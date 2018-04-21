柔馬華公佈8國15州人選 魏家祥篤定戰劉鎮東

（永平20日訊）馬華總會長拿督斯里廖中萊今晚一口氣公佈11名受委上陣的候選人，代表馬華出戰柔佛州8國15州議席的隊伍正式成軍！

在剛宣佈候選人的議席之中，上屆大選由馬華勝出的亞依淡國席，確定由署理總會長兼柔州聯委會主席拿督斯里魏家祥守土，迎戰來勢洶洶的行動黨柔州主席劉鎮東，州主席與州主席的對決確定成局。

同時受到矚目的候選人，還有出戰峇吉里國席的辜春材。也是麻坡家具同業商會會長的他，創下馬華由普通黨員出戰上述國席的紀錄。

辜春材受矚目

廖中萊是於週五晚到永平出席馬華舉行的“反圍剿”柔佛團隊全面出擊大集會時，公佈完整的柔州候選人名單；根據大會宣佈，場內外號召到約3000名來自全柔各地的黨員出席。

馬華上屆大選在全國贏得7國11州，其中4國2州來自柔佛，分別是亞依淡、丹絨比艾、地不佬和拉美士國席，以及埔來士巴當和巴羅州席。

6個獲勝的議席中，地不佬的原任國會議員邱思祥已於2016年辭去馬華地不佬區會主席職，當時他也宣佈不會再上陣，讓路給年輕人。

除了地不佬改由馬華副總會長拿督斯里何國忠上陣，其他5個上屆獲勝的選區，這屆大選皆由原任國州議員上陣守土，5名候選人分別是魏家祥、拿督斯里黃日昇、拿督蔡智勇、拿督鄭修強和張協群。

其中，肩負捍衛埔來士巴當州席責任的是柔州聯委會署理主席拿督鄭修強。他是原任柔州行政議員，也是剛解散的州行政議會的唯一華裔議員。

上屆大選，馬華在柔州競選7國16州議席，這屆大選取回借給巫統的依斯干達公主城（前稱振林山）國席，並且歸還士姑來州席給民政黨，共競選8國15州議席。

除了在丹絨比艾面對土著團結黨、在地不佬面對公正黨，以及在埔來士巴當和巴力安尼面對誠信黨候選人，馬華將在柔州的6國13州選區與行動黨候選人全面開打。

馬華柔佛州國州議席候選人

8國

亞依淡：魏家祥

拉美士：蔡智勇 ★

地不佬：何國忠 ★

丹絨比艾：黃日昇 ★

峇吉里：辜春材

居鑾：顏炳壽 ★

古來：宋乃順

依斯干達公主城（前稱振林山）：張秀福 ★

15州

埔來士巴當：鄭修強 ★

巴羅：張協群 ★

永平：林添順 ★

利民達：陳育明

彼咯：陳宗 ★

東甲：吳池池

文打煙：李錦興

巴力安尼：蘇立言

帆加蘭：江明光

明吉摩：陳信萊 ★

柔佛再也：陳書北

士都蘭：洪文興

柏伶（前稱彭佳蘭嶺頂）：黃友鳳 ★

士乃：陳寶光

北干那那：陳勇鳴 ★