王VS王 林冠英：沒辦法要改革 許子根：折損華裔精英

在走訪過程中，林冠英猶如“包青天”出巡，也遇到不少選民向他反映民生問題。

其中一名魚販林龍添（47歲）向林冠英反映直落巴巷沿海山路邊的臨時塑膠墩問題，擔心意外發生。

林龍添指出，直落巴巷沿海山路早前面對土崩問題，並封路1個月。然而，再開放通車時卻發現山路邊的圍欄只維修了一半，另外一段路則放上臨時塑膠墩。希望當局趕快完成另一半的圍欄工程。

黃漢偉讚郭庭源是超級助選員

前雙溪檳榔區州議員郭庭源今日現身助選，久未露臉的他在今屆大選受委為升旗山競選主任。升旗山候選人黃漢偉稱讚他是：“超級助選員。”

黃漢偉指出，郭庭源除了擁有豐富的競選經驗，以及常與草根接觸外，對升旗山一帶的環境也非常熟悉。

郭庭源指出，自1986年加入行動黨，從1990年至2018年已參與過7屆大選。在2004年大選上陣柑仔園州議席，2008年上陣雙溪檳榔州議席，並中選為州議員。

他說，雖然已不是雙溪檳榔州議員，但今屆大選無論該區候選人是誰，他都會為對方站台。因為在雙溪檳榔區有很多基層和親友。

火箭鏟除敵對黨精英 許子根：“非要你死我活”

（檳城20日訊）民政黨前全國主席兼檳州前首席部長丹斯里許子根不認同行動黨採用的“王對王”競選策略，原因是這不僅迫使華裔選民得做痛苦抉擇，更會折損精英。

他指出，馬來人政治裡從不用“王對王”的競選策略，剿滅敵對黨的精英，而是保留各自政黨的精英；但不解為何行動黨顧問林吉祥專挑國陣華基政黨的精英來“殺”？

他舉例，巫統當年爆發A隊及B隊分裂，東姑拉沙里因不滿馬哈迪而自組46精神黨，但也沒有因不喜歡馬哈迪而同區競選；至於公正黨拿督斯里安華多年高喊“烈火莫息”，但也並未直接對戰敦馬哈迪。

他續說，反觀林吉祥則曾在1986年及1995年大選要“殺”他；1990年大選則要“殺”敦林蒼祐；1999年大選則轉“殺”他的左右手，即拿督謝寬泰及拿督丁福南。

應要據理力爭

許子根表示尊重行動黨作為反對黨監督政府，但應該要據理力爭，而非煽動人民，尤其是華裔的情緒；而採用“王對王”政治策略也是不正確的做法，這將折損珍貴的精英。

他指出，國會有222個議席，難道就無法同時容納馬華的魏家祥和行動黨的劉鎮東，還有民政黨的馬袖強及行動黨的倪可敏等精英嗎？為何一定要硬碰硬，你死我活呢？

他認為，朝野都應該保存各自的精英，為國家的發展，扮演各自的角色。

一行人阿依淡巴剎拜票

今早與許子根一起到阿依淡巴剎拜票的準候選人，不僅有民政黨阿依淡區協調員陳嘉亮、還包括跨區來到阿依淡巴剎拜票的民黨植物園區協調員黃志毅、峇都蘭樟區協調員邱琣棋、浮羅池滑區協調員盧界燊、柑仔園區協調員李文典及雙溪檳榔區協調員吳洑安。同行的還包括馬華的準候選人，即武吉牛汝莪國會選區準候選人劉儒俠、壟尾區準候選人黃振暢及邱繼綜。

抨林吉祥唯我獨尊