王VS王 林冠英：沒辦法要改革 許子根：折損華裔精英

選民指王對王失華裔部長 林冠英：“沒辦法，要改革”
（檳城20日訊）行動黨在這次大選祭出“王對王”攻略強勢出擊，火箭秘書長林冠英今日走訪浮羅池滑巴剎時，遇到一名華裔選民，他對林冠英說，“王對王”只會讓華社失去一名部長，林冠英聞後回應說 “沒有辦法，要改革。”
林冠英是在咖啡店遇見這名浮羅池滑選民涂雅福，後者跟他握手時說，“不要強人對強人，只會失去一名部長。”林冠英聞後淡淡的說：“沒有辦法，要改革。”
選民稱華社應團結
火箭日前宣佈，該黨霹州主席倪可敏將在安順國席挑戰民政黨全國主席拿督斯里馬袖強。涂雅福較後受訪時以這場王王戰役為例，他指出，強人對強人只會令華社損失人才，若要展現王對王的魄力，應該是去挑戰巫統強人。目前華裔部長已很少，華社更是應該團結一致。
涂雅福說，他沒有政治背景。只不過是對“王王之戰”有一些看法。在過去，也不見公正黨實權領袖拿督斯里安華對壘首相拿督斯里納吉。
帶領候選人走訪巴剎
“輕快鐵+檳城大橋免過橋費，請支持希望聯盟！”檳州首席部長兼阿逸布爹州選區候選人林冠英，今日帶領火箭升旗山國會候選人黃漢偉、浮羅池滑候選人李俊傑和丹絨武雅候選人再里爾走訪浮羅池滑巴剎，並向選民拉票問好。
當天也見到雙溪檳榔區前州議員郭庭源為火箭助選，他手持擴播器向選民介紹4名候選人和高喊希望聯盟口號。期間，其他助選員也向選民分派《10年政績》等宣傳單。
林冠英指出，今屆大選，公共交通系統將成為一個重要課題。如果希望檳城有輕快鐵，就請支持希盟；若認為不需要輕快鐵，就支持國陣。
林冠英指今日走訪選區，選民反應令人鼓舞。然而，他們也不會大意，會繼續爭取每一張選票。
“我們沒有包贏，只有包拚。”他也提醒，每名候選人都需要努力，並勤於走訪各自選區。
魚販盼沿海山路圍欄速完工
在走訪過程中，林冠英猶如“包青天”出巡，也遇到不少選民向他反映民生問題。
其中一名魚販林龍添（47歲）向林冠英反映直落巴巷沿海山路邊的臨時塑膠墩問題，擔心意外發生。
林龍添指出，直落巴巷沿海山路早前面對土崩問題，並封路1個月。然而，再開放通車時卻發現山路邊的圍欄只維修了一半，另外一段路則放上臨時塑膠墩。希望當局趕快完成另一半的圍欄工程。
黃漢偉讚郭庭源是超級助選員
前雙溪檳榔區州議員郭庭源今日現身助選，久未露臉的他在今屆大選受委為升旗山競選主任。升旗山候選人黃漢偉稱讚他是：“超級助選員。”
黃漢偉指出，郭庭源除了擁有豐富的競選經驗，以及常與草根接觸外，對升旗山一帶的環境也非常熟悉。
郭庭源指出，自1986年加入行動黨，從1990年至2018年已參與過7屆大選。在2004年大選上陣柑仔園州議席，2008年上陣雙溪檳榔州議席，並中選為州議員。
他說，雖然已不是雙溪檳榔州議員，但今屆大選無論該區候選人是誰，他都會為對方站台。因為在雙溪檳榔區有很多基層和親友。
火箭鏟除敵對黨精英 許子根：“非要你死我活”
（檳城20日訊）民政黨前全國主席兼檳州前首席部長丹斯里許子根不認同行動黨採用的“王對王”競選策略，原因是這不僅迫使華裔選民得做痛苦抉擇，更會折損精英。
他指出，馬來人政治裡從不用“王對王”的競選策略，剿滅敵對黨的精英，而是保留各自政黨的精英；但不解為何行動黨顧問林吉祥專挑國陣華基政黨的精英來“殺”？
他舉例，巫統當年爆發A隊及B隊分裂，東姑拉沙里因不滿馬哈迪而自組46精神黨，但也沒有因不喜歡馬哈迪而同區競選；至於公正黨拿督斯里安華多年高喊“烈火莫息”，但也並未直接對戰敦馬哈迪。
他續說，反觀林吉祥則曾在1986年及1995年大選要“殺”他；1990年大選則要“殺”敦林蒼祐；1999年大選則轉“殺”他的左右手，即拿督謝寬泰及拿督丁福南。
應要據理力爭
許子根表示尊重行動黨作為反對黨監督政府，但應該要據理力爭，而非煽動人民，尤其是華裔的情緒；而採用“王對王”政治策略也是不正確的做法，這將折損珍貴的精英。
他指出，國會有222個議席，難道就無法同時容納馬華的魏家祥和行動黨的劉鎮東，還有民政黨的馬袖強及行動黨的倪可敏等精英嗎？為何一定要硬碰硬，你死我活呢？
他認為，朝野都應該保存各自的精英，為國家的發展，扮演各自的角色。
一行人阿依淡巴剎拜票
今早與許子根一起到阿依淡巴剎拜票的準候選人，不僅有民政黨阿依淡區協調員陳嘉亮、還包括跨區來到阿依淡巴剎拜票的民黨植物園區協調員黃志毅、峇都蘭樟區協調員邱琣棋、浮羅池滑區協調員盧界燊、柑仔園區協調員李文典及雙溪檳榔區協調員吳洑安。同行的還包括馬華的準候選人，即武吉牛汝莪國會選區準候選人劉儒俠、壟尾區準候選人黃振暢及邱繼綜。
抨林吉祥唯我獨尊
許子根也狠批林吉祥有“唯我獨尊”的心態，不僅要剷除敵對黨的精英，就連黨內精英也不放過，包括當年的李霖泰、如今的巫程豪、陳勝堯及沈同欽。
許子根今早與數名國陣准候選人到阿依淡巴剎拜票後，接受媒體訪問時發表上述談話。
被詢及以上談話一出，或引來林吉祥發戰帖到檳城邀他上陣上演一場“王對王”戲碼時，會否應戰，許子根斬釘截鐵地說，他不會接受這種無謂的挑戰。
他續說，1982年大選，當時擔任行動黨秘書長的林吉祥曾挑戰馬華時任總會長李三春選擇12個以華裔選民居多的選區上陣，一決高低，李三春應戰在芙蓉上陣，但林吉祥卻臨陣退縮。
露面為年輕候選人打氣
久未公開露面的許子根今早突然現身阿依淡巴剎，與國陣團隊一起拜票，民眾見到他都驚訝不已。不少人也與他親切寒暄，除了“好久不見”、“你很久沒來了”，還有民眾問“丹斯里，你是不是要東山再起，出來選？”。
許子根說，檳州民政黨已有能力非常強的鄧章耀領導，而民政黨中央則有態度誠懇努力的拿督斯里馬袖強領導，他不會再上陣，但會以另一種方式協助團隊。
他說，他看不過林吉祥那種“王對王”，殘殺精英的策略，2天前接到該黨準候選人提出一起拜票的邀請，便爽快地決定在沉寂一段長時間後，再次露面，給年輕一代加油打氣。
他指出，檳城需要制衡，檳州國陣日前推出的競選宣言非常好，可以給人民真正的選擇。這才是民主，而不是整天去王對王，挑戰這個，挑戰那個。
被詢及這次重新露面會不會成為攻擊目標，他打趣地回應，反正他已被攻擊那麼多年了。“他要攻擊我就攻擊，反正我也退休了，我也已經被他們攻擊到全身子彈孔。”