾感激溫格
阿申納中場厄齊爾說：“熱情，尊重，成功—這是溫格的代名詞。感謝您在阿申納還有足球世界里做出的貢獻。我很感激您教會我的東西，以及即使在艱難環境下也對我的信任。”