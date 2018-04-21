我愛檳城征戰 火箭公佈7國19州席候選人

（檳城21日訊）檳州行動黨今日公佈該黨在第14屆全國大選中競選7個國會議席及19個州議席的候選人，共有9名原任國州議員下車，並迎來8張新面孔。
該黨秘書長林冠英及檳州主席曹觀友則是國州兼攻，前者在原區峇眼國席及阿逸布爹州席守土，曹觀友則是攻打丹絨國席及巴當哥打州席。
6議員被除名
被除名的原任6名議員有劉敬億（彭加蘭哥打）、丹納（峇眼達南）、黃泉安（日落洞）、黃偉益（丹絨），羅興強（峇都蘭樟）及林峰成（峇眼惹瑪）。另有3人則是在大選前已表明不戰，他們是葉舒惠（浮羅池滑）、王國慧（武拉必）及在大選後已退黨的鄭雨週（丹絨武雅）。羅興強、林峰成、黃偉益、黃泉安及劉敬億都大方出席今天活動。
新面孔當中大多是從檳島市議員或威省市議員所提拔，包括黃順祥、李俊傑、瑟麗娜、王耶宗、方美錸及沙迪史。
至於新丁魏子森則原本是佳日星的助理，而王麗麗則原本是檳州首長林冠英的助理。
原任國州議員讓路 林冠英感謝挺新人
在宣佈候選人前，行動黨秘書長林冠英感謝服務多年、但今屆大選需讓路新人的原任國州議員。
他說，黨可以理解他們的心情，值得驕傲是他們今天還是出席的宣佈候選人大會，留下來跟黨一起奮鬥。
林冠英講到雙眼通紅，語氣沉重，重複提及很感動及很驕傲，並要全場黨員站起來為他們鼓掌。他說，他們雖然無緣再上陣，卻願意在今屆大選支持新人，確保黨繼續大獲全勝。“他們支持黨做出這個不容易的決定，並支持新人，這展現了黨的團結精神、同志精神與鬥志，目標一致打倒國陣，準備犧牲小我，成就大我。”
林冠英也稱今次行動黨組成“我愛檳城”團隊，準備在大選為大家摯愛的檳城奮力一戰，打造綠意安康的檳城。
他也呼籲初次上陣的候選人們珍惜今次機會，好好表現，不要辜負原任議員們的退陣支持。
為首長一職鋪路 曹觀友國州兼打
林冠英解釋，黨今次安排曹觀友國州兼打，是要為未來首長佈局鋪路。
他在記者會上說，大家都知道曹觀友是他的接班人，未來首長需要與聯邦政府保持聯繫，才能確保州務順利進行。
林冠英及曹觀友這兩名行動黨重量級領袖，今次大選都會國州兼打，曹觀友更是重返丹絨國會老巢。詢及歸巢心情，曹觀友笑說：“我不曾離開丹絨國席、一直都在這裡。”
今次檳州行動黨女候選人，與上一屆數量一樣，保持5人。行動黨婦女組主席章瑛指，雖然檳州的女性候選人沒有增加，但該黨全國的女性候選人人數有增。
會否擔心扯後腿？曹觀友沒正面回應
今次檳州行動黨共有9人下車，會否擔心扯後腿情況出現？曹觀友沒正面回應，只說真正遭撤換的只有6人，另3人（葉舒惠、鄭雨周、王國慧）是主動退出的。
“上一屆是4人，這一屆是6人，只增加2人。另外3人是個人情況申請退出的。”
丹納是唯一沒有出席的下車議員，曹觀友說他沒有問丹納缺席的原因。
他說，候選人公佈後，團隊將全面投入競選工作。至於新候選人要不要沿用舊議員已啟動的競選中心，則看雙方協商，若覺得不適合，還有時間另覓場地。
林冠英也宣佈，檳州希望聯盟將在下週三宣佈競選宣言。
31歲魏子森是最年輕的候選人，初次上陣，他坦言有信心應戰。魏子森的主要對手預料會是馬華丹絨區青年團團長林瑞木。
新人備戰感言 魏子森：有信心應戰
魏子森指出，他將以平常心看待對手，但他相信選民是有智慧的，清楚今次的選舉是“政策對政策”、“人民對國陣”，同時也會繼續認同行動黨的政策。
黃順祥：能把阿依淡顧更好
39歲的行動黨阿依淡區候選人黃順祥說，本身是土生土長的阿依淡人，加上當了檳島市議員近6年，所以有信心把阿依淡區顧得更好。
王耶宗：很熟悉峇都蘭樟
行動黨峇都蘭樟選區候選人王耶宗（48歲）說，他在大路後土生土長，父母目前也大路後居住，因此，峇都蘭樟是他很熟悉的選區。
“倘若當選，我會專注解決峇都蘭樟區交通阻塞及停車位不足的問題。”
沙迪史盼復興北海老城區
新丁沙迪史說，若獲人民委託當選議員，他希望能展開一系列項目，包括提升基本設施，復興北海老城區，讓該區重現活力。
詢及是否獲得原任州議員丹納的祝福，沙迪史坦言，他未與丹納詳細談過，他近日將找機會與對方談談，希望獲得對方支持及配合。
方美錸熟悉爪夷民生問題
方美錸對該區情況相當熟悉。他說，爪夷是個蓬勃發展的鄉鎮，希望能為該區爭取更多廉價屋及製造更多就業機會。他也點出，爪夷地勢低窪，遇上雨天及漲潮，容易積水，他希望能儘速協助解決此問題。
曹觀友：沒上陣大選 林慧英樂當幕後人員
早前盛傳檳州行動黨秘書兼林冠英的胞妹林慧英將上陣大選，但今日公佈的候選人名單未見其名，曹觀友透露，林慧英也曾表示，她更樂於擔任競選主任等幕後角色，經過多方面考量後，黨才做出此安排。
他補充，除了林慧英，也有部份州委沒獲委派上陣。他也透露，候選人遴選委員會接獲30多張新人提名，加上原任議員的名字，加總有共五六十人需被考慮。
不排除名單或變動
被詢及候選人會否再有更動，曹觀友回應說，既然該黨今日已做正式宣布，將盡可能維持此陣容，但政治充滿驚喜，目前距離提名日還有一週，不排除或會有變動。
曹觀友說，該黨並不把候選人資料提呈反貪會審查，但會至少檢查候選人是否已被判破產，以確保候選人不會失去競選資格。
另外，海底隧道課題是熱門議題，撤換了主要掌管此事務的林峰成，會否造成影響呢？曹觀友回應說，其實其他行政議員都會出席該課題的匯報會及討論，偶爾他、首長林冠英及第二副首長拉瑪沙米也就此課題公開回應。