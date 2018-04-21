我愛檳城征戰 火箭公佈7國19州席候選人

（檳城21日訊）檳州行動黨今日公佈該黨在第14屆全國大選中競選7個國會議席及19個州議席的候選人，共有9名原任國州議員下車，並迎來8張新面孔。

該黨秘書長林冠英及檳州主席曹觀友則是國州兼攻，前者在原區峇眼國席及阿逸布爹州席守土，曹觀友則是攻打丹絨國席及巴當哥打州席。

6議員被除名

被除名的原任6名議員有劉敬億（彭加蘭哥打）、丹納（峇眼達南）、黃泉安（日落洞）、黃偉益（丹絨），羅興強（峇都蘭樟）及林峰成（峇眼惹瑪）。另有3人則是在大選前已表明不戰，他們是葉舒惠（浮羅池滑）、王國慧（武拉必）及在大選後已退黨的鄭雨週（丹絨武雅）。羅興強、林峰成、黃偉益、黃泉安及劉敬億都大方出席今天活動。

新面孔當中大多是從檳島市議員或威省市議員所提拔，包括黃順祥、李俊傑、瑟麗娜、王耶宗、方美錸及沙迪史。

至於新丁魏子森則原本是佳日星的助理，而王麗麗則原本是檳州首長林冠英的助理。

原任國州議員讓路 林冠英感謝挺新人

在宣佈候選人前，行動黨秘書長林冠英感謝服務多年、但今屆大選需讓路新人的原任國州議員。

他說，黨可以理解他們的心情，值得驕傲是他們今天還是出席的宣佈候選人大會，留下來跟黨一起奮鬥。

林冠英講到雙眼通紅，語氣沉重，重複提及很感動及很驕傲，並要全場黨員站起來為他們鼓掌。他說，他們雖然無緣再上陣，卻願意在今屆大選支持新人，確保黨繼續大獲全勝。“他們支持黨做出這個不容易的決定，並支持新人，這展現了黨的團結精神、同志精神與鬥志，目標一致打倒國陣，準備犧牲小我，成就大我。”

林冠英也稱今次行動黨組成“我愛檳城”團隊，準備在大選為大家摯愛的檳城奮力一戰，打造綠意安康的檳城。

他也呼籲初次上陣的候選人們珍惜今次機會，好好表現，不要辜負原任議員們的退陣支持。